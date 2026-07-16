Rajasthan University Admit Card 2026 OUT: यूनिराज यूजी 2nd, 4th और 6th सेमेस्टर जुलाई परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी, ये रहा हॉल टिकट Direct Link
Uniraj Admit Card 2026 OUT: राजस्थान यूनिवर्सिटी (यूनिराज) ने UG 2nd, 4th और 6th सेमेस्टर (रेगुलर व प्राइवेट) परीक्षा 2026 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र आधिकारिक वेबसाइट univraj.org और erp.univraj.org पर जाकर अपना प्रवेश पत्र ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। जुलाई सेमेस्टर की परीक्षाएं 20 जुलाई 2026 से शुरू हो रही हैं। छात्र इस लेख में दिए गए डायरेक्ट लिंक की मदद से भी अपना राजस्थान यूनिवर्सिटी एडमिट कार्ड 2026 आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।
Uniraj Admit Card 2026 OUT: राजस्थान विश्वविद्यालय (Uniraj) ने जुलाई 2026 में आयोजित होने वाली अंडरग्रेजुएट (UG) 2nd, 4th और 6th सेमेस्टर (रेगुलर एवं प्राइवेट) परीक्षाओं के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। विश्वविद्यालय के अनुसार, इन परीक्षाओं का आयोजन 20 जुलाई 2026 से किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र 16 जुलाई 2026 से आधिकारिक वेबसाइट univraj.org और erp.univraj.org पर जाकर अपने लॉगिन विवरण की मदद से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सभी अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा केंद्र पर वैध फोटो पहचान पत्र के साथ एडमिट कार्ड ले जाना अनिवार्य है। बिना एडमिट कार्ड के किसी भी छात्र को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। छात्र प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के बाद उस पर दी गई जानकारी नाम, रोल नंबर, परीक्षा तिथि, विषय और परीक्षा केंद्र की जानकारी ध्यान से चेक कर लें।
Rajasthan University Admit Card 2026 Download Link
विश्वविद्यालय के नोटिस के अनुसार, परीक्षार्थी अपना यूनिराज एडमिट कार्ड 2026 का लिंक univraj.org और erp.univraj.org पर एक्टिव कर दिया गया है। हमने छात्रों की सुविधा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक नीचे लेख में भी दिया है।
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राजस्थान यूनिवर्सिटी की जुलाई सेमेस्टर परीक्षा 2026 कब है?
यूनिराज (Uniraj) की UG जुलाई सेमेस्टर परीक्षाएं 20 जुलाई 2026 से शुरू होंगी। यह परीक्षा 2nd, 4th और 6th सेमेस्टर (Regular/Private) के छात्रों के लिए है। सभी परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर अपना यूनिराज एडमिट कार्ड साथ ले जाना न भूलें।
राजस्थान यूनिवर्सिटी का एडमिट कार्ड 2026 कैसे डाउनलोड करें?
राजस्थान विश्वविद्यालय प्रवेश पत्र 2026 डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करें।
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आधिकारिक वेबसाइट univraj.org पर जाएं।
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होम पेज पर Admit Card लिंक पर क्लिक करें।
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आवश्यक लॉगिन विवरण दर्ज करें।
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Submit पर क्लिक करें।
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स्क्रीन पर प्रवेश पत्र दिखाई देगा।
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इसे डाउनलोड कर प्रिंटआउट निकाल कर रख लें।
यूनिराज एडमिट कार्ड 2026 पर उल्लिखित विवरण
राजस्थान यूनिवर्सिटी (Uniraj) के एडमिट कार्ड पर छात्र और परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी होती है। छात्रों को परीक्षा केंद्र जाने से पहले इन सभी विवरणों को ध्यान से चेक कर लेना चाहिए।
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छात्र का नाम
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रोल नंबर
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रजिस्ट्रेशन नंबर
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परीक्षा का नाम
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कोर्स और सेमेस्टर
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परीक्षा विषय
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परीक्षा तिथि और समय
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अभ्यर्थी की फोटो और हस्ताक्षर
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परीक्षा अवधि
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महत्वपूर्ण परीक्षा निर्देश
यदि एडमिट कार्ड में किसी भी प्रकार की गलकी हो, तो अभ्यर्थी को परीक्षा से पहले विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग से संपर्क कर उसे सही करवाना चाहिए।
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.