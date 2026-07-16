Uniraj Admit Card 2026 OUT: राजस्थान विश्वविद्यालय (Uniraj) ने जुलाई 2026 में आयोजित होने वाली अंडरग्रेजुएट (UG) 2nd, 4th और 6th सेमेस्टर (रेगुलर एवं प्राइवेट) परीक्षाओं के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। विश्वविद्यालय के अनुसार, इन परीक्षाओं का आयोजन 20 जुलाई 2026 से किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र 16 जुलाई 2026 से आधिकारिक वेबसाइट univraj.org और erp.univraj.org पर जाकर अपने लॉगिन विवरण की मदद से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। सभी अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा केंद्र पर वैध फोटो पहचान पत्र के साथ एडमिट कार्ड ले जाना अनिवार्य है। बिना एडमिट कार्ड के किसी भी छात्र को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। छात्र प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के बाद उस पर दी गई जानकारी नाम, रोल नंबर, परीक्षा तिथि, विषय और परीक्षा केंद्र की जानकारी ध्यान से चेक कर लें। Rajasthan University Admit Card 2026 Download Link

यूनिराज एडमिट कार्ड 2026 पर उल्लिखित विवरण राजस्थान यूनिवर्सिटी (Uniraj) के एडमिट कार्ड पर छात्र और परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी होती है। छात्रों को परीक्षा केंद्र जाने से पहले इन सभी विवरणों को ध्यान से चेक कर लेना चाहिए। छात्र का नाम

रोल नंबर

रजिस्ट्रेशन नंबर

परीक्षा का नाम

कोर्स और सेमेस्टर

परीक्षा विषय

परीक्षा तिथि और समय

अभ्यर्थी की फोटो और हस्ताक्षर

परीक्षा अवधि

महत्वपूर्ण परीक्षा निर्देश यदि एडमिट कार्ड में किसी भी प्रकार की गलकी हो, तो अभ्यर्थी को परीक्षा से पहले विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग से संपर्क कर उसे सही करवाना चाहिए।