CSBC Bihar Police Constable Vacancy 2025: बिहार कांस्टेबल और जेल वॉर्डर के 4128 रिक्त पदों के लिए आवेदन की कल अंतिम तिथि

By Priyanka Pal
Nov 4, 2025, 16:38 IST

CSBC Vacancy 2025: बिहार कांस्टेबल और जेल वार्डर के 4128 रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कल समाप्त होने जा रही है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अपना आवेदन पूरा नहीं किया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पूरा कर सकते हैं। 

CSBC Bihar Police Constable Vacancy 2025
CSBC Bihar Police Constable Vacancy 2025

CSBC Vacancy 2025 Online Apply Date: केंद्रीय चयन पर्षद, बिहार मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल एवं चलंत दस्ता सिपाही पदों पर निकाली गई भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया समाप्त होने जा रही है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 4128 रिक्त पदों को भरा जाएगा। जिसमें 1603 पद मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल के 2417 और चलंत दस्ता सिपाही के शामिल हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 6 अक्टूबर, 2025 से शुरू की गई थी। जो कि अब 5 नवंबर, 2025 को समाप्त होने जा रही है। 

इच्छुक व योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर कल तक आवेदन पूरा कर सकते हैं। 

CSBC Vacancy 2025 last date: महत्वपूर्ण विवरण 

नीचे टेबल में सीएसबीसी भर्ती 2025 से जुड़ा महत्वपूर्ण विवरण दिया गया है, जिसकी जांच कर उम्मीदवार अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं:

भर्ती प्राधिकरण का नाम 

केंद्रीय चयन पर्षद

पदों की संख्या 

4128

आवेदन की तिथि

6 अक्टूबर, 2025 से 

आवेदन की अंतिम तिथि 

5 नवंबर, 2025

ऑफिशियल वेबसाइट 

csbc.bihar.gov.in 

शैक्षणिक योग्यता 

(10+2)

CSBC Vacancy 2025: पात्रता मानदंड

बिहार कांस्टेबल और जेल वार्डर भर्ती 2025 के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता के आधार पर किया जाएगा। पात्रता मानदंड नीचे देखें:

शैक्षणिक योग्यता: मद्य निषेध सिपाही या चलंत दस्ता सिपाही पद के लिए उम्मीदवार (10+2) इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से परीक्षा पास की होनी चाहिए। या समकक्ष योग्यता। 

आयु सीमा: उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिए। उम्मीदवार ध्यान दें, सभी पदों के लिए आयु सीमा अलग - अलग तय की गई है। 

आवेदन शुल्क: सभी वर्ग के उम्मीदवारों को 100 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। 

CSBC Vacancy 2025 last date: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

जो उम्मीदवार संबंधित भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे नीचे दिए गए सिंपल स्टेप को फॉलो कर सकते हैं:

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट https://csbc.bihar.gov.in/ पर जाएं।

स्टेप 2 होम पेज पर, CSBC भर्ती 2025 के लिंक पर क्लिक करें। 

स्टेप 3 मांगा गया विवरण दर्ज करें। 

स्टेप 4 फॉम भरकर जमा करें। 

स्टेप 5 आवेदन शुल्क का भुगतान करें और प्रिंट आउट लेना ना भूलें।

