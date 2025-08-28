Bihar ANM Vacancy Last Date 2025: बिहार ANM के 5006 पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि, तुरंत करें अप्लाई

GATE 2026 Registration Start Today
Aug 28, 2025

राज्य स्वास्थ्य समिति (SHS), बिहार, आज बिहार ANM भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया बंद कर देगी। कुल 5006 सहायक नर्स मिडवाइफ (ANM) पद उपलब्ध हैं, और इच्छुक Candidates को अंतिम समय सीमा से पहले shs.bihar.gov.in पर आवेदन करना होगा।

Bihar ANM Vacancy Last Date 2025: राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार आज, 28 अगस्त को सहायक नर्स मिडवाइफ (ANM) के लिए Registration विंडो बंद कर देगी। आवेदन प्रक्रिया 14 अगस्त को शुरू हुई थी। जिन Candidates ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट shs.bihar.gov.in पर जाकर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान का लक्ष्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत सहायक नर्स मिडवाइफ (ANM) के 5006 पदों को भरना है।

आवेदकों का बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल में पंजीकृत होना जरूरी है और उनकी उम्र 21 से 42 साल के बीच होनी चाहिए। यहां ऑनलाइन आवेदन करने के लिए डायरेक्ट लिंक, पात्रता मानदंड, चयन प्रक्रिया और अन्य जरूरी जानकारी दी गई है।

बिहार ANM भर्ती 2025 महत्वपूर्ण विवरण

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार ने 14 अगस्त को बिहार ANM भर्ती के लिए Registration प्रक्रिया शुरू की थी। जो Candidates पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, वे आज रात 11:55 बजे से पहले आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। अतिम तारीख के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। नीचे दी गई टेबल में मुख्य बातें देखें

संगठन

राज्य स्वास्थ्य सोसायटी (एसएचएस), बिहार

परीक्षा

बिहार एएनएम परीक्षा 2025

रिक्ति

5006

आयु सीमा

21-42 वर्ष

शैक्षणिक योग्यता

किसी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से सहायक नर्स मिडवाइफरी (एएनएम) में 2 वर्ष का अनुभव

चयन प्रक्रिया

कंप्यूटर-आधारित परीक्षण

बिहार ANM ऑनलाइन आवेदन 2025 लिंक

बिहार ANM भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन लिंक आज बंद कर दिया जाएगा। Candidates या तो आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं या नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर सकते हैं:

बिहार एएनएम ऑनलाइन आवेदन सीधा लिंक

यहां क्लिक करें

बिहार SHS ANM भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

जिन Candidates ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे अपना बिहार ANM आवेदन फॉर्म जमा करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन कर सकते हैं:

  • आधिकारिक वेबसाइट shs.bihar.gov.in पर जाएं।
  • बिहार SHS ANM भर्ती 2025 के लिए उपलब्ध 'ऑनलाइन आवेदन करें' लिंक पर क्लिक करें।
  • बुनियादी जानकारी भरकर Registration प्रक्रिया पूरी करें।
  • अपनी तस्वीर, हस्ताक्षर और अन्य जरूरी दस्तावेजों की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करें।
  • आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
  • आवेदन पत्र को ध्यान से देखें और जमा कर दें।
  • भविष्य के लिए कन्फर्मेशन पेज का प्रिंटआउट ले लें।

बिहार ANM भर्ती 2025

इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 5006 पद भरे जाने हैं। इनमें से 4197 पद ANM (HSC) के लिए, 510 पद RBSK के लिए और 299 पद NUHM के लिए हैं।

बिहार ANM के लिए आवेदन शुल्क कितना है?

सभी कैटेगरी के लिए आवेदन शुल्क अलग-अलग है। इसका भुगतान ऑनलाइन करना होगा। कैटेगरी के अनुसार परीक्षा शुल्क नीचे दी गई टेबल में देखें।


