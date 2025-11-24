IBPS RRB PO Cut Off 2025: यहां देखें आईबीपीएस आरआरबी प्रीलिम्स के अनुमानित कट ऑफ मार्क्स

इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) ने 22 और 23 नवंबर को IBPS RRB PO प्रीलिम्स परीक्षा आयोजित की है। इस परीक्षा में लाखों उम्मीदवारों शामिल हुए थे, जो 13316 रिक्तियों के लिए मुकाबला कर रहे हैं। जो उम्मीदवारों RRB PO कट ऑफ 2025 के बराबर या उससे ज्यादा अंक लाएंगे, वे मेन्स परीक्षा में बैठने के योग्य होंगे। IBPS RRB कट-ऑफ मार्क्स वे न्यूनतम अंक होते हैं, जो एक Candidate को भर्ती प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए लाने होते हैं। उम्मीद है कि आयोग Result की घोषणा के एक हफ्ते बाद RRB PO प्रीलिम्स का कट ऑफ जारी करेगा। इस बीच, आप यह अनुमान लगाने के लिए कि आपके पास होने की कितनी संभावना है, राज्य-वार IBPS RRB PO अनुमानित कट ऑफ 2025 देख सकते हैं।

IBPS RRB PO कट ऑफ 2025

IBPS RRB PO प्रीलिम्स परीक्षा 22 और 23 नवंबर को चार शिफ्टों में आयोजित की गई है। यह परीक्षा देश के अलग-अलग IBPS RRB परीक्षा केंद्रों पर हुई, जिसमें बैंकिंग की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवार शामिल हुए। इसके कट ऑफ मार्क्स Result की घोषणा के बाद जारी किए जाएंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन, IBPS RRB कट ऑफ को स्कोरकार्ड के साथ जारी करता है। यह कट ऑफ कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि परीक्षा में कितने उम्मीदवारों शामिल हुए, परीक्षा कितनी कठिन थी, और हर कैटेगरी और राज्य के लिए कितनी रिक्तियां जारी की गई थीं।