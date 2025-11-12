Punjab PRT Teacher Salary: पंजाब प्राइमरी शिक्षक इन हैंड सैलरी, ग्रोथ और प्रमोशन के बारे में जानें

Punjab Primary Teacher Salary: पंजाब शिक्षा भर्ती बोर्ड ने स्कूल शिक्षा विभाग, पंजाब के तहत स्पेशल एजुकेटर टीचर (प्राइमरी कैडर) के लिए 393 पदों की घोषणा की है। यह उन स्नातकों के लिए एक शानदार मौका है, जिनके पास एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा (D.Ed. Spl.Ed.) है और जो टीचिंग के क्षेत्र में एक स्थिर नौकरी की तलाश में हैं। लिखित परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर उनकी नियुक्ति की जाएगी, जिसके बाद दस्तावेजों का सत्यापन होगा। नियुक्ति के बाद, वे अच्छी सैलरी, कई तरह के लाभ और भविष्य में करियर में आगे बढ़ने के मौकों के हकदार होंगे।

पंजाब PRT टीचर के पद पर नियुक्त हुए उम्मीदवारों को पंजाब सरकार के गजट नोटिफिकेशन के अनुसार मासिक सैलरी मिलेगी। पंजाब PRT टीचर की सैलरी और जॉब प्रोफाइल के बारे में ज्यादा जानकारी इस पेज पर दी गई है।

Punjab PRT Teacher Salary: सैलरी स्ट्रक्चर देखें

पंजाब शिक्षा भर्ती बोर्ड ने स्पेशल एजुकेटर टीचर (प्राइमरी कैडर) के 393 खाली पदों को भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। जिन स्नातकों ने एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा (D.Ed. Spl.Ed.) किया है और जिनकी उम्र 18-37 साल के बीच है, वे इस भूमिका के लिए योग्य हैं। जिन उम्मीदवारों के आवेदन अधिकारियों द्वारा स्वीकार कर लिए जाएंगे, उन्हें 100 अंकों की लिखित परीक्षा पास करनी होगी। इसके अलावा, पद पर नियुक्ति पाने के लिए उन्हें सभी शैक्षणिक/पेशेवर योग्यताओं के साथ-साथ दूसरी शर्तों को भी पूरा करना होगा। पंजाब PRT टीचर को दी जाने वाली सैलरी काफी अच्छी है और यह सभी कर्मचारियों के लिए वित्तीय लाभ सुनिश्चित करती है।