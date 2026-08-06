पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट सफाई सेवक और माली पदों के लिए इंटरव्यू शेड्यूल जारी, जानें कब आएगा एडमिट कार्ड?

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट, चंडीगढ़ ने सफाई सेवक और माली भर्ती 2026 के लिए इंटरव्यू शेड्यूल जारी कर दिया है। हाई कोर्ट द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार, 75 सफाई सेवक और 92 माली सहित कुल 167 पदों के लिए इंटरव्यू 18 अगस्त 2026 से 10 सितंबर 2026 तक आयोजित किए जाएंगे। जो उम्मीदवार इंटरव्यू में शामिल होंगे वे अपना एडमिट कार्ड phconapp.formflix.org से डाउनलोड कर सकेंगे। कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थियों को लॉगिन डिटेल्स दर्ज करनी होंगी।

Punjab and Haryana High Court Safai Sewak & Mali Interview Date 2026

हाई कोर्ट द्वारा जारी नोटिस के अनुसार इंटरव्यू निम्न तिथियों पर आयोजित किए जाएंगे—

18 अगस्त से 21 अगस्त 2026

24 अगस्त से 27 अगस्त 2026

29 अगस्त 2026

31 अगस्त 2026

01 सितंबर से 03 सितंबर 2026

05 सितंबर 2026

07 सितंबर से 10 सितंबर 2026

इंटरव्यू Chandigarh Judicial Academy, Sector-43 तथा High Court Extension-II, Sector-17, Chandigarh (Bridge Market) में आयोजित होंगे। उम्मीदवारों की रिपोर्टिंग टाइम और इंटरव्यू स्थल की जानकारी एडमिट कार्ड में दी जाएगी।