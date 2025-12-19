CLAT 2026 Result Topper: श्रीगंगानगर की Geetali Gupta बनीं 'लॉ टॉपर', AIR-1 देख आंखों से छलक पड़े आंसू, देखें वायरल पोस्ट

News

CLAT 2026 के रिजल्ट में 'लॉ टॉपर', AIR-1 हासिल करने वाली 17 साल की गीताली गुप्ता की वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल चल रही है। पूरी जानकारी के लिए आप नीचे पढ़े।

राजस्थान के श्रीगंगानगर की 17 साल की गीताली गुप्ता की एक छोटी-सी वीडियो क्लिप ने पूरे देश का दिल जीत लिया। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2026 का रिजल्ट घोषित हो चुके हैं, जिसमें गीताली गुप्ता ने ऑल इंडिया रैंक-1 (AIR 1) हासिल कर इतिहास रचा। गीताली की आंखों में आंसू सिर्फ एक रैंक के लिए नहीं, बल्कि महीनों की मेहनत, संयम और उम्मीदों के थे। मंदिर के सामने बैठकर देखा रिजल्ट वीडियो में गीताली अपने घर में बने छोटे से मंदिर के सामने फर्श पर बैठी दिख रही हैं। उन्होनें स्क्रीन पर CLAT रिजल्ट का पेज खोला, जिसे बार-बार रिफ्रेश किया। उनकी वायरल वीडियो में चेहरे पर बेचैनी, आंखों में उम्मीद और मन में प्रार्थना, सब कुछ साफ-साफ झलक रहा है। जैसे ही नंबर स्क्रीन पर आते हैं, कुछ सेकंड के लिए वह यकीन नहीं कर पातीं। गीताली गुप्ता: सफलता के मुख्य आंकड़े गीताली ने अपनी कड़ी मेहनत से यह साबित कर दिया कि अगर लक्ष्य स्पष्ट हो, तो कोई भी मंजिल पाना असंभव नहीं है। नीचे दी गई टेबल से देखें गीताली का स्कोर।

इवेंट डिटेल्स नाम गीताली गुप्ता ऑल इंडिया रैंक (AIR) 1 प्राप्त अंक 112.75 / 119 निवास स्थान श्रीगंगानगर, राजस्थान फैवरेट सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और मैथ्स लक्ष्य NLSIU बेंगलुरु से कानून की पढ़ाई रिजल्ट देखने के बाद गीताली का 'नंबर 1' रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि गीताली अपने घर के मंदिर के सामने फर्श पर बैठकर मोबाइल पर रिजल्ट देख रही हैं। जैसे ही स्क्रीन पर AIR 1 फ्लैश हुआ, गीताली शोक हो गई। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उनकी मां ने उन्हें तुरंत गले लगा लिया, जो कि इस साल का सबसे इमोशनल और प्रेरणादायक वीडियो बन गया है। View this post on Instagram A post shared by State Mirror Hindi (@statemirrorhindi) सोशल मीडिया पर मिली बधाइयां गीताली गुप्ता की यह वीडियो वायरल होते ही, सभी ने सोशल मीडिया पर बधाइयां और तारीफ करनी शुरू कर दी। साथ ही, एक यूजर ने कमेंट करते हुए कहा 'उन्होंने कितनी खूबसूरती से उसने मंदिर की ओर इशारा किया... सारी मेहनत के बाद सरेंडर कर दिया’ सच में, यह दिल को छू लेने वाला पल था। भगवान आपका भला करे.' वहीं, दूसरे ने कमेंट में कहा ' गीत को ऑल द बेस्ट और LE को भी बधाई.'