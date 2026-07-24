डीयू 1-Year PG Admission Phase 2 रजिस्ट्रेशन शुरू, pgportal.uod.ac.in पर ऐसे करें Registration

DU 1-Year PG Application Form 2026: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने National Education Policy (NEP 2020) के अंदर पहली बार शुरू किए गए 1-Year PG कार्यक्रमों के लिए एडमिशन प्रक्रिया के Phase 2 का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। इस 4 साल के ग्रेजुएट सिलेबल (FYUP - UGCF 2022) पूरा करने वाले छात्र ऑफिशियल पोर्टल pgportal.uod.ac.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

DU One-Year PG Admissions 2026: यह रजिस्ट्रेशन पोर्टल 23 जुलाई, 2026 को लॉन्च किया गया था, जिससे छात्र उन सिलेब्स को चुन सकें, जिनके माध्यम से उन्हें संबंधित सब्जेक्ट्स में मेजर की डिग्री प्राप्त हो जाए।

DU 1-Year PG एडमिशन 2026 Phase 2: क्या है खास?

दिल्ली विश्वविद्यालय के इस नए 1 साल पीजी प्रोग्राम में छात्रों को कम समय में मास्टर डिग्री पूरी करने का सुनहरा अवसर मिल रहा है। Phase 1 में बेसिक रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद, अब छात्र Phase 2 के पोर्टल पर लॉगिन करके कर सकते हैं।