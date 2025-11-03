RRB JE Previous Year Question Papers: आरआरबी JE पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, PDF डाउनलोड करें

RRB JE के पिछले साल के पेपर, एग्जाम की तैयारी के लिए एक बहुत ही उपयोगी साधन हैं। इनसे एग्जाम का पैटर्न, कठिनाई का स्तर, सवालों का वेटेज और अक्सर पूछे जाने वाले टॉपिक्स के बारे में पता चलता है। इससे आपको एग्जाम की जरूरतों के हिसाब से स्टडी प्लान बनाने में मदद मिलेगी और आप असल एग्जाम जैसे हालात में सवालों के जवाब देने की प्रैक्टिस कर पाएंगे।
RRB JE के पिछले वर्षों के पेपर्स की PDF, उन्हें डाउनलोड करने के तरीके और नए एग्जाम पैटर्न के बारे में विस्तार से जानने के लिए पेज पर नीचे स्क्रॉल करें।
RRB JE के पिछले साल के प्रश्न पत्र
रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने सभी योग्य उम्मीदवारों के लिए केमिकल सुपरवाइजर, जूनियर इंजीनियर, डिपो सामग्री अधीक्षक आदि पदों को भरने के लिए 7951 वैकेंसी की घोषणा की है। RRB JE के पिछले साल के प्रश्न पत्र में गणित, सामान्य बुद्धि और तर्क, सामान्य जागरूकता और सामान्य विज्ञान से सवाल होते हैं।
पिछले पेपर्स को हल करने से तैयारी के दौरान आपका टाइम मैनेजमेंट और समस्याओं को सुलझाने का कौशल बेहतर होगा। RRB जूनियर इंजीनियर के पिछले साल के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करने से उन्हें अक्सर पूछे जाने वाले टॉपिक्स और उनके वेटेज को जानने में भी मदद मिलेगी।
|
आरआरबी जेई पिछले वर्ष के पेपर
|
लिंक को डाउनलोड करें
|
आरआरबी जेई सीबीटी 1 28 मई 2019 शिफ्ट 1
|
आरआरबी जेई सीबीटी 1 26 मई 2019 शिफ्ट 3
|
आरआरबी जेई सीबीटी 1 26 मई 2019 शिफ्ट 2
|
पीडीएफ डाउनलोड करें
|
आरआरबी जेई सीबीटी 1 26 मई 2019 शिफ्ट 1
|
आरआरबी जेई सीबीटी 1 25 मई 2019 शिफ्ट 1
|
आरआरबी जेई सीबीटी 1 24 मई 2019 शिफ्ट 3
|
पीडीएफ डाउनलोड करें
|
आरआरबी जेई सीबीटी 1 24 मई 2019 शिफ्ट 2
|
पीडीएफ डाउनलोड करें
|
आरआरबी जेई सीबीटी 1 24 मई 2019 शिफ्ट 1
|
पीडीएफ डाउनलोड करें
RRB JE के पिछले साल के प्रश्न पत्र: PDF डाउनलोड करें
RRB JE के पिछले वर्षों के पेपर्स की PDF मुफ्त में मिलने से आपके बेसिक कॉन्सेप्ट और मुख्य टॉपिक्स मजबूत हो सकते हैं। इन प्रश्न पत्रों की PDF से आपको सवालों के फॉर्मेट और दूसरी जरूरतों के बारे में जानकारी मिलेगी। कॉन्सेप्ट को दोहराने और कमजोरियों पर काम करने के लिए RRB जूनियर इंजीनियर के पिछले साल के प्रश्न पत्रों को हल करना बहुत जरूरी है।
RRB JE के पिछले साल के प्रश्न पत्र की PDF कैसे डाउनलोड करें?
RRB JE के पिछले वर्षों के पेपर्स उन हिस्सों को उजागर करेंगे जिनका वेटेज ज्यादा है और इससे एग्जाम में पास होने की संभावना बढ़ जाएगी। RRB जूनियर इंजीनियर के पिछले वर्षों के पेपर्स आसानी से डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करें।
स्टेप 1: RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2: RRB JE के पिछले साल के प्रश्न पत्र की PDF लिंक को खोजें और उस पर क्लिक करें।
स्टेप 4: प्रश्न पत्र स्क्रीन पर दिखाई देगा।
स्टेप 5: भविष्य में उपयोग के लिए पिछले पेपर्स की कॉपी डाउनलोड करें या प्रिंट कर लें।
नए एग्जाम पैटर्न पर आधारित RRB JE मॉक टेस्ट हल करें
RRB JE प्रश्न पत्र का पैटर्न क्या है?
उम्मीदवारों को एग्जाम की तैयारी शुरू करने से पहले RRB JE के पिछले साल के पेपर का पैटर्न जरूर देखना चाहिए। इससे उन्हें असल जरूरतों और ट्रेंड के आधार पर एक स्टडी शेड्यूल बनाने में मदद मिलेगी। आइए, नीचे CBT 1 के लिए RRB जूनियर इंजीनियर के पिछले साल के पेपर पैटर्न पर विस्तार से चर्चा करें।
* RRB JE CBT 1 में ऑब्जेक्टिव-टाइप (बहुविकल्पीय प्रश्न) सवाल होते हैं।
* हर गलत जवाब के लिए 1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग होगी।
|
विषय
|
प्रश्न
|
अंक
|
अवधि
|
अंक शास्त्र
|
30
|
30
|
90 मिनट
|
सामान्य बुद्धि और तर्क
|
25
|
25
|
सामान्य विज्ञान
|
30
|
30
|
सामान्य जागरूकता
|
15
|
15
Check:
Comments
All Comments (0)
Join the conversation