Rajasthan APO Admit Card 2026: आरपीएससी एपीओ एडमिट कार्ड rpsc.rajasthan.gov.in पर जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड
Rajasthan APO Admit Card 2026: आरपीएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर राजस्थान एपीओ परीक्षा का एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
Rajasthan APO Admit Card 2026: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर सहायक अभियोजन अधिकारी (APO) परीक्षा का एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है। इसकी परीक्षा 02 सितंबर 2026 को आयोजित की जानी है, जिसके माध्यम से कुल 371 रिक्त पदों को भरा जाना है। राजस्थान एपीओ की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक करें। गलती या त्रुटि पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।
RPSC APO Admit Card 2026 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक
राजस्थान एपीओ एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसकी एक कॉपी के साथ वैध आईडी कार्ड परीक्षा केंद्र पर लेकर जाएं। वैध आईडी कार्ड आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट शामिल है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
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आरपीएससी एपीओ एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड लिंक
RPSC APO Admit Card 2026 Out in English
Rajasthan APO Admit Card 2026 - हाइलाइट्स
आरपीएससी एपीओ एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अपनी लॉग इन क्रेडेंशियल्स डिटेल्स पहले से तैयार रखें, ताकि टेक्निकल ग्लिच का सामना न करना पड़ें। एग्जाम से जुड़ी हाइलाइट्स के लिए आप नीचे टेबल में देख सकते हैं।
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विवरण
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जानकारी
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भर्ती प्राधिकरण का नाम
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राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC)
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पद का नाम
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सहायक अभियोजन अधिकारी (APO)
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रिक्त पदों की संख्या
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371
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परीक्षा का नाम
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आरपीएससी एपीओ
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परीक्षा की तिथि
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02 सितंबर 2026
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एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि
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30 अगस्त 2026
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एडमिट कार्ड डाउनलोड लॉग इन क्रेडेंशियल्स
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रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड
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ऑफिशियल वेबसाइट
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rpsc.rajasthan.gov.in
RPSC APO Admit Card 2026 डाउनलोड कैसे करें?
आरपीएससी एपीओ की परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आप नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं।
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सबसे पहले आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं।
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होमपेज पर दिए गए Admit Card सेक्शन पर क्लिक करें।
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Assistant Prosecution Officer (Pre) Exam 2026 के लिंक का चयन करें।
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रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।
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स्क्रीन पर दिया गया Captcha Code भरकर Submit बटन पर क्लिक करें।
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एडमिट कार्ड कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर आ जाएगा।
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एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें।
Rajasthan APO Admit Card 2026 में क्या-क्या डिटेल्स होती हैं?
आरपीएससी एपीओ के एडमिट कार्ड में इन डिटेल्स को ध्यान से चेक करने की सलाह दी जाती है।
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अभ्यर्थी का पूरा नाम
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माता-पिता का नाम
रोल नंबर
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एप्लीकेशन नंबर
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फोटो
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हस्ताक्षर
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परीक्षा की तिथि
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परीक्षा का समय
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रिपोर्टिंग टाइम
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परीक्षा केंद्र का नाम
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परीक्षा केंद्र का पता
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परीक्षा शहर का कोड
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अभ्यर्थी की जन्म तिथि
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महत्वपूर्ण निर्देश
RPSC APO Admit Card 2026 डाउनलोड करने के बाद क्या करें?
राजस्थान सहायक अभियोजन अधिकारी (APO) परीक्षा का एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड करने के बाद एडमिट कार्ड में दिए गए परीक्षा संबंधी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। परीक्षा केंद्र एग्जाम शुरू होने से कम से कम 60 मिनट पहले पहुंचें। एग्जाम सेंटर पर स्मार्ट वॉच सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम साथ लेकर न जाएं। इन चीजों की एंट्री नहीं होगी।
Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.