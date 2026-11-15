MP Bhoj Result 2026 OUT: एमपी भोज ओपन यूनिवर्सिटी रिजल्ट जारी, ये रहा Direct Link
MP Bhoj Open University Result 2026 OUT: मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी (MPBOU) ने जून-जुलाई 2026 सत्र के लिए विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं, जिनमें B.A. द्वितीय वर्ष (NEP) और B.Sc. द्वितीय वर्ष (NEP) शामिल है। अभ्यर्थी यूनिवर्सिटी की आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपने रोल नंबर की मदद से अपनी मार्कशीट ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।
MP Bhoj Open University Result 2026 OUT: मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय (MPBOU) ने जून-जुलाई 2026 सत्र के विभिन्न पाठ्यक्रमों के परीक्षा परिणाम आधिकारिक तौर पर जारी कर दिए हैं। इस घोषणा के तहत बी.ए. द्वितीय वर्ष (NEP), बीएससी द्वितीय वर्ष (NEP), साथ ही बीएड स्पेशल एजुकेशन (इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी) के प्रथम और अंतिम वर्ष के नतीजे घोषित किए गए हैं। इन परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्र अब विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट mpbou.edu.in पर जाकर अपने रोल नंबर की मदद से अपनी मार्कशीट ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।
हाल ही में एमपी भोज यूनिवर्सिटी ने निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के परिणाम घोषित किए हैं:
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B.A. Second Year (NEP) 2026 (Jun-Jul)
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B.Sc 2nd Year (NEP) 2026 (Jun-Jul)
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Bachelor in Education - Special Education (Intellectual Disability) First Year 2026 (Jun-Jul)
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Bachelor in Education - Special Education (Intellectual Disability) Final Year 2026 (Jun-Jul)
MP Bhoj University Result 2026 Download Link
मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय (MPBOU) द्वारा जून-जुलाई सत्र के विभिन्न पाठ्यक्रमों के परिणाम और मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए लिंक एक्टिव कर दिए गए हैं। छात्र अपने परिणाम देखने और अपनी मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट, mpbou.edu.in पर जा सकते हैं। छात्रों की सुविधा के लिए, हमने परिणाम देखने के लिए नीचे एक डायरेक्ट लिंक भी दिया है।
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MP Bhoj Open University Result 2026 Link
एमपी भोज ओपन यूनिवर्सिटी रिजल्ट कैसे चेक करें?
मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी (MPBOU) का रिजल्ट चेक करने और मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए आप नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
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सबसे पहले मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट mpbou.edu.in पर जाएं।
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होमपेज पर Student Corner में 'Results' पर क्लिक करें।
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यहां आपको अपने कोर्स, वर्ष (Year/Session) और परीक्षा सत्र (जैसे- जून-जुलाई 2026) के अनुसार रिजल्ट की सूची मिल जाएगी।
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अपने कोर्स के सामने दिए गए 'View' या 'Download' विकल्प पर क्लिक करके पीडीएफ (PDF) फाइल डाउनलोड करें।
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पीडीएफ खुलने के बाद, आप उसमें अपना रोल नंबर या नाम सर्च करके अपना परिणाम देख सकते हैं।
Madhya Pradesh Bhoj Open University Marksheet पर क्या विवरण दिए होंगे?
एमपी भोज ओपन यूनिवर्सिटी रिजल्ट मार्कशीट डाउनलोड करने के बाद छात्रों को उसमें दी गई सभी जानकारियों की ध्यानपूर्वक जांच करनी चाहिए। ऑनलाइन मार्कशीट पर निम्नलिखित महत्वपूर्ण विवरण दर्ज होंगे:
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छात्र का नाम
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रोल नंबर
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नामांकन संख्या
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माता/पिता का नाम
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पाठ्यक्रम/कोर्स का नाम
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अध्ययन केंद्र का नाम
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विषय-वार प्राप्त अंक
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कुल प्राप्त अंक
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परिणाम स्थिति - पास/फेल/एटीकेटी
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.