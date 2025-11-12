AFCAT 1 Notification 2026 PDF: 340 पदों के लिए AFCAT नोटिफिकेशन जारी, 17 नवंबर से करें Apply

AFCAT 1 Notification 2026: भारतीय वायु सेना (IAF) ने 9 नवंबर, 2025 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट afcat.cdac.in पर एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट (AFCAT) 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें फ्लाइंग ब्रांच में ग्राउंड ड्यूटी (नॉन-टेक्निकल और टेक्निकल) और राजपत्रित अधिकारियों के लिए 340 पद हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 17 नवंबर से 14 दिसंबर, 2025 के बीच ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। उम्मीदवारों का 10+2 फिजिक्स और मैथ्स के साथ पास होना जरूरी है। उम्मीदवार के हर विषय में कम से कम 50% अंक होने चाहिए। इसके अलावा, उनके पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से तीन साल की ग्रेजुएशन डिग्री या न्यूनतम 60% अंकों के साथ BE/BTech की डिग्री होनी चाहिए। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि AFCAT 1 2026 की लिखित परीक्षा 31 जनवरी, 2026 को आयोजित की जाएगी। AFCAT 1 2026 Notification: पीडीएफ डाउनलोड करें इच्छुक उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर पढ़ना चाहिए। इसमें योग्यता की शर्तों, जैसे कि शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, ब्रांच के अनुसार पदों का विवरण और विस्तृत सिलेबस की जानकारी दी गई है। AFCAT 1 2026 नोटिफिकेशन PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करें:

AFCAT 1 नोटिफिकेशन 2026 पीडीएफ AFCAT 1 2026 Notification: महत्वपूर्ण विवरण संबंधित भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार 17 नवंबर से 14 दिसंबर, 2025 के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसकी लिखित परीक्षा 31 जनवरी, 2026 को आयोजित की जाएगी। AFCAT 1 2026 नोटिफिकेशन से जुड़ा महत्वपूर्ण विवरण जानने के लिए नीचे दी गई टेबल देखें: परीक्षा का नाम वायु सेना सामान्य प्रवेश परीक्षा (AFCAT) 1 2026 संचालन निकाय भारतीय वायु सेना (IAF) पद नाम फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी (तकनीकी और गैर-तकनीकी) कुल पदों की संख्या 340 रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 17 नवंबर से 14 दिसंबर 2025 AFCAT 1 2026 परीक्षा तिथि 31 जनवरी, 2026 चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा एएफएसबी साक्षात्कार मेडिकल टेस्ट शुरुआती सिलेबस जनवरी 2027 ऑफिशियल वेबसाइट afcat.cdac.in AFCAT 1 2026 Eligibility Criteria: योग्यता जानें

AFCAT 1 2026 के लिए आवेदन करने से पहले, उम्मीदवारों को यह पक्का कर लेना चाहिए कि वे राष्ट्रीयता, उम्र और शिक्षा जैसी सभी योग्यता की शर्तों को पूरा करते हैं। AFCAT 1 2026 की योग्यता की शर्तों के लिए नीचे दी गई जानकारी देखें। राष्ट्रीयता और वैवाहिक स्थिति राष्ट्रीयता: उम्मीदवार का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। वैवाहिक स्थिति: कोर्स शुरू होने के समय उम्मीदवार का अविवाहित होना जरूरी है। आयु सीमा (1 जनवरी 2027 तक) आयु सीमा की गणना कोर्स शुरू होने की तारीख के आधार पर की जाती है। यह फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच के लिए अलग-अलग है। फ्लाइंग ब्रांच के लिए: उम्र: 20 से 24 साल। जन्म: उम्मीदवार का जन्म 02 जनवरी 2003 और 01 जनवरी 2007 के बीच होना चाहिए (दोनों तारीखें शामिल हैं)। ग्राउंड ड्यूटी (टेक्निकल और नॉन-टेक्निकल) ब्रांच के लिए: उम्र: 20 से 26 साल। जन्म: उम्मीदवार का जन्म 02 जनवरी 2001 और 01 जनवरी 2007 के बीच होना चाहिए (दोनों तारीखें शामिल हैं)।

शैक्षणिक योग्यता शैक्षणिक योग्यता कोर्स के अनुसार अलग-अलग है; नीचे दी गई जानकारी देखें। फ्लाइंग ब्रांच उम्मीदवारों का 10+2 में मैथ्स और फिजिक्स में न्यूनतम 50% अंकों के साथ पास होना जरूरी है और किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से न्यूनतम 60% अंकों के साथ ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। ग्राउंड ड्यूटी (टेक्निकल) ब्रांच एरोनॉटिकल इंजीनियर (L/M): उम्मीदवारों का 10+2 फिजिक्स और मैथ्स (प्रत्येक में न्यूनतम 50%) के साथ पास होना जरूरी है और इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी में न्यूनतम 60% अंकों के साथ चार साल की डिग्री होनी चाहिए। ग्राउंड ड्यूटी (नॉन-टेक्निकल) ब्रांच एडमिन और लॉजिस्टिक्स: किसी भी विषय में न्यूनतम 60% अंकों के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री। न्यूनतम 60% अंकों के साथ B.Com की डिग्री। संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ PG डिग्री और ग्रेजुएशन में 60% अंक। मेटेरोलॉजी: 10+2 पास और फिजिक्स और गणित के साथ BSc में न्यूनतम 60% अंक या समकक्ष या इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी में चार साल की ग्रेजुएशन डिग्री में न्यूनतम 60% अंक या समकक्ष।