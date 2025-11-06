UP Board Exam Date 2026 Released
IPS Navjot Simi: डेंटिस्ट से बनीं IPS अधिकारी, जिन्होंने पहले प्रयास में UPSC पास की परीक्षा

By Priyanka Pal
Nov 6, 2025, 16:36 IST

IPS Navjot Simi: नवजोत सिमी 2018 बैच की IPS अधिकारी हैं, जिन्हें बिहार कैडर मिला है। उन्होंने एक डेंटिस्ट के तौर पर काम करते हुए अपना करियर बदला और पहले ही प्रयास में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा परीक्षा पास की। उनकी कहानी न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि कई अलग-अलग क्षेत्रों में उपलब्धियों से भरी हुई है। नवजोत सिमी की शादी एक IAS अधिकारी से हुई है, जो उन्हीं के जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात हैं। आइए, इस लेख में उनके निजी और पेशेवर सफर के बारे में जानते हैं।

IPS Navjot Simi
IPS Navjot Simi: नवजोत सिमी ने भारत की सबसे कठिन परीक्षा UPSC को अपने पहले ही प्रयास में पास कर लिया। उन्होंने 735वीं ऑल इंडिया रैंक (AIR 735) हासिल की और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) में अपनी जगह बनाई। परीक्षा पास करने के बाद, नवजोत ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद में स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी गईं। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग के दौरान भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने ट्रेनिंग के सभी मॉड्यूल में विशेष योग्यता के साथ ग्रेजुएशन पूरा किया। नवजोत हमेशा अपने लक्ष्यों को लेकर दृढ़ थीं। एक डेंटिस्ट से IPS अधिकारी बनने का उनका सफर काफी चुनौतीपूर्ण और शानदार रहा है।

IPS नवजोत सिमी की रैंक

नवजोत ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2017 (UPSC CSE-2017) में 735वीं ऑल इंडिया रैंक हासिल की। उन्हें एक IPS अधिकारी के तौर पर बिहार कैडर मिला।

IPS नवजोत सिमी का परिवार

नवजोत सिमी का जन्म 21 दिसंबर 1987 को पंजाब के गुरदासपुर में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पंजाब में पूरी की और बाद में डेंटिस्ट्री में उच्च शिक्षा हासिल की। उन्होंने लुधियाना के बाबा जसवंत सिंह डेंटल हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट से बैचलर इन डेंटल सर्जरी की डिग्री पूरी की। शुरुआत में, उन्होंने एक डेंटिस्ट के तौर पर काम किया। लेकिन, बाद में उन्होंने देश और समाज की सेवा करने के लिए सिविल सेवा में अपना करियर बनाने का फैसला किया।

IPS नवजोत सिमी की योग्यता

नवजोत ने पंजाब के लुधियाना में स्थित बाबा जसवंत सिंह डेंटल हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट से बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी (BDS) की पढ़ाई पूरी की है। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद, उन्होंने एक डेंटिस्ट के तौर पर अपना पेशेवर करियर शुरू किया। स्वास्थ्य सेवा में काम करते हुए उन्होंने अच्छा अनुभव हासिल किया और धीरे-धीरे उनकी रुचि सिविल सेवाओं और बड़े सामाजिक प्रभाव की ओर बढ़ने लगी। इसी रुचि के कारण उन्होंने अपना करियर बदलने का फैसला किया। उनके मेडिकल बैकग्राउंड से उन्हें अनुशासन, समर्पण और सहानुभूति जैसे गुण मिले। बाद में उन्होंने एक IPS अधिकारी के तौर पर अपने सफर में इन गुणों का इस्तेमाल किया।

IPS नवजोत सिमी का UPSC सफर

जब नवजोत ने अपना करियर बदलने और सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने का फैसला किया, तब वे एक फुल-टाइम डेंटिस्ट के तौर पर काम कर रही थीं। धीरे-धीरे उनकी रुचि सिविल सेवाओं और समाज पर बड़े पैमाने पर प्रभाव डालने में बढ़ने लगी। उन्होंने पूरी लगन से अपनी तैयारी शुरू की। अपनी कड़ी मेहनत और दृढ़ता के दम पर, नवजोत ने पहले ही प्रयास में UPSC CSE की परीक्षा पास कर ली। उन्होंने AIR 735 रैंक हासिल की और उन्हें IPS मिला। इसके बाद उन्होंने हैदराबाद में सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग ली।

IPS नवजोत सिमी की वर्तमान पोस्टिंग

IPS नवजोत सिमी वर्तमान में बिहार कैडर में सेवा दे रही हैं। वह इस समय बिहार के बेगूसराय में बिहार मिलिट्री पुलिस (BMP) 8 की कमांडेंट के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें कम्युनिटी पुलिसिंग और महिला सुरक्षा में विशेषज्ञता हासिल है और वह अपनी सेवाओं में इसका पूरा इस्तेमाल कर रही हैं।


