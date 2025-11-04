DDA Vacancy 2025 last date: छूट ना जाए मौका! दिल्ली डीडीए के 1732 पदों के लिए 5 नवंबर अंतिम तिथि, फौरन करें Apply

DDA Vacancy 2025 apply online: दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) के 1732 रिक्त पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया समाप्त होने जा रही है। इच्छुक उम्मीदवार अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट dda.gov.in पर जाकर 5 नवंबर (शाम 6.00 बजे) तक पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन 6 अक्टूबर, 2025 से शुरू किए गए थे। जिसकी अंतिम तिथि कल समाप्त होने जा रही है।

इस भर्ती अभियान के तहत ग्रुप ए, बी और सी पदों को भरा जाना है। जिसमें जूनियर इंजीनियर, मल्टी टास्किंग स्टाफ, पटवारी, सेक्शन अधिकारी, स्टेनोग्राफर आदि पद शामिल हैं। उम्मीदवारों को यह भी ध्यान देना चाहिए की शुल्क भुगतान के अंतिम तिथि 7 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। ऑनलाइन आवेदन के लिए आगे लेख में दिए गए स्टेप देखें।

DDA Vacancy 2025 last date: डायरेक्ट लिंक

संंबंधित भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा (CBT) के माध्यम से किया जाएगा। सभी पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया अलग - अलग है।उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें: