CGPSC Civil Judge Admit Card 2023: मेंस एग्जाम के लिए जारी हुआ सीजीपीएससी सिविल जज एडमिट कार्ड 2023, इस लिंक psc.cg.gov.in से डाउनलोड करें हॉल टिकट

CGPSC सिविल जज मेन्स हॉल टिकट 2023 डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक साइट क्या है?

सीजीपीएससी सिविल जज मेन्स हॉल टिकट 2023 डाउनलोड करने की आधिकारिक साइट psc.cg.gov.in है।

CGPSC सिविल जज मेन्स 2023 एग्जाम डेट क्या है?

CGPSC सिविल जज मेन्स 2023 परीक्षा की तारीख 27 जून 2023 है।

सीजीपीएससी सिविल जज मेन्स एडमिट कार्ड 2023 किसने जारी किया?

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) के अधिकारियों ने CGPSC सिविल जज मेन्स एडमिट कार्ड 2023 जारी किया।

When the written exam for Civil Judge post is scheduled?

The written exam for the post of Civil Judge is scheduled on June 27, 2023 (Tuesday).

How one can download the CGPSC Civil Judge Admit Card 2023?

You can download the CGPSC Civil Judge Admit Card 2023 after clicking the link given on home page.