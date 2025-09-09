CG Police Constable Admit Card 2025: छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड लिंक, ये vyapamprofile.cgstate.gov.in रहा, डाउनलोड करने के स्टेप जानें

CG Police Constable Admit Card 2025: छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मडंल, रायपुर की ओर से छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। इस लिखित परीक्षा का आयोजन 14 सितंबर को सुबह 11 बजे से 11.15 बजे तक किया जाएगा।

परीक्षा में जो उम्मीदवार शामिल होने वाले हैं, वे अपना एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट vyapamprofile.cgstate.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे लेख में दिए गए डायरेक्ट लिंक के जरिए भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

CG Police Constable Admit Card 2025: डायरेक्ट लिंक

छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 में शामिल होने जा रहे उम्मीदवारों को बिना एडमिट कार्ड के बिना प्रवेश नहीं दिया जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें: