HPPSC Assistant Professor Result 2023: असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती रिजल्ट जारी, यहाँ चेक करें पीडीएफ

HPPSC Assistant Professor Result 2023 : हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) ने अंग्रेजी क्लास- I में असिस्टेंट प्रोफेसर (कॉलेज कैडर) के पद के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट के परिणाम जारी किए। उम्मीदवार अपना परिणाम एचपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट यानी hppsc.hp.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं

उल्लेखनीय है कि, असिस्टेंट प्रोफेसर का स्क्रीनिंग टेस्ट 3 दिसंबर, 2023 को आयोजित किया गया था। जो उम्मीदवार इस स्क्रीनिंग टेस्ट में पास हुए हैं, उन्हें अब पर्सनल इंटरव्यू के लिए उपस्थित होना होगा.

इस रिजल्ट से इस विषय में जानकारी मिलेगी कि कौन से उम्मीदवार चयन प्रक्रिया के अगले चरण यानी पर्सनल इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किये गए हैं।







HPPSC Assistant Professor Result 2023 यहाँ क्लिक करें







HPPSC Assistant Professor Result 2023 Out कैसे चेक करें अपना रिजल्ट ?

एचपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर रिजल्ट 2023 तक पहुंचने के लिए, उम्मीदवारों को एचपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और परिणाम की जांच करने के लिए नीचे दिए स्टेप्स का पालन करना होगा। आधिकारिक वेबसाइट पर एचपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी और अपडेट होंगे।

अपना रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों के पास अपना लॉगिन क्रेडेंशियल, जैसे पंजीकरण संख्या और पासवर्ड, आदि दस्तावेज होने आवश्यक हैं। एचपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर रिजल्ट 2023 में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, विषयवार अंक और समग्र स्कोर जैसे विवरण शामिल होंगे।







उम्मीदवार नीचे दिए गए सरल स्टेप्स के माध्यम से अपना रिजल्ट देख सकते हैं-

स्टेप-1 : हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप-2 : होमपेज पर, "Whats New" पर क्लिक करें।

स्टेप-3 : "Result for Screening Test for the Post of Assistant Professor English" पर क्लिक करें।

स्टेप-4 : रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उपयुक्त विकल्प चुनें।

स्टेप-5 : अब अपना रिजल्ट चेक करें

इन निर्देशों का पालन करके, उम्मीदवार बिना किसी परेशानी के एचपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट से एचपीपीएससी सहायक प्रोफेसर परिणाम 2023 तक आसानी से पहुंच और डाउनलोड कर सकते हैं।