Rajasthan Mahila Supervisor Answer Key 2026: राजस्थान महिला सुपरवाइजर उत्तर कुंजी जल्दी जारी, यहां जानें डाउनलोड स्टेप्स

Rajasthan Mahila Supervisor Answer Key 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) जल्द अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर राजस्थान महिला सुपरवाइजर परीक्षा की उत्तर कुंजी 2026 जारी करेगा। इसकी परीक्षा 24 जुलाई 2026 को राज्य के अलग-अलग निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। राजस्थान महिला सुपरवाइजर परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर-की डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार अपने संभावित स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं।

RSSB Mahila Supervisor Answer Key 2026 डाउनलोड लिंक

राजस्थान महिला सुपरवाइजर परीक्षा के माध्यम से आरएसएसबी कुल 72 रिक्त पदों को भरना चाहता है। इस परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी होने के बाद डाउनलोड लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक से भी आंसर-की डाउनलोड कर सकेंगे।