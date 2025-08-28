दुनिया का इकलौता देश, जहां शेर और बाघ दोनों हैं मौजूद, जानें

GATE 2026 Registration Start Today
भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है, जहां शेर और बाघ दोनों जंगल में रहते हैं। जानें कि शेर और बाघ कहां पाए जाते हैं और यह दुनिया के वन्यजीव इतिहास में इतना अनोखा क्यों है। शेर और बाघ से जुड़े तथ्यों के बारे में और जानने के लिए आगे पढ़ें।

कहां पाए जाते हैं शेर और बाघ दोनों एक साथ
दुनिया की वन्यजीव विरासत में भारत का एक अनोखा स्थान है, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा देश है, जहां शेर और बाघ दोनों जंगल में रहते हैं। यह देश एशियाई शेर का घर है, जो मुख्य रूप से गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। यहां बंगाल टाइगर भी हैं, जो देश भर के 50 से ज्यादा टाइगर रिजर्व में मिलते हैं। एक ही देश में इन दो बड़ी बिल्लियों का एक साथ रहना एक दुर्लभ बात है और ऐसा दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता।

शेर

एशियाई शेर (पैंथेरा लियो पर्सिका) अपने अफ्रीकी शेरों से आकार में छोटा होता है, लेकिन उतना ही शाही लगता है। यह सिर्फ गुजरात के गिर वन राष्ट्रीय उद्यान और उसके आसपास के इलाकों में ही पाया जाता है। एक समय था, जब ये पूरे एशिया में पाए जाते थे, लेकिन अब इनका दायरा सिर्फ भारत तक ही सीमित है। इसलिए, इनका संरक्षण एक वैश्विक प्राथमिकता है। गिर इस लुप्तप्राय प्रजाति का आखिरी जंगली घर बना हुआ है।

भारत का राष्ट्रीय पशु

बंगाल टाइगर (पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस) भारत का राष्ट्रीय पशु है और दुनिया में बाघों की सबसे ज्यादा संख्या वाली उप-प्रजाति है। ये ताकतवर शिकारी सुंदरबन (पश्चिम बंगाल), रणथंभौर (राजस्थान), बांधवगढ़ (मध्य प्रदेश) और जिम कॉर्बेट (उत्तराखंड) जैसे रिजर्व में पाए जाते हैं। दुनिया के 70% से ज्यादा जंगली बाघ भारत में रहते हैं।

किस देश में शेर और बाघ दोनों हैं?

किसी भी दूसरे देश में शेर और बाघ प्राकृतिक रूप से जंगल में नहीं रहते हैं। इसका कारण भारत का विविध प्राकृतिक वातावरण है। यहां गिर के सूखे जंगलों से लेकर सुंदरबन के मैंग्रोव वन तक हैं, जो इन दोनों प्रजातियों को रहने के लिए सही माहौल देते हैं। हालांकि, वे एक ही इलाके में नहीं रहते, लेकिन एक ही देश में उनका पाया जाना वन्यजीव इतिहास की एक दुर्लभ घटना है।

भारत में शेर और बाघ के बारे में हैरान करने वाले तथ्य

-ये जंगल में कभी एक-दूसरे से नहीं मिलते। एशियाई शेर गुजरात के सूखे जंगलों में रहते हैं, जबकि बंगाल टाइगर दूसरे राज्यों के जंगलों, मैंग्रोव और घास के मैदानों में रहते हैं। इसका मतलब है कि अपने प्राकृतिक आवास में वे एक-दूसरे से सैकड़ों किलोमीटर दूर रहते हैं।

-एशियाई शेर सिर्फ भारत में पाए जाते हैं। एक समय वे पूरे एशिया में घूमते थे, लेकिन अब वे सिर्फ गिर में ही बचे हैं, इस तरह भारत उनका आखिरी ठिकाना बन गया है। संरक्षण कार्यक्रमों की मदद से उनकी आबादी बढ़कर 600 से ज्यादा हो गई है।

-दुनिया में बाघों की सबसे बड़ी आबादी भारत में है। भारत के संरक्षित रिजर्व में 3,000 से ज्यादा जंगली बाघ रहते हैं। यह संख्या दुनिया के कुल जंगली बाघों के 70% से भी ज्यादा है।

-शेर कभी ग्रीस से लेकर भारत तक घूमते थे। ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि उनकी संख्या में गिरावट आने से पहले वे पूरे यूरोप और एशिया में पाए जाते थे। आज, एशियाई शेर की पूरी वैश्विक आबादी केवल गुजरात में मौजूद है।

-दोनों सांस्कृतिक प्रतीक हैं। शेर भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में शामिल है, जो साहस और ताकत को दर्शाता है। वहीं, बाघ राष्ट्रीय पशु के रूप में ताकत, गौरव और जंगल का प्रतीक है।

