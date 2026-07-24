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डीयू 1-Year PG Admission Phase 2 रजिस्ट्रेशन शुरू, pgportal.uod.ac.in पर ऐसे करें Registration

By Akshara Verma
Last Updated: Jul 24, 2026, 15:54 IST

pgportal.uod.ac.in Registration: DU ने शैक्षणिक साल 2026-27 के लिए चार साल ग्रेजुएट कार्यक्रमों में एडमिशन के लिए राउंड 2 का रजिस्ट्रेशन करने के लिए छात्र वेबसाइट या पोर्टल pgportal.uod.ac.in पर जाकर कर सकते हैं। यहां से पढ़ें नोटिस।

डीयू 1-Year PG Admission Phase 2 रजिस्ट्रेशन शुरू, pgportal.uod.ac.in पर ऐसे करें Registration
डीयू 1-Year PG Admission Phase 2 रजिस्ट्रेशन शुरू, pgportal.uod.ac.in पर ऐसे करें Registration

DU 1-Year PG Application Form 2026: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने National Education Policy (NEP 2020) के अंदर पहली बार शुरू किए गए 1-Year PG कार्यक्रमों के लिए एडमिशन प्रक्रिया के Phase 2 का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। इस 4 साल के ग्रेजुएट सिलेबल (FYUP - UGCF 2022) पूरा करने वाले छात्र ऑफिशियल पोर्टल pgportal.uod.ac.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

DU One-Year PG Admissions 2026: यह रजिस्ट्रेशन पोर्टल 23 जुलाई, 2026 को लॉन्च किया गया था, जिससे छात्र उन सिलेब्स को चुन सकें, जिनके माध्यम से उन्हें संबंधित सब्जेक्ट्स में मेजर की डिग्री प्राप्त हो जाए।  

DU 1-Year PG एडमिशन 2026 Phase 2: क्या है खास?

दिल्ली विश्वविद्यालय के इस नए 1 साल पीजी प्रोग्राम में छात्रों को कम समय में मास्टर डिग्री पूरी करने का सुनहरा अवसर मिल रहा है। Phase 1 में बेसिक रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद, अब छात्र Phase 2 के पोर्टल पर लॉगिन करके कर सकते हैं।

यह सिलेब्स केवल उन छात्रों के लिए है, जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय (DU, SOL या NCWEB) से 4 साल ग्रेजुएट (FYUP) की डिग्री पूरी की गई हो साथ ही, कम से कम 50% मार्क्स हासिल किए हो। 

DU One-Year PG एडमिशन 2026 महत्वपूर्ण जानकारी

इवेंट

डिटेल्स 

रजिस्ट्रेशन पोर्टल

pgportal.uod.ac.in 

एलिजिबिलिटी 

DU FYUP (4 साल UG) पास छात्र

चयन प्रक्रिया

8-सेमेस्टर CGPA के आधार पर मेरिट लिस्ट

रजिस्ट्रेशन फीस 

250 (General/OBC/EWS) और 100 (SC/ST/PwBD)

कुल उपलब्ध सब्जेक्ट/प्रोग्राम

9 संकायों में 34 सब्जेक्ट

अगला चरण (Phase 3)

मेरिट लिस्ट जारी होना और विभाग लेवल पर सीट अलॉटमेंट

Postgraduate Admissions: One Year Official Notice:  यहां पढ़े

DU One-Year PG Admissions 2026 Phases

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को दो राउंड में बांटा गया है: 

राउंड 1: इस राउंड में छात्रों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरनी और सत्यापित करनी होगी। यह राउंड 4 जुलाई, 2026 से शुरू हो चुका है।

Akshara Verma
Akshara Verma

Executive - Editorial

Akshara Verma is a digital journalist working in the GK section of Jagran Josh. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Current Affairs, General Knowledge, News, History, and Trending National News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership.

A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.

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First Published: Jul 24, 2026, 15:54 IST

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