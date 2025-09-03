PGIMS Rohtak BSc Nursing Admit Card 2025 OUT: इस लिंक से डाउनलोड करें परीक्षा हॉल टिकट

IBPS RRB Apply Online 2025, Direct Link
Sep 3, 2025, 14:09 IST

PGIMS Rohtak Admit Card 2025 OUT: पीजीआईएमएस रोहतक बीएससी नर्सिंग एडमिट कार्ड 2025 जारी हो चुका है। उम्मीदवार सीधे लिंक से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और यहां दिए गए स्टेप्स के साथ अन्य ज़रूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

PGIMS Rohtak Admit Card 2025 OUT
PGIMS Rohtak Admit Card 2025 OUT

PGIMS Rohtak Admit Card 2025 OUT: रोहतक के पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज (PGIMS Rohtak) ने BSc Nursing एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है। प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर या दिए गए सीधे लिंक के माध्यम से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

PGIMS Rohtak BSc Nursing Admit Card 2025 Download Link

पीजीआईएमएस रोहतक बीएससी नर्सिंग एडमिट कार्ड 2025 अब ऑनलाइन uhsrcetadmissions.in पर उपलब्ध है। यह परीक्षा 7 सितंबर 2025 को होगी। परीक्षा में बैठने के लिए छात्रों को अपना एडमिट कार्ड और एक मान्य फोटो आईडी साथ लेकर आना जरूरी है। 

PGIMS Rohtak BSc Nursing Admit Card Link

यहां क्लिक करें

PGIMS Rohtak Nursing Admit Card 2025 - हाइलाइट्स

पीजीआईएमएस रोहतक एडमिट कार्ड 2025 ऑनलाइन जारी हो चुका है। परीक्षार्थी परीक्षा से जुड़ी बाकी जानकारी नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं।

परीक्षा का नाम PGIMS रोहतक B.Sc नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2025
यूनिवर्सिटी Pt. B.D. शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, रोहतक
कोर्स का नाम B.Sc नर्सिंग
एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख 2 सितंबर 2025
परीक्षा तिथि 7 सितंबर 2025 (रविवार)
परीक्षा का माध्यम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT)
आधिकारिक वेबसाइट uhsr.ac.in और uhsrcetadmissions.in

कैसे डाउनलोड करें PGIMS Rohtak BSc Nursing Admit Card 2025?

अभ्यर्थी नीचे दिए आसान स्टेप्स को देखकर अपना हॉल टिकट प्राप्त कर सकते हैं।

  • सबसे पहले PGIMS Rohtak की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

  • होमपेज पर "BSc Nursing Admit Card 2025" लिंक पर क्लिक करें।

  • लॉगिन पेज पर अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड दर्ज करें।

  • सबमिट करने के बाद आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखेगा।

  • इसे डाउनलोड करें और प्रिंट आउट लेना न भूलें।

परीक्षा में शामिल होने से पहले ध्यान रखें

  • एडमिट कार्ड के बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

  • अभ्यर्थियों को रिपोर्टिंग समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुँचना ज़रूरी है।

  • वैध फोटो आईडी प्रूफ साथ ले जाना अनिवार्य है।

