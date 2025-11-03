Check Women's ODI World Cup Winners List
Focus
Quick Links

कौन हैं अनुकृति तोमर, जिन्होंने सेल्फ-स्टडी से की UPSC में 53वीं रैंक हासिल

By Priyanka Pal
Nov 3, 2025, 17:10 IST

Anukriti Tomar UPSC: अनुकृति तोमर ने भारत की सबसे कठिन परीक्षा UPSC पास कर ली है। UPSC को देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। लेकिन अपनी लगन, अनुशासन और कड़ी मेहनत के दम पर अनुकृति ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा (2023) में 53वीं अखिल भारतीय रैंक हासिल की है। उन्होंने इसके लिए कोई औपचारिक कोचिंग नहीं ली। आइए, इस लेख के माध्यम से हम उनके सफर, संघर्ष, शिक्षा और परिवार के बारे में जानते हैं।

Add as a preferred source on Google
Join us
UPSC Topper Anukriti Tomar
UPSC Topper Anukriti Tomar

Anukriti Tomar UPSC: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) हर साल अखिल भारतीय सेवाओं के लिए Candidates की भर्ती के लिए सिविल सेवा परीक्षा (CSE) आयोजित करता है। इन सेवाओं में भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS), भारतीय विदेश सेवा (IFS), भारतीय राजस्व सेवा (IRS) और कई अन्य ग्रुप A और B की सेवाएं शामिल हैं। अनुकृति तोमर ने 53वीं रैंक के साथ UPSC CSE 2023 की परीक्षा पास की है।

उनका नाम उन Candidates की अंतिम सूची में नहीं था, जिन्हें सेवाओं के लिए नियुक्त किया जाना था। उनका नाम रिजर्व लिस्ट में था, जिसमें उन Candidates को रखा जाता है, जो परीक्षा पास कर लेते हैं, लेकिन पर्याप्त सीटें न होने के कारण उनकी नियुक्ति नहीं हो पाती है।

अनुकृति तोमर कौन हैं?

अनुकृति तोमर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के खुर्जा की रहने वाली हैं। उनके पिता, संजीव कुमार तोमर, उत्तर प्रदेश पुलिस में पुलिस उपाधीक्षक (DSP) हैं और CO (सर्कल ऑफिसर) के पद पर तैनात हैं। अनुकृति एक ऐसे माहौल में पली-बढ़ीं, जहां उन्होंने देश सेवा को करीब से देखा, जिससे उनके जीवन में अनुशासन भी आया।

अनुकृति ने अपनी शिक्षा कहां से पूरी की है?

अनुकृति ने अपनी स्कूली शिक्षा खुर्जा के राजीव इंटरनेशनल स्कूल से पूरी की, जहां वे पढ़ाई में हमेशा अच्छा प्रदर्शन करती थीं।

स्कूली शिक्षा के बाद, उन्होंने IGNOU (इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय) से मास्टर डिग्री हासिल की। इसके बाद, उन्होंने पुणे के सिम्बायोसिस लॉ स्कूल से B.A. LL.B किया। इसी दौरान, उन्होंने UPSC की तैयारी भी शुरू कर दी थी।

अनुकृति का UPSC का सफर

अनुकृति के सफर की सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने बिना किसी कोचिंग के UPSC की तैयारी की। उन्होंने अपनी खुद की रणनीति बनाकर सेल्फ-स्टडी, अनुशासन और लगातार मेहनत के दम पर इस परीक्षा की तैयारी की।

उन्होंने UPSC 2023 सिविल सेवा की रिजर्व लिस्ट में 53वीं अखिल भारतीय रैंक हासिल की। उनकी तैयारी का यह सफर कई लोगों के लिए एक प्रेरणा है, क्योंकि उन्होंने सेल्फ-स्टडी करते हुए अपना रास्ता खुद बनाया।

अनुकृति की UPSC क्लियर करने की स्ट्रेटेजी 

कोचिंग की जगह सेल्फ-स्टडी: उन्होंने अनुशासन और लगन के साथ खुद तैयारी करके UPSC परीक्षा में सफलता का अपना रास्ता बनाया।

पढ़ाई के साथ तैयारी: उन्होंने सिम्बायोसिस कॉलेज में कानून की पढ़ाई के दौरान ही UPSC की तैयारी शुरू कर दी थी।

संसाधन: UPSC CSE की तैयारी के लिए कई संसाधन मुफ्त में उपलब्ध हैं। उन्होंने अपनी तैयारी में इन संसाधनों का पूरी लगन से इस्तेमाल किया।

अनुशासन और लगन: उनका सफर यह बताता है कि अंतिम समय में रटने के बजाय, लंबे समय तक लगातार की गई मेहनत ज्यादा जरूरी है।

अनुकृति का UPSC का सफर आत्म-अनुशासन, कड़ी मेहनत और लगन का एक जीता-जागता उदाहरण है। सही दिशा में लगातार प्रयास करके कोई भी UPSC परीक्षा पास कर सकते हैं।

Check:

RRB JE Previous Year Question Papers

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News