Bihar BSSC Stenographer Online Form 2025: आज बिहार स्टेनोग्राफर 432 पदों के लिए अंतिम तिथि, तुरंत करें Apply

Bihar BSSC Stenographer Online Form 2025: बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) की ओर से आज 3 नवंबर को आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने जा रही है। इच्छुक उम्मीदवार स्टेनोग्राफर के 432 पदों के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन पूरा कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 25 सितंबर, 2025 को शुरू की गई थी। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 3 नवंबर, 2025 तय की गई है।

संबंधित भर्ती के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से (10+2) इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। वहीं हिंदी और इंग्लिश में शॉर्टहैंड, टाइपिंग और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए।

Bihar BSSC Stenographer 2025 Apply Online: महत्वपूर्ण विवरण

नीचे टेबल में बिहार बीएसएससी स्टेनोग्राफर भर्ती 2025 से जुड़े जरूरी विवरण देखें: