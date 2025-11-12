CAT 2025 Admit Card, Download Link Here
Focus
AFCAT 1 Notification 2026 PDF: 340 पदों के लिए AFCAT नोटिफिकेशन जारी, 17 नवंबर से करें Apply

By Priyanka Pal
Nov 12, 2025, 14:12 IST

AFCAT 1 Notification 2026 PDF: भारतीय वायु सेना ने 9 नवंबर, 2025 को साल 2026 का AFCAT 1 नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार 17 नवंबर से 14 दिसंबर, 2025 के बीच ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। जिन उम्मीदवारों ने ग्रेजुएशन 10+2 में फिजिक्स और मैथ्स की पढ़ाई की है, वे ऑफिशियल वेबसाइट afcat.cdac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं।

AFCAT 1 Notification 2026 PDF

AFCAT 1 Notification 2026: भारतीय वायु सेना (IAF) ने 9 नवंबर, 2025 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट afcat.cdac.in पर एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट (AFCAT) 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें फ्लाइंग ब्रांच में ग्राउंड ड्यूटी (नॉन-टेक्निकल और टेक्निकल) और राजपत्रित अधिकारियों के लिए 340 पद हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 17 नवंबर से 14 दिसंबर, 2025 के बीच ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

उम्मीदवारों का 10+2 फिजिक्स और मैथ्स के साथ पास होना जरूरी है। उम्मीदवार के हर विषय में कम से कम 50% अंक होने चाहिए। इसके अलावा, उनके पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से तीन साल की ग्रेजुएशन डिग्री या न्यूनतम 60% अंकों के साथ BE/BTech की डिग्री होनी चाहिए। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि AFCAT 1 2026 की लिखित परीक्षा 31 जनवरी, 2026 को आयोजित की जाएगी।

AFCAT 1 2026 Notification: पीडीएफ डाउनलोड करें

इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर पढ़ना चाहिए। इसमें योग्यता की शर्तों, जैसे कि शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, ब्रांच के अनुसार पदों का विवरण और विस्तृत सिलेबस की जानकारी दी गई है। AFCAT 1 2026 नोटिफिकेशन PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करें:

AFCAT 1 नोटिफिकेशन 2026

पीडीएफ 

AFCAT 1 2026 Notification: महत्वपूर्ण विवरण 

संबंधित भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार 17 नवंबर से 14 दिसंबर, 2025 के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी लिखित परीक्षा 31 जनवरी, 2026 को आयोजित की जाएगी। AFCAT 1 2026 नोटिफिकेशन से जुड़ा महत्वपूर्ण विवरण जानने के लिए नीचे दी गई टेबल देखें:

परीक्षा का नाम

वायु सेना सामान्य प्रवेश परीक्षा (AFCAT) 1 2026

संचालन निकाय

भारतीय वायु सेना (IAF)

पद नाम

फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी (तकनीकी और गैर-तकनीकी)

कुल पदों की संख्या 

340

रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि

17 नवंबर से 14 दिसंबर 2025

AFCAT 1 2026 परीक्षा तिथि

31 जनवरी, 2026

चयन प्रक्रिया

लिखित परीक्षा 

एएफएसबी साक्षात्कार

मेडिकल टेस्ट

शुरुआती सिलेबस

जनवरी 2027

ऑफिशियल वेबसाइट

afcat.cdac.in

AFCAT 1 2026 Eligibility Criteria: योग्यता जानें 

AFCAT 1 2026 के लिए आवेदन करने से पहले, उम्मीदवारों को यह पक्का कर लेना चाहिए कि वे राष्ट्रीयता, उम्र और शिक्षा जैसी सभी योग्यता की शर्तों को पूरा करते हैं। AFCAT 1 2026 की योग्यता की शर्तों के लिए नीचे दी गई जानकारी देखें।

राष्ट्रीयता और वैवाहिक स्थिति

राष्ट्रीयता: उम्मीदवार का भारतीय नागरिक होना जरूरी है।

वैवाहिक स्थिति: कोर्स शुरू होने के समय उम्मीदवार का अविवाहित होना जरूरी है।

आयु सीमा (1 जनवरी 2027 तक)

आयु सीमा की गणना कोर्स शुरू होने की तारीख के आधार पर की जाती है। यह फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच के लिए अलग-अलग है।

फ्लाइंग ब्रांच के लिए:

उम्र: 20 से 24 साल।

जन्म: उम्मीदवार का जन्म 02 जनवरी 2003 और 01 जनवरी 2007 के बीच होना चाहिए (दोनों तारीखें शामिल हैं)।

ग्राउंड ड्यूटी (टेक्निकल और नॉन-टेक्निकल) ब्रांच के लिए:

उम्र: 20 से 26 साल।

जन्म: उम्मीदवार का जन्म 02 जनवरी 2001 और 01 जनवरी 2007 के बीच होना चाहिए (दोनों तारीखें शामिल हैं)।

शैक्षणिक योग्यता

शैक्षणिक योग्यता कोर्स के अनुसार अलग-अलग है; नीचे दी गई जानकारी देखें।

फ्लाइंग ब्रांच

उम्मीदवारों का 10+2 में मैथ्स और फिजिक्स में न्यूनतम 50% अंकों के साथ पास होना जरूरी है और किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से न्यूनतम 60% अंकों के साथ ग्रेजुएशन किया होना चाहिए।

ग्राउंड ड्यूटी (टेक्निकल) ब्रांच

एरोनॉटिकल इंजीनियर (L/M): उम्मीदवारों का 10+2 फिजिक्स और मैथ्स (प्रत्येक में न्यूनतम 50%) के साथ पास होना जरूरी है और इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी में न्यूनतम 60% अंकों के साथ चार साल की डिग्री होनी चाहिए।

ग्राउंड ड्यूटी (नॉन-टेक्निकल) ब्रांच

एडमिन और लॉजिस्टिक्स: किसी भी विषय में न्यूनतम 60% अंकों के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री।

न्यूनतम 60% अंकों के साथ B.Com की डिग्री।

संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ PG डिग्री और ग्रेजुएशन में 60% अंक।

मेटेरोलॉजी: 10+2 पास और फिजिक्स और गणित के साथ BSc में न्यूनतम 60% अंक या समकक्ष या इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी में चार साल की ग्रेजुएशन डिग्री में न्यूनतम 60% अंक या समकक्ष।

AFCAT 1 Apply Online 2026: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

संबंधित भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवार 17 नवंबर, 2025 से ऑफिशियल वेबसाइट afcat.cdac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:

1.  आधिकारिक वेबसाइट afcat.cdac.in पर जाएं।

2.  अब होमपेज पर, "Candidate Login" टैब पर क्लिक करें।

3.  अब "AFCAT 1/2026" पर जाएं और "Not Registered Yet? Register Here" पर क्लिक करें।

4.  अपना अकाउंट बनाने के लिए (नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर) भरें।

5.  अब रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके आवेदन फॉर्म भरें।

6.  जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें

7. आवेदन फीस का भुगतान करें और प्रिंट आउट लेना ना भूलें।

