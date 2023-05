एनडीए सिलेबस 2023: एनडीए ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहां चेक करें परीक्षा पाठ्यक्रम और एग्जाम पैटर्न

दो तथा तीन आयामों की विश्लेषणात्मक ज्यामिति (Analytic Geometry of Two and Three Dimensions)

कार्टेशियन कॉर्डिनेट सिस्टिम, दूरी का सूत्र, विभिन्न आकृतियों में एक रेखा का समीकरण, कोण की दो रेखाएं, एक रेखा से एक बिंदु की दूरी, एक वृत्त, पैराबोला, दीर्घवृत्त तथा अतिपरवलय का मानक एवं सामान्य समीकरण, एक शंकु की उत्‍केंद्रता तथा अक्ष, त्रि-आयामी स्‍थान में दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दिशा की कोसाइन तथा दिशा का अनुपात, समीकरण, एक समतल का समीकरण और एक रेखा के विभिन्न रूप, दो समतलों के बीच कोण की दो रेखाएं, गोले का समीकरण, आदि।