Punjab PRT Teacher Salary: पंजाब प्राइमरी शिक्षक इन हैंड सैलरी, ग्रोथ और प्रमोशन के बारे में जानें

By Priyanka Pal
Nov 12, 2025, 15:57 IST

Punjab PRT Teacher Salary: पंजाब शिक्षा भर्ती बोर्ड का लक्ष्य स्पेशल एजुकेटर टीचर (प्राइमरी कैडर) के 393 खाली पदों को भरना है। नियुक्त किए गए पंजाब PRT टीचर को हर महीने 29,200 रुपये मिलेंगे। यहां पंजाब PRT टीचर की सैलरी और जॉब प्रोफाइल देखें।

Punjab PRT Teacher Salary

Punjab Primary Teacher Salary: पंजाब शिक्षा भर्ती बोर्ड ने स्कूल शिक्षा विभाग, पंजाब के तहत स्पेशल एजुकेटर टीचर (प्राइमरी कैडर) के लिए 393 पदों की घोषणा की है। यह उन स्नातकों के लिए एक शानदार मौका है, जिनके पास एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा (D.Ed. Spl.Ed.) है और जो टीचिंग के क्षेत्र में एक स्थिर नौकरी की तलाश में हैं। लिखित परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर उनकी नियुक्ति की जाएगी, जिसके बाद दस्तावेजों का सत्यापन होगा। नियुक्ति के बाद, वे अच्छी सैलरी, कई तरह के लाभ और भविष्य में करियर में आगे बढ़ने के मौकों के हकदार होंगे।

पंजाब PRT टीचर के पद पर नियुक्त हुए उम्मीदवारों को पंजाब सरकार के गजट नोटिफिकेशन के अनुसार मासिक सैलरी मिलेगी। पंजाब PRT टीचर की सैलरी और जॉब प्रोफाइल के बारे में ज्यादा जानकारी इस पेज पर दी गई है।

Punjab PRT Teacher Salary: सैलरी स्ट्रक्चर देखें

पंजाब शिक्षा भर्ती बोर्ड ने स्पेशल एजुकेटर टीचर (प्राइमरी कैडर) के 393 खाली पदों को भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। जिन स्नातकों ने एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा (D.Ed. Spl.Ed.) किया है और जिनकी उम्र 18-37 साल के बीच है, वे इस भूमिका के लिए योग्य हैं। जिन उम्मीदवारों के आवेदन अधिकारियों द्वारा स्वीकार कर लिए जाएंगे, उन्हें 100 अंकों की लिखित परीक्षा पास करनी होगी। इसके अलावा, पद पर नियुक्ति पाने के लिए उन्हें सभी शैक्षणिक/पेशेवर योग्यताओं के साथ-साथ दूसरी शर्तों को भी पूरा करना होगा। पंजाब PRT टीचर को दी जाने वाली सैलरी काफी अच्छी है और यह सभी कर्मचारियों के लिए वित्तीय लाभ सुनिश्चित करती है।

उम्मीदवारों को पंजाब PRT टीचर की जॉब प्रोफाइल भी देख लेनी चाहिए, ताकि वे यह जान सकें कि यह उनकी करियर रुचियों और योग्यताओं के अनुकूल है या नहीं। इस लेख में, हमने उम्मीदवारों की जानकारी के लिए पंजाब PRT टीचर की इन-हैंड सैलरी, जॉब प्रोफाइल और दूसरी जानकारी दी है।

Punjab PRT Teacher Salary: इन-हैंड सैलरी

पंजाब PRT टीचर की इन-हैंड सैलरी वह कुल राशि होती है, जो बेसिक पे, भत्तों और इनकम टैक्स, योगदान जैसी कटौतियों के बाद मिलती है। नए नियुक्त हुए उम्मीदवारों की सैलरी पंजाब सरकार के गजट नोटिफिकेशन के आधार पर तय की जाती है। आधिकारिक सूचना के अनुसार, पंजाब PRT टीचर की इन-हैंड सैलरी 29,200 रुपये प्रति माह होगी। उम्मीदवारों को इस राशि के बारे में पता होना चाहिए, ताकि नौकरी ज्वाइन करने के बाद भविष्य में किसी भी तरह का असंतोष न हो।

Punjab PRT Teacher Salary: करियर ग्रोथ और प्रमोशन

पंजाब PRT टीचर के पद पर नियुक्त होने वाले उम्मीदवारों के लिए करियर में आगे बढ़ने की काफी संभावनाएं हैं। काम में प्रदर्शन, योग्यता, आंतरिक परीक्षा और सेवा के वर्षों के आधार पर उम्मीदवारों को सीनियर पदों पर प्रमोट किया जा सकता है। इससे उनका सैलरी पैकेज बढ़ सकता है और उन्हें नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

Punjab PRT Teacher Salary: भत्ते और लाभ (संभावित)

पंजाब PRT टीचर की अधिसूचना में भत्तों और अन्य लाभों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। अगर नियुक्त उम्मीदवारों को भत्ते मिलते हैं, तो इससे उनकी कुल मासिक सैलरी बढ़ जाएगी और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। मासिक सैलरी में निम्नलिखित भत्ते और लाभ शामिल हो सकते हैं:

  • महंगाई भत्ता (DA)
  • मकान किराया भत्ता (HRA)
  • चिकित्सा भत्ता
  • अन्य संबंधित भत्ते

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

