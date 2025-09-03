PGIMS Rohtak BSc Nursing Admit Card 2025 OUT: इस लिंक से डाउनलोड करें परीक्षा हॉल टिकट

PGIMS Rohtak Admit Card 2025 OUT: रोहतक के पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज (PGIMS Rohtak) ने BSc Nursing एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है। प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर या दिए गए सीधे लिंक के माध्यम से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

PGIMS Rohtak BSc Nursing Admit Card 2025 Download Link

पीजीआईएमएस रोहतक बीएससी नर्सिंग एडमिट कार्ड 2025 अब ऑनलाइन uhsrcetadmissions.in पर उपलब्ध है। यह परीक्षा 7 सितंबर 2025 को होगी। परीक्षा में बैठने के लिए छात्रों को अपना एडमिट कार्ड और एक मान्य फोटो आईडी साथ लेकर आना जरूरी है।

PGIMS Rohtak BSc Nursing Admit Card Link यहां क्लिक करें

PGIMS Rohtak Nursing Admit Card 2025 - हाइलाइट्स

पीजीआईएमएस रोहतक एडमिट कार्ड 2025 ऑनलाइन जारी हो चुका है। परीक्षार्थी परीक्षा से जुड़ी बाकी जानकारी नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं।