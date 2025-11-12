Matsya University Result 2025 OUT: मत्स्य यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025 rrbmuniv.ac.in पर जारी, यहां से करें चेक

राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025

ताजा जानकारी के अनुसार, मत्स्य यूनिवर्सिटी ने UG प्रोग्राम के कई सेमेस्टरों के रिजल्ट जारी किए हैं। छात्र अपने मत्स्य यूनिवर्सिटी रिजल्ट यूनिवर्सिटी के आधिकारिक परीक्षा पोर्टल- rrbmuniv.ac.in पर देख सकते हैं।

राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी (RRBMU), जिसे पहले मत्स्य यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था, ने हाल ही में BEd, BA, BCom, MA, MSc और अन्य परीक्षाओं जैसे कई Courses के सेमेस्टर रिजल्ट जारी किए हैं। राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025 आधिकारिक वेबसाइट- rrbmuniv.ac.in पर ऑनलाइन जारी किए गए हैं। इन परीक्षाओं में शामिल होने वाले सभी छात्र नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक का उपयोग करके अपने मत्स्य यूनिवर्सिटी रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। छात्र अपने रोल नंबर के जरिए मत्स्य यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025 देख सकते हैं।

RRBMU रिजल्ट 2025 कैसे देखें?

Candidates यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर कई UG और PG Courses के सेमेस्टर/वार्षिक रिजल्ट ऑनलाइन देख सकते हैं। मत्स्य यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025 देखने का तरीका जानने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करें।

स्टेप 1: यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट - rrbmuniv.ac.in पर जाएं।

स्टेप 2: मेन्यू बार में दिए गए 'रिजल्टs' सेक्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 3: 'रिजल्ट Declare List 2025' में अपना कोर्स देखें और उस पर क्लिक करें।

स्टेप 4: जरूरी जानकारी भरें और “Submit” पर क्लिक करें।

स्टेप 5: अपना रिजल्ट देखें और उसे डाउनलोड करें।

मत्स्य यूनिवर्सिटी के बारे में

राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी (RRBMU), जिसे पहले मत्स्य यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था, राजस्थान के अलवर में स्थित है। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी और 2014 में इसका नाम बदलकर राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी कर दिया गया। यह यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) से मान्यता प्राप्त है। यूनिवर्सिटी में विज्ञान संकाय, सामाजिक विज्ञान संकाय, शिक्षा संकाय, कॉमर्स संकाय और कला संकाय जैसे विभागों में कई तरह के UG, PG, और PhD डिग्री Courses कराए जाते हैं। अलवर जिले के सभी कॉलेज RRBMU के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।