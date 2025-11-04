SBI Clerk Prelims Result OUT, Direct Link Here
Focus
Quick Links

DDA Vacancy 2025 last date: छूट ना जाए मौका! दिल्ली डीडीए के 1732 पदों के लिए 5 नवंबर अंतिम तिथि, फौरन करें Apply

By Priyanka Pal
Nov 4, 2025, 16:40 IST

DDA Vacancy 2025 last date: दिल्ली डीडीए भर्ती 2025 के 1732 रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया समाप्त होने जा रही है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, वे कल यानी 5 नवंबर (शाम 6.00 बजे) तक पूरा कर सकते हैं। ऑनलाइन करने के लिए सिंपल स्टेप नीचे लेख में दिए गए हैं। 

Add as a preferred source on Google
Join us

DDA Vacancy 2025 apply online: दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) के 1732 रिक्त पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया समाप्त होने जा रही है। इच्छुक उम्मीदवार अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट dda.gov.in पर जाकर 5 नवंबर (शाम 6.00 बजे) तक पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन 6 अक्टूबर, 2025 से शुरू किए गए थे। जिसकी अंतिम तिथि कल समाप्त होने जा रही है। 

इस भर्ती अभियान के तहत ग्रुप ए, बी और सी पदों को भरा जाना है। जिसमें जूनियर इंजीनियर, मल्टी टास्किंग स्टाफ, पटवारी, सेक्शन अधिकारी, स्टेनोग्राफर आदि पद शामिल हैं। उम्मीदवारों को यह भी ध्यान देना चाहिए की शुल्क भुगतान के अंतिम तिथि 7 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। ऑनलाइन आवेदन के लिए आगे लेख में दिए गए स्टेप देखें।

DDA Vacancy 2025 last date: डायरेक्ट लिंक 

संंबंधित भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा (CBT) के माध्यम से किया जाएगा। सभी पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया अलग - अलग है।उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें: 

डीडीए भर्ती 2025

डायरेक्ट लिंक 

DDA Vacancy 2025: महत्वपूर्ण विवरण

डीडीए में डीप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, लीगल असिस्टेंट, स्टैनोग्राफर, पटवारी सहित विभिन्न पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। जिसके लिए आवेदन 6 अक्टूबर से शुरू होंगे। अधिक जानकारी के लिए नीचे टेबल में दिया गया विवरण भी देख सकते हैं:

भर्ती प्राधिकरण का नाम 

दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) 

पद 

विभिन्न

कुल रिक्तियां

1732

आवेदन करने की तिथि

6 अक्टूबर, 2025 

आवेदन की अंतिम  तिथि

5 नवंबर, 2025

शैक्षणिक योग्यता

ग्रेजुएट (पदों के अनुसार)

आवेदन शुल्क 

जनरल/ OBC/ EWS - 2500 रुपये 

एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी/भूतपूर्व सैनिक/महिला - 1500 रुपये

आयु सीमा 

21 से 30 वर्ष (पदों के अनुसार) 

चयन प्रक्रिया

कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT)

नौकरी का स्थान

दिल्ली

ऑफिशियल वेबसाइट 

http://dda.gov.in/

DDA Vacancy 2025 apply online: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

दिल्ली डीडीए भर्ती 2025 के कुल 1732 रिक्त पदों के लिए योग्य व इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप के जरिए अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं:

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट dda.gov.in  पर जाएं। 

स्टेप 2 होम पेज पर, Delhi DDA Recruitment 2025 लिंक पर क्लिक करें। 

स्टेप 3 अब Delhi DDA Online Application Form 2025 फॉर्म भरें। 

स्टेप 4 अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। 

स्टेप 5 आवेदन शुल्क का भुगतान करें और प्रिंट आउट लेना ना भूलें। 

आवेदन शुल्क - नोटिफिकेशन के अनुसार जनरल/ OBC/ EWS उम्मीदवारों को 2500 रुपये और एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी/भूतपूर्व सैनिक/महिला 1500 रुपये का आवेदन शुल्क जमा करना होगा। ये नॉन - रिफंडेबल शुल्क होगा।

Check:

कौन हैं अनुकृति तोमर, जिन्होंने सेल्फ-स्टडी से की UPSC में 53वीं रैंक हासिल


Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News