Bihar ANM Vacancy 2025: बिहार में एएनएम के 5006 पदों पर आवेदन का आखिरी तारीख जल्द, अभी करें Apply

Bihar ANM Bharti 2025: बिहार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) ने सहायक नर्स मिडवाइफ (ANM) के 5006 पदों के लिए भर्ती की अधिसूचना जारी की है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अब इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 अगस्त 2025 (शाम 06:00 बजे तक) है और इसके बाद भेजे गए किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से ANM प्रशिक्षण पूरा होना अनिवार्य है। कुल 5006 पद उपलब्ध हैं, जो पूरे बिहार राज्य में विभाजित किए गए हैं। आयु सीमा और अन्य पात्रता मानदंडों के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक अधिसूचना देखनी चाहिए। Bihar ANM Vacancy 2025 Notification PDF- बिहार एएनएम भर्ती हाइलाइट्स बिहार एएनएम भर्ती 2025 में 5006 सहायक नर्स मिडवाइफ (ANM) पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यह भर्ती स्टेट हेल्थ सोसाइटी (SHS), बिहार द्वारा आयोजित की जा रही है और स्वास्थ्य सेवा में सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए यह एक अच्छा अवसर है। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने से पहले पात्रता, पद विवरण, महत्वपूर्ण तिथियां और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी नीचे दी तालिका में देख सकते हैं।

विवरण जानकारी संगठन का नाम स्टेट हेल्थ सोसाइटी (SHS), बिहार परीक्षा का नाम बिहार एएनएम परीक्षा 2025 रिक्त पदों की संख्या 5006 आवेदन की अंतिम तिथि 28 अगस्त 2025 (शाम 06:00 बजे तक) आधिकारिक वेबसाइट shs.bihar.gov.in नोटिफिकेशन PDF यहां क्लिक करें Bihar ANM Vacancy 2025 Details: कितने पदों पर होगी भर्ती? बिहार की स्टेट हेल्थ सोसाइटी (SHS) ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत 5000 से अधिक सहायक नर्स मिडवाइफ (ANM) पदों के लिए भर्ती की आधिकारिक घोषणा की है। उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका में कैटेगरी वाइज बिहार ANM भर्ती 2025 के विवरण देख सकते हैं: पद UR EWS SC ST EBC BC WBC कुल ANM (HSC) 2231 420 609 53 603 104 177 4197 ANM (RBSK) 224 51 118 08 87 00 22 510 ANM (NUHM) 123 25 48 05 70 21 07 299 कुल 2578 496 775 66 760 125 206 5006

Bihar ANM Recruitment 2025 Eligibility; कौन कर सकता है आवेदन? बिहार ANM भर्ती 2025 में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित पात्रता मानदंड (आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता) पूरे करने होंगे: शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से 2 वर्षीय पूर्णकालिक Auxiliary Nurse Midwifery (ANM) कोर्स होना चाहिए। बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। आयु सीमा: न्यूनतम आयु: 21 वर्ष

अधिकतम आयु: 42 वर्ष

आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी। Bihar ANM Application Form 2025 Link बिहार एएनएम भर्ती 2025 के लिए योग्य उम्मीदवार स्टेट हेल्थ सोसाइटी, बिहार की आधिकारिक वेबसाइट www.shs.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 28 अगस्त 2025 (शाम 6:00 बजे तक) है। इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए लिंक से अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं।