NICL Graduate Apprentice Recruitment 2026: ग्रेजुएट अप्रेंटिस के 200 पदों पर नोटिफिकेशन जारी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें

NICL Graduate Apprentice Recruitment 2026: नेशनल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड (NICL) ने ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 4 नवंबर 2026 से शुरू हो गई है। योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार 18 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को 12 महीने की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके दौरान उन्हें हर महीने 15,000 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा। NICL Graduate Apprentice Vacancy 2026 Highlights एनआईसीएल द्वारा यह भर्ती नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम (NATS) के तहत निकाली गई है। भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी नीचे दी गई टेबल में देखें। विवरण जानकारी भर्ती संस्था नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NICL) पद का नाम ग्रेजुएट अप्रेंटिस कुल पद 200 रजिस्ट्रेशन 4 नवंबर 2026 आवेदन की अंतिम तिथि 18 नवंबर 2026 आवेदन का माध्यम ऑनलाइन ट्रेनिंग अवधि 12 महीने मासिक स्टाइपेंड ₹15,000 वेबसाइट nationalinsurance.nic.co.in

शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से किसी भी विषय में फुल टाइम ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। उम्मीदवार के पास 1 अप्रैल 2026 तक डिग्री का प्रमाणपत्र होना चाहिए। इसके अलावा, उम्मीदवार का NATS पोर्टल पर 100 प्रतिशत पूर्ण प्रोफाइल होना जरूरी है। जिन उम्मीदवारों के पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है या जिन्होंने पहले अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पूरी की है, वे आवेदन के पात्र नहीं होंगे। निर्धारित तिथि तक एक वर्ष या उससे अधिक का कार्य अनुभव रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन नहीं कर सकते। आयु सीमा NICL Graduate Apprentice Recruitment 2026 के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना 1 अप्रैल 2026 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी। चयन प्रक्रिया और स्टाइपेंड