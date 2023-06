NHM Staff Nurse Recruitment 2023: मध्य प्रदेश में स्टाफ नर्स के 2877 पदों पर निकली भर्ती, जानें किस तारीख से कर सकेंगे आवेदन

NHM MP Staff Nurse recruitment 2023: मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्य प्रदेश (NHM MP) ने कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ नर्स (पुरुष / महिला) के पद पर भर्ती की घोषणा की है। जारी नोटिफिकेशन के जरिए स्टाफ नर्स के 2877 महिला और पुरुष उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अधिसूचना में उल्लिखित पदों के लिए 13 जून 2023 से आधिकारिक वेबसाइट nhmmp.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 जुलाई 2023 निर्धारित की गई है। उम्मीदवार पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क और चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी यहां से प्राप्त कर सकते हैं।

NHM MP Staff Nurse Recruitment 2023 Notification: एमपी एनएचएम स्टाफ नर्स भर्ती 2023 का विवरण

उम्मीदवार जो स्टाफ नर्स के पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे नीचे दी गई तालिका में एमपी स्टाफ नर्स भर्ती 2023 के बारे में नवीनतम विवरण देख सकते हैं।

विभाग का नाम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश (MP NHM) भर्ती का नाम MP NHM Staff Nurse Recruitment 2023 पद स्टाफ नर्स कुल रिक्त पद 2877 पद वेतन 20000/- प्रतिमाह योग्यता बीएससी नर्सिंग पास आयु-सीमा 21से 43 वर्ष बीच आवेदन की अंतिम तिथि 04 जुलाई 2023 चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा, इंटरव्यू ऑफिशियल वेबसाइट https://www.nhmmp.gov.in/ NHM MP Staff Nurse Bharti 2023 Official Notification pdf डाउनलोड करें

NHM MP Staff Nurse Vacancy 2023: एनएचएम एमपी स्टाफ नर्स वैकेंसी 2023 के लिए रिक्त पद

एमपी एनएचएम स्टाफ नर्स वैकेंसी 2023 के अनुसार 2877 पदों पर पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। जिनमें से 2589 पद महिला स्टाफ नर्स के लिए और 288 पद पुरुष स्टाफ नर्स के लिए हैं। उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका में श्रेणीवार विवरण देख सकते हैं।

पद के नाम सामान्य ईडब्लयूएस ओबीसी एससी एसटी कुल पद संविदा स्टाफ नर्स (महिला) 700 258 699 414 518 2589 संविदा स्टाफ नर्स (पुरुष) 79 28 78 46 57 288

NHM MP Staff Nurse Bharti 2023: एनएचएम एमपी स्टाफ नर्स भर्ती 2023 के लिए शैक्षणिक योग्यता

एनएचएम एमपी स्टाफ नर्स भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास एमपी नर्सिंग काउंसिल में पंजीकरण के साथ बीएससी नर्सिंग या जनरल नर्सिंग और सीनियर मिडवाइफरी में पास होना चाहिए।

MP NHM Staff Nurse Recruitment 2023: एमपी एनएचएम स्टाफ नर्स भर्ती के लिए आयु-सीमा

उम्मीदवारों की उम्र 21 से 43 साल के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी। आवेदक की आयु सीमा की गणना 01 जनवरी 2023 से की जाएगी।

MP NHM Staff Nurse Salary 2023: एमपी एनएचएम स्टाफ नर्स के लिए मिलेगी इतनी सैलरी

एमपी एनएचएम स्टाफ नर्स के पदों पर चयनित उम्मीदवारों को 20000 रुपये वेतन दिया जाएगा।

NHM MP Staff Nurse Job 2023 Application Fees: एनएचएम एमपी स्टाफ नर्स जॉब 2023 के लिए आवेदन शुल्क

एनएचएम एमपी स्टाफ नर्स भर्ती 2023 के लिए उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से छूट दी गई है।

श्रेणी आवेदन शुल्क सामान्य 0/- अन्य पिछड़ा वर्ग 0/- अनु. जाति / अनु. जनजाति 0/-

NHM MP Staff Nurse Online Form 2023: एमपी एनएचएम स्टाफ नर्स भर्ती की महत्वपूर्ण तिथियां

एमपी एनएचएम स्टाफ नर्स भर्ती से पहले उम्मीदवारों को महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में पता होना चाहिए। ध्यान दें महत्वपूर्ण तिथियां नीचे दी गई तालिका में साझा की गई हैं।

आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि 13/ जून /2023 आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 04/ जूलाई /2023

MP NHM Staff Nurse Recruitment 2023: एमपी एनएचएम स्टाफ नर्स पदों पर चयन प्रक्रिया

एमपी एनएचएम स्टाफ नर्स के पदों पर उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा।

How to Apply for NHM MP Recruitment 2023? एनएचएम एमपी भर्ती 2023 के लिए आवेदन कैसे करें?