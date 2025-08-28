Bihar ANM Vacancy Last Date 2025: बिहार ANM के 5006 पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि, तुरंत करें अप्लाई

Bihar ANM Vacancy Last Date 2025: राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार आज, 28 अगस्त को सहायक नर्स मिडवाइफ (ANM) के लिए Registration विंडो बंद कर देगी। आवेदन प्रक्रिया 14 अगस्त को शुरू हुई थी। जिन Candidates ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट shs.bihar.gov.in पर जाकर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान का लक्ष्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत सहायक नर्स मिडवाइफ (ANM) के 5006 पदों को भरना है।

आवेदकों का बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल में पंजीकृत होना जरूरी है और उनकी उम्र 21 से 42 साल के बीच होनी चाहिए। यहां ऑनलाइन आवेदन करने के लिए डायरेक्ट लिंक, पात्रता मानदंड, चयन प्रक्रिया और अन्य जरूरी जानकारी दी गई है।

बिहार ANM भर्ती 2025 महत्वपूर्ण विवरण

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार ने 14 अगस्त को बिहार ANM भर्ती के लिए Registration प्रक्रिया शुरू की थी। जो Candidates पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, वे आज रात 11:55 बजे से पहले आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। अतिम तारीख के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। नीचे दी गई टेबल में मुख्य बातें देखें