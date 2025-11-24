BIhar STET Answer Key 2025
IBPS RRB PO Cut Off 2025: यहां देखें आईबीपीएस आरआरबी प्रीलिम्स के अनुमानित कट ऑफ मार्क्स

By Vijay Pratap Singh
Nov 24, 2025

इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन ने देश भर में RRB PO प्रीलिम्स परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित कर ली है। उम्मीदवारों यहां कैटेगरी के अनुसार अनुमानित कट ऑफ मार्क्स देख सकते हैं और उसी के हिसाब से मेन्स परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। राज्य और कैटेगरी के अनुसार IBPS RRB PO अनुमानित कट ऑफ 2025 जानने के लिए आगे पढ़ें।

IBPS RRB कट-ऑफ मार्क्स 2025
इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) ने 22 और 23 नवंबर को IBPS RRB PO प्रीलिम्स परीक्षा आयोजित की है। इस परीक्षा में लाखों उम्मीदवारों शामिल हुए थे, जो 13316 रिक्तियों के लिए मुकाबला कर रहे हैं। जो उम्मीदवारों RRB PO कट ऑफ 2025 के बराबर या उससे ज्यादा अंक लाएंगे, वे मेन्स परीक्षा में बैठने के योग्य होंगे। IBPS RRB कट-ऑफ मार्क्स वे न्यूनतम अंक होते हैं, जो एक Candidate को भर्ती प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए लाने होते हैं। उम्मीद है कि आयोग Result की घोषणा के एक हफ्ते बाद RRB PO प्रीलिम्स का कट ऑफ जारी करेगा। इस बीच, आप यह अनुमान लगाने के लिए कि आपके पास होने की कितनी संभावना है, राज्य-वार IBPS RRB PO अनुमानित कट ऑफ 2025 देख सकते हैं।

IBPS RRB PO कट ऑफ 2025

IBPS RRB PO प्रीलिम्स परीक्षा 22 और 23 नवंबर को चार शिफ्टों में आयोजित की गई है। यह परीक्षा देश के अलग-अलग IBPS RRB परीक्षा केंद्रों पर हुई, जिसमें बैंकिंग की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवार शामिल हुए। इसके कट ऑफ मार्क्स Result की घोषणा के बाद जारी किए जाएंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन, IBPS RRB कट ऑफ को स्कोरकार्ड के साथ जारी करता है। यह कट ऑफ कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि परीक्षा में कितने उम्मीदवारों शामिल हुए, परीक्षा कितनी कठिन थी, और हर कैटेगरी और राज्य के लिए कितनी रिक्तियां जारी की गई थीं।

IBPS RRB PO अनुमानित कट ऑफ 2025

हालांकि, IBPS RRB PO 2025 का आधिकारिक कट ऑफ अभी जारी नहीं हुआ है। लेकिन पिछले साल के ट्रेंड्स और IBPS RRB PO परीक्षा के विश्लेषण के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सामान्य कैटेगरी के लिए कट ऑफ 40 से 57 के बीच रहेगा। नीचे दी गई टेबल में सभी राज्यों के लिए IBPS RRB का अनुमानित कट ऑफ दिया गया है।

राज्य के अनुसार IBPS RRB PO अनुमानित कट ऑफ 2025

IBPS हर कैटेगरी और राज्य के लिए RRB PO कट-ऑफ मार्क्स अलग-अलग जारी करता है। उम्मीदवारों को अपने-अपने राज्य में UR कैटेगरी के लिए अनुमानित कट-ऑफ देखना चाहिए। इससे वे अपने पास होने की संभावना का अनुमान लगा सकते हैं और उसी के अनुसार मेन्स परीक्षा की तैयारी शुरू कर सकते हैं।

राज्य

UR

आंध्र प्रदेश

अरुणाचल प्रदेश

49–55

असम

51–57

बिहार

51–57

छत्तीसगढ़

50–55

गुजरात

53–57

हिमाचल प्रदेश

48–53

जम्मू और कश्मीर

50–55

झारखंड

50–55

कर्नाटक

51–57

केरल

51–57

मध्य प्रदेश

53–57

महाराष्ट्र

50–55

मणिपुर

46–51

मेघालय

46–51

मिजोरम

49–53

नागालैंड

47–51

ओडिशा

49–55

पुडुचेरी

47–51

पंजाब

51–55

राजस्थान

55–57

हरियाणा

49–53

तमिलनाडु

53–57

तेलंगाना

53–57

त्रिपुरा

49–53

उत्तर प्रदेश

55–57

उत्तराखंड

51–53

पश्चिम बंगाल

51–53

IBPS RRB कट ऑफ 2025 कैसे देखें?

  •    IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं।

  •    होमपेज पर, 'IBPS RRB PO Cut Off and Scorecard' लिंक खोजें।

  •    लिंक मिलने पर उस पर क्लिक करें।

  •    एक नई विंडो में एक PDF खुलेगी, जिसमें सभी कैटेगरी और राज्यों के कट ऑफ मार्क्स होंगे।

IBPS RRB PO कट ऑफ मार्क्स को प्रभावित करने वाले कारक

IBPS RRB कट ऑफ मार्क्स तय करते समय अधिकारी कई बातों को ध्यान में रखते हैं। IBPS RRB PO के अनुमानित कट ऑफ को प्रभावित करने वाले कुछ कारक नीचे दिए गए हैं:

  •    परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या

  •    परीक्षा का कठिनाई स्तर

  •    परीक्षा में उम्मीदवारों का प्रदर्शन

  •    उम्मीदवार की कैटेगरी

  •    घोषित की गई रिक्तियों की संख्या

  •    पिछले साल के कट-ऑफ ट्रेंड्स

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

