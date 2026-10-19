भारत में सबसे कम समय तक शासन करने वाला सुल्तान कौन था, जानें यहां

दिल्ली सल्तनत के इतिहास में ऐसे कई सुल्तान हुए जिनका शासन केवल कुछ दिनों या महीनों का ही रहा, क्योंकि वे अक्सर दरबारियों या सेनापतियों के हाथों की कठपुतली थे। अपने इस लेख में हम भारत के उस सुल्तान के बारे में जानेंगे, जिसने सिर्फ 35 दिन ही शासन चलाया था।

सबसे कम समय शासन करने वाला सुल्तान

जनवरी 1316 में शक्तिशाली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की मौत के बाद उसके महत्वाकांक्षी सेनापति मलिक काफूर ने अलाउद्दीन के 6 वर्षीय नाबालिग बेटे शिहाबुद्दीन उमर को सुल्तान घोषित कर दिया था। सत्ता की पूरी कमान वास्तव में मलिक काफूर के हाथों में थी। गद्दी पर बैठने के मात्र 35 दिन बाद ही दरबारियों ने मलिक काफूर की हत्या कर दी। इसके बाद अलाउद्दीन के दूसरे बेटे मुबारक शाह ने शिहाबुद्दीन उमर को अंधा करके गद्दी से हटा दिया। इसे दिल्ली सल्तनत के सबसे छोटे कार्यकालों में गिना जाता है।

1 महीना 16 दिन शासन करने वाला सुल्तान

तुगलक वंश के सुल्तान मुहम्मद शाह तृतीय के निधन के बाद जनवरी 1394 में उनका बेटा हुमायूं खान 'अलाउद्दीन सिकंदर शाह' की उपाधि के साथ सुल्तान बना। हालांकि, गद्दी पर बैठने के सिर्फ 1 महीने और 16 दिन बाद ही वह गंभीर रूप से बीमार पड़ा और उसकी मौत हो गई।