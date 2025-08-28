दुनिया का इकलौता देश, जहां शेर और बाघ दोनों हैं मौजूद, जानें

दुनिया की वन्यजीव विरासत में भारत का एक अनोखा स्थान है, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा देश है, जहां शेर और बाघ दोनों जंगल में रहते हैं। यह देश एशियाई शेर का घर है, जो मुख्य रूप से गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। यहां बंगाल टाइगर भी हैं, जो देश भर के 50 से ज्यादा टाइगर रिजर्व में मिलते हैं। एक ही देश में इन दो बड़ी बिल्लियों का एक साथ रहना एक दुर्लभ बात है और ऐसा दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता। शेर एशियाई शेर (पैंथेरा लियो पर्सिका) अपने अफ्रीकी शेरों से आकार में छोटा होता है, लेकिन उतना ही शाही लगता है। यह सिर्फ गुजरात के गिर वन राष्ट्रीय उद्यान और उसके आसपास के इलाकों में ही पाया जाता है। एक समय था, जब ये पूरे एशिया में पाए जाते थे, लेकिन अब इनका दायरा सिर्फ भारत तक ही सीमित है। इसलिए, इनका संरक्षण एक वैश्विक प्राथमिकता है। गिर इस लुप्तप्राय प्रजाति का आखिरी जंगली घर बना हुआ है।

भारत का राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर (पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस) भारत का राष्ट्रीय पशु है और दुनिया में बाघों की सबसे ज्यादा संख्या वाली उप-प्रजाति है। ये ताकतवर शिकारी सुंदरबन (पश्चिम बंगाल), रणथंभौर (राजस्थान), बांधवगढ़ (मध्य प्रदेश) और जिम कॉर्बेट (उत्तराखंड) जैसे रिजर्व में पाए जाते हैं। दुनिया के 70% से ज्यादा जंगली बाघ भारत में रहते हैं। किस देश में शेर और बाघ दोनों हैं? किसी भी दूसरे देश में शेर और बाघ प्राकृतिक रूप से जंगल में नहीं रहते हैं। इसका कारण भारत का विविध प्राकृतिक वातावरण है। यहां गिर के सूखे जंगलों से लेकर सुंदरबन के मैंग्रोव वन तक हैं, जो इन दोनों प्रजातियों को रहने के लिए सही माहौल देते हैं। हालांकि, वे एक ही इलाके में नहीं रहते, लेकिन एक ही देश में उनका पाया जाना वन्यजीव इतिहास की एक दुर्लभ घटना है। भारत में शेर और बाघ के बारे में हैरान करने वाले तथ्य -ये जंगल में कभी एक-दूसरे से नहीं मिलते। एशियाई शेर गुजरात के सूखे जंगलों में रहते हैं, जबकि बंगाल टाइगर दूसरे राज्यों के जंगलों, मैंग्रोव और घास के मैदानों में रहते हैं। इसका मतलब है कि अपने प्राकृतिक आवास में वे एक-दूसरे से सैकड़ों किलोमीटर दूर रहते हैं।