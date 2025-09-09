Rajasthan Police City Slip 2025 OUT
Focus
Quick Links

CG Police Constable Admit Card 2025: छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड लिंक, ये vyapamprofile.cgstate.gov.in रहा, डाउनलोड करने के स्टेप जानें

By Priyanka Pal
Sep 9, 2025, 11:29 IST

CG Police Constable Admit Card 2025 link: छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिए है। जिन उम्मीदवारों ने संबंधित भर्ती के लिए अप्लाई किया था, वे ऑफिशियल वेबसाइट vyapamprofile.cgstate.gov.in से अपना एडमिट कार्ड नीचे दिए गए स्टेप के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं।

CG Police Constable Admit Card 2025 Direct Link
CG Police Constable Admit Card 2025 Direct Link

CG Police Constable Admit Card 2025: छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मडंल, रायपुर की ओर से छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। इस लिखित परीक्षा का आयोजन 14 सितंबर को सुबह 11 बजे से 11.15 बजे तक किया जाएगा। 

परीक्षा में जो उम्मीदवार शामिल होने वाले हैं, वे अपना एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट vyapamprofile.cgstate.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे लेख में दिए गए डायरेक्ट लिंक के जरिए भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

CG Police Constable Admit Card 2025: डायरेक्ट लिंक 

छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 में शामिल होने जा रहे उम्मीदवारों को बिना एडमिट कार्ड के बिना प्रवेश नहीं दिया जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें:

सीजी व्यापम पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2025 

यहां क्लिक करें

CG Police Constable Admit Card 2025: दिशा निर्देश 

संबंधित भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार नीचे दिए गए दिशा -निर्देशों को ध्यान से पढ़ें:

  • एडमिट कार्ड पर दिए गए समय के पश्चात किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 

  • एग्जाम हॉल में किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना वर्जित है।

  • उम्मीदवार कम से कम 2 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पहुंचे, जिससे फिस्किंग जल्दी की जा सके। 

  • उम्मीदवारों को बिना एडमिट कार्ड के एंट्री नहीं दी जाएगी। इसलिए प्रिंट आउट की एक कॉपी साथ ले जाना ना भूलें। 

also read: SSC CGL Admit Card 2025: जल्द ही एसएससी सीजीएल एडमिट कार्ड यहां ssc.gov.in पर जारी होगा, एग्जाम हॉल टिकट PDF करें डाउनलोड

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News