Rajasthan APO Admit Card 2026: आरपीएससी एपीओ एडमिट कार्ड rpsc.rajasthan.gov.in पर जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड

Rajasthan APO Admit Card 2026: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर सहायक अभियोजन अधिकारी (APO) परीक्षा का एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है। इसकी परीक्षा 02 सितंबर 2026 को आयोजित की जानी है, जिसके माध्यम से कुल 371 रिक्त पदों को भरा जाना है। राजस्थान एपीओ की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक करें। गलती या त्रुटि पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

RPSC APO Admit Card 2026 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

राजस्थान एपीओ एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसकी एक कॉपी के साथ वैध आईडी कार्ड परीक्षा केंद्र पर लेकर जाएं। वैध आईडी कार्ड आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट शामिल है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।