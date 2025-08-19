HPCL Answer Key 2025: कब जारी होगी एचपीसीएल उत्तर कुंजी?, जानें कैसे करें डाउनलोड

HPCL Answer Key 2025: हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) द्वारा इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जूनियर एग्जीक्यूटिव, ऑफिसर और अन्य पदों के लिए आंसर की जारी किए जाने की उम्मीद है। हाल ही में, HPCL ने इन पदों के लिए 16 अगस्त 2025 को कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) आयोजित किया था। HPCL आंसर की का लिंक आधिकारिक वेबसाइट hindustanpetroleum.com पर जारी किया जाएगा। Candidates वेबसाइट पर जाकर या नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से HPCL टेक्नीशियन आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं-
एचपीसीएल आंसर की 2025
जारी होने के बाद, जिन Candidates ने इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जूनियर एग्जीक्यूटिव, ऑफिसर और अन्य पदों के लिए लिखित परीक्षा दी है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे प्रोविजनल आंसर की डाउनलोड करें। अगर उन्हें कोई आपत्ति है, तो वे लिंक के माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपत्तियां दर्ज कराने के लिए, आपको आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर अपनी लॉग-इन जानकारी देनी होगी।
एचपीसीएल आंसर की 2025: आपत्ति दर्ज कराने के स्टेप्स यहां देखें
HPCL जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर परीक्षा की आंसर की अपलोड करेगा। इसके साथ ही आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया भी बताई जाएगी। Candidates लॉग-इन जानकारी देकर आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से ऑनलाइन अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अगर आपको कोई आपत्ति है, तो आप प्रोविजनल आंसर की के साथ जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
एचपीसीएल परीक्षा आंसर की 2025 कैसे डाउनलोड करें?
आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके एचपीसीएल परीक्षा आंसर की 2025 डाउनलोड कर सकते हैं-
स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट hindustanpetroleum.com पर जाएं।
स्टेप 2: HPCL जूनियर एग्जीक्यूटिव आंसर की 2025 खोजें।
स्टेप 3: आंसर की के लिंक को देखें और उस पर क्लिक करें।
स्टेप 4: अपनी आंसर की देखें और अपने उत्तरों की जांच करें।
स्टेप 5: भविष्य के लिए PDF फाइल डाउनलोड करें।
