Rajasthan Mahila Supervisor Answer Key 2026: राजस्थान महिला सुपरवाइजर उत्तर कुंजी जल्दी जारी, यहां जानें डाउनलोड स्टेप्स
Rajasthan Mahila Supervisor Answer Key 2026: आरएसएसबी जल्द अपनी ऑफिशियल वेबसाइट राजस्थान महिला सुपरवाइजर परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी करेगा। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं।
Rajasthan Mahila Supervisor Answer Key 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) जल्द अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर राजस्थान महिला सुपरवाइजर परीक्षा की उत्तर कुंजी 2026 जारी करेगा। इसकी परीक्षा 24 जुलाई 2026 को राज्य के अलग-अलग निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। राजस्थान महिला सुपरवाइजर परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर-की डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार अपने संभावित स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं।
RSSB Mahila Supervisor Answer Key 2026 डाउनलोड लिंक
राजस्थान महिला सुपरवाइजर परीक्षा के माध्यम से आरएसएसबी कुल 72 रिक्त पदों को भरना चाहता है। इस परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी होने के बाद डाउनलोड लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक से भी आंसर-की डाउनलोड कर सकेंगे।
|
राजस्थान महिला सुपरवाइजर परीक्षा 2026 उत्तर कुंजी डाउनलोड लिंक
|
जल्द जारी
Rajasthan Mahila Supervisor Answer Key 2026 - हाइलाइट्स
राजस्थान महिला सुपरवाइजर की परीक्षा ऑफलाइन मोड में सुबह 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक राज्य के कुल 14 जिलों में आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में कुल 82,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। अब उम्मीदवार परीक्षा की उत्तर कुंजी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बाकी हाइलाइट्स के लिए आप नीचे दी गई टेबल को देख सकते हैं।
|
विवरण
|
जानकारी
|
परीक्षा का नाम
|
राजस्थान महिला सुपरवाइजर परीक्षा 2026
|
भर्ती प्राधिकरण का नाम
|
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB)
|
पद का नाम
|
महिला सपुरवाइजर
|
रिक्त पदों की संख्या
|
72
|
परीक्षा की तिथि
|
24 जुलाई 2026
|
उत्तर कुुंजी जारी होने की तिथि
|
जल्द
|
उत्तर कुुंजी डाउनलोड लॉग इन क्रेडेंशियल्स
|
रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड
|
मोड
|
ऑनलाइन
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
rssb.rajasthan.gov.in
RSSB Mahila Supervisor Answer Key 2026 डाउनलोड कैसे करें?
राजस्थान महिला सुपरवाइजर परीक्षा की उत्तर कुंजी 2026 डाउनलोड करने के लिए आप नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं।
-
सबसे पहले RSSB की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं।
-
होम पेज पर दिए गए “Candidate Corner” या “Answer Key” टैब पर क्लिक करें।
-
Mahila Supervisor Exam 2026 Answer Key लिंक पर क्लिक करें।
-
अपनी प्रश्न-पत्र सीरीज (Set A, B, C या D) के अनुसार पीडीएफ (PDF) फाइल चुनें।
-
आंसर-की की पीडीएफ फाइल आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगी।
-
आंसर-की डाउनलोड करके आप अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं।
Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.