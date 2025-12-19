UGC NET 2025 दिसंबर परीक्षा शेड्यूल जारी, डाउनलोड करें सब्जेक्ट वाइज PDF

Rajasthan VDO Result 2025
By Vijay Pratap Singh
Dec 19, 2025

UGC NET Exam Date 2025 OUT: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने UGC NET दिसंबर 2025 परीक्षा का शेड्यूल आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। जारी नोटिस के अनुसार, UGC NET परीक्षा 31 दिसंबर 2025 से 7 जनवरी 2026 तक आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा दो शिफ्टों में कराई जाएगी। एनटीए द्वारा UGC NET एग्जाम सिटी स्लिप परीक्षा तिथि से लगभग 10 दिन पहले जारी की जाएगी, जिससे उम्मीदवार अपने परीक्षा शहर की जानकारी पहले ही प्राप्त कर सकेंगे। उम्मीदवार नीचे दिए गए लेख में UGC NET दिसंबर 2025 का विषयवार (Subject Wise) परीक्षा शेड्यूल PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

UGC NET Exam Date 2025 OUT: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने UGC NET दिसंबर 2025 परीक्षा का सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने यूजीसी नेट दिसंबर सत्र के लिए आवेदन किया है, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जाकर यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा का पूरा शेड्यूल PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जारी नोटिस के अनुसार, UGC NET  परीक्षा 31 दिसंबर 2025 से 7 जनवरी 2026 तक आयोजित की जाएगी।

दो शिफ्ट में होगी UGC NET 2025 परीक्षा

एनटीए द्वारा यूजीसी नेट परीक्षा दो शिफ्टों में निर्धारित किए गए केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। UGC NET परीक्षा की अवधि 3 घंटे है और यह सभी 85 विषयों के लिए ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी।

  • पहली शिफ्ट: सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक

  • दूसरी शिफ्ट: दोपहर 3:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक

सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल पीडीएफ में प्रत्येक विषय की परीक्षा तिथि और शिफ्ट की पूरी जानकारी दी गई है, जिससे उम्मीदवार अपनी तैयारी अच्छी कर सकें।

UGC NET 2025 दिसंबर परीक्षा शेड्यूल आधिकारिक नोटिस PDF

UGC NET दिसंबर 2025 परीक्षा का शेड्यूल नोटिस PDF लिंक अब आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव कर दिया गया है। उम्मीदवार अब सब्जेक्ट वाइज परीक्षा तिथि और शिफ्ट विवरण देखने के लिए आधिकारिक नोटिस PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

उम्मीदवारों की सुविधा के लिए हमने इस लेख में आधिकारिक परीक्षा नोटिस PDF का डायरेक्ट लिंक भी उपलब्ध कराया है, जिससे वे आसानी से PDF डाउनलोड कर अपनी तैयारी के अनुसार योजना बना सकें।

यहां क्लिक करें: UGC NET December 2025 Exam Schedule PDF

UGC NET एग्जाम सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड 2025

एनटीए की ओर से UGC NET एग्जाम सिटी स्लिप परीक्षा तिथि से करीब 10 दिन पहले जारी की जाएगी। वहीं, UGC NET एडमिट कार्ड 2025 परीक्षा से 3–4 दिन पहले आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से वेबसाइट चेक करते रहें।

UGC NET 2025सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल PDF ऐसे करें डाउनलोड

उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके UGC NET दिसंबर 2025 परीक्षा का शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं:

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.ac.in पर जाएं।

  2. होमपेज पर “UGC NET December 2025 Subject Wise Exam Schedule” लिंक पर क्लिक करें।

  3. शेड्यूल PDF स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।

  4. PDF डाउनलोड करें और सेव कर लें।

क्यों जरूरी है UGC NET परीक्षा?

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) साल में दो बार UGC NET परीक्षा आयोजित करती है। यह परीक्षा उम्मीदवारों को जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) प्रदान करने, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति के लिए शॉर्टलिस्ट करने, Ph.D. प्रोग्राम में प्रवेश और केवल Ph.D. प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आयोजित की जाती है।

