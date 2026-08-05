MP DElEd 2nd Year Result 2026 OUT: एमपी डीएलएड द्वितीय वर्ष जून परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां देखें Direct Link
MP DElEd 2nd Year Result 2026 OUT: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) ने MP DElEd द्वितीय वर्ष रिजल्ट 2026 का लिंक आधिकारिक वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in पर एक्टिव कर दिया है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अब अपना रोल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करके ऑनलाइन रिजल्ट एवं स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
MP DElEd 2nd Year Result 2026 OUT: माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) ने 5 अगस्त 2026 को डीएलएड द्वितीय वर्ष परीक्षा जून 2026 (प्रथम अवसर) का परिणाम घोषित कर दिया है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अब आधिकारिक वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों को रोल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा। एमपी डीएलएड रिजल्ट देखने के बाद अभ्यर्थी अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट भी लेकर रख सकते हैं।
MP DElEd रिजल्ट 2026 हाइलाइट्स
मध्य प्रदेश डीएलएड द्वितीय वर्ष की मुख्य परीक्षाएं 3 जून से 20 जून 2026 तक आयोजित की गईं। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी नीचे दी गई तालिका में MP DElEd 2nd Year Result 2026 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारीदेख सकते हैं।
|
परीक्षा का नाम
|
MP DElEd वार्षिक परीक्षा 2026
|
बोर्ड का नाम
|
मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE)
|
कोर्स
|
डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (D.El.Ed)
|
शैक्षणिक सत्र
|
2025-26
|
द्वितीय वर्ष परीक्षा तिथि
|
3 जून से 20 जून 2026
|
द्वितीय वर्ष रिजल्ट
|
5 अगस्त 2026 (जारी)
|
रिजल्ट मोड
|
ऑनलाइन
|
आवश्यक लॉगिन विवरण
|
रोल नंबर एवं कैप्चा कोड
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
mpbse.mponline.gov.in
MP DElEd Result 2026 Link
माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) ने MP D.El.Ed द्वितीय वर्ष परीक्षा 2026 (प्रथम अवसर) का रिजल्ट लिंक एक्टिव कर है। अभ्यर्थी अब आधिकारिक वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in पर जाकर रोल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करके अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए MP DElEd 2nd Year Result 2026 का डायरेक्ट लिंक नीचे उपलब्ध कराया गया है।
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MP DElEd 2nd Year Result 2026 Login Link
माध्यमिक शिक्षा मंडल मण्डल द्वारा संचालित डी.एल.एड. द्वितीय वर्ष परीक्षा जून 2026 (प्रथम अवसर) का परीक्षा परिणाम घोषित— School Education Department, MP (@schooledump) August 5, 2026
परीक्षार्थी अपना रिजल्ट https://t.co/WioEAbfCDO पर देख सकते है।@JansamparkMP @udaypratapmp
#Result #DLEDExam pic.twitter.com/NKFl2cClsb
एमपी डीएलएड सेकंड ईयर रिजल्ट 2026 कैसे देखें?
छात्र नीचे दिए स्टेप्स की मदद अपना स्कोरकार्ड देख और डाउनलोड कर सकते हैं।
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आधिकारिक वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in पर जाएं।
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फिर लॉगिन पर क्लिक करें।
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अब D.El.Ed 2nd Year Result 2026 लिंक पर क्लिक करें।
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अपना रोल नंबर दर्ज करें।
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सबमिट करते ही रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा।
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रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट निकालकर रख लें।
एमपी डीएलएड मार्कशीट पर दी गई जानकारी
एमपी डीएलएड की ऑनलाइन मार्कशीट में निम्नलिखित विवरण उल्लिखित होते हैं:
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छात्र का नाम
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रोल नंबर
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रजिस्ट्रेशन नंबर
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परीक्षा का नाम
-
कोर्स का नाम (D.El.Ed)
-
वर्ष (द्वितीय वर्ष)
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विषयवार प्राप्तांक
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कुल अंक
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पास/फेल स्टेट्स
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डिवीजन
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परीक्षा वर्ष
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बोर्ड का नाम (MPBSE)
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.