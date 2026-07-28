NBCC Answer Key 2026 Link: जूनियर इंजीनियर, सीनियर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव समेत अन्य पदों की उत्तर कुंजी जारी, यहां से डाउनलोड करें PDF
नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (NBCC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट nbccindia.in पर NBCC आंसर की 2026 और उम्मीदवारों की रिस्पॉन्स शीट अपलोड कर दी गई है। उम्मीदवार जिसने जूनियर इंजीनियर (सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल), सीनियर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव (सिविल) और अन्य पदों के लिए आयोजित परीक्षा में भाग लिया था, वे अब रोल नंबर और जन्म तिथि की मदद से उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं।
NBCC Answer Key 2026 OUT: नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (NBCC) ने आज 28 जुलाई 2026 को आंसर की जारी कर दी है। विज्ञापन संख्या 01/2026 के तहत जूनियर इंजीनियर (सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल), सीनियर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव (सिविल) समेत विभिन्न पदों के लिए आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) में शामिल उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट nbccindia.in पर जाकर अपनी रिस्पॉन्स शीट और प्रोविजनल आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए हमने इस लेख में NBCC Answer Key 2026 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक भी उपलब्ध कराया है।
NBCC JE Answer Key 2026 PDF Link
NBCC ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जूनियर इंजीनियर सहित कई पदों की भर्ती परीक्षा के लिए उत्तर कुंजी का डायरेक्ट लिंक एक्टिव कर दिया है। उम्मीदवार अब बिना देरी किए अपनी उत्तर कुंजी और रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर लें, ताकि वे अपने उत्तरों को चेक करके संभावित अंकों का आकलन कर सकें।
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NBCC JE Answer Key 2026 PDF Download Link
NBCC Answer Key 2026 कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार नीचे दिए आसान स्टेप्स की मदद से अपनी उत्तर कुंजी और रिस्पॉन्स शीट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
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सबसे पहले आप National Building Construction Corporation (NBCC) की ऑफिशियल पोर्टल पर जाएं।
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होम पेज RECRUITMENT FOR VARIOUS POSTS ON REGULAR BASIS ADVT. NO. 01/2026 लिंक पर क्लिक करें।
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Objection Management/KEY Challenge Link लिखा दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
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एक नया पेज खुलेगा वहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें और लॉगिन के बटन पर क्लिक करें।
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आपकी उत्तर कुंजी स्क्रीन पर खुल जाएगी।
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इसे डाउनलोड करें और अपने उत्तरों का मिलान करें।
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.