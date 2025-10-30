बिना परीक्षा पाएं ये 2 सरकारी नौकरियां जिनका वेतन है लाखों में

Rajasthan VDO Admit Card 2025
By Vijay Pratap Singh
Oct 30, 2025

Govt Job Without Exam 2025: भारत में ज़्यादातर सरकारी नौकरियों के लिए उम्मीदवारों को प्रतियोगी परीक्षाएं (competitive exams) देनी पड़ती हैं। लेकिन कुछ नौकरियां ऐसी भी हैं जहां भर्ती बिना लिखित परीक्षा के, केवल सीधे साक्षात्कार या योग्यता आधारित मानदंडों के आधार पर की जाती है। इस लेख में हम जानेंगे उन 2 सरकारी नौकरियों के बारे में, जहां बिना परीक्षा के भी लाखों का वेतन मिलता है।

Government Jobs Without Exam: भारत में सरकारी नौकरी पाना आज भी लाखों युवाओं का सपना है। लाखों लोग सरकारी नौकारी पाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं लेकिन कठिन चयन प्रक्रिया और प्रतियोगी परीक्षाओं के चलते रह जाते है। लेकिन कुछ ऐसे पद भी हैं जहां बिना लिखित परीक्षा के नौकरी मिल सकती है। इन नौकरियों में चयन प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है — यहां उम्मीदवारों को उनके अनुभव, योग्यता या इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन इनमें कैडिडेट्स को लाखों तक का वेतन मिलता है और नौकरी भी पूरी तरह पक्की होती है। इसके अलावा सारी सरकारी सुविधाएं जैसे पेंशन, भत्ते और प्रमोशन के मौके भी मिलते हैं।

अगर आप भी बिना परीक्षा दिए सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो यह लेख आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। यहां हम बता रहे हैं 2 ऐसी सरकारी नौकरियों के बारे में जहाँ आप बिना किसी लिखित परीक्षा के भी शानदार करियर और अच्छा वेतन पा सकते हैं।

टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स (TGC):-

टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स (TGC) के ज़रिए भारतीय सेना में सीधे लेफ्टिनेंट के पद पर भर्ती होती है। इस योजना के तहत अविवाहित पुरुष उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीई या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए।

इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होती — उम्मीदवारों का चयन सीधे SSB इंटरव्यू के आधार पर किया जाता है। लेफ्टिनेंट को लेवल-10 पे स्केल के हिसाब से वेतन मिलता है, जो करीब ₹56,100 से ₹1,77,500 प्रति माह तक होता है। इसके अलावा अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं।

Indian navy में कैडेट एंट्री स्कीम:-

इंडियन नेवी कैडेट एंट्री स्कीम (Indian Navy 10+2 B.Tech Cadet Entry Scheme) उन छात्रों के लिए एक शानदार मौका होता है जो 12वीं के बाद सीधे भारतीय नौसेना में ऑफिसर बनना चाहते हैं। इस स्कीम के तहत बिना लिखित परीक्षा के अभ्यर्थियों का चयन SSB इंटरव्यू के जरिए किया जाता है।

यह स्कीम 12वीं (Physics, Chemistry, Mathematics) पास छात्रों के लिए है जिन्होंने JEE (Main) परीक्षा दी हो। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उम्मीदवारों को सब-लेफ्टिनेंट (Sub Lieutenant) के पद पर कमीशन दिया जाता है। प्रारंभिक वेतन ₹56,100 से ₹1,77,500 प्रति माह (लेवल-10 पे स्केल) तक होता है। इसके अलावा, उम्मीदवारों को DA, HRA, MSP,सहित अन्य सुविधाएं भी मिलती है।

नोट:सैलरी कम या ज़्यादा भी हो सकती है। इसलिए सटीक और अपडेटेड जानकारी के लिए कृपया आधिकारिक नोटिफिकेशन या वेबसाइट पर विजिट करें।

