RBI Grade B Cut Off 2025: RBI ग्रेड बी कट ऑफ, प्रीलिम्स कट-ऑफ मार्क्स देखें

Nov 12, 2025, 13:42 IST

RBI Grade B Cut Off 2025: RBI ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रीलिम्स के लिए RBI ग्रेड बी Result 2025 की घोषणा कर दी है। कट ऑफ मार्क्स की घोषणा जल्द ही की जाएगी। परीक्षा के कठिनाई स्तर, Candidates की संख्या और रिक्तियों के आधार पर, हमने RBI ग्रेड बी के अनुमानित कट ऑफ 2025 का अनुमान लगाया है। इससे उम्मीदवारों को अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, आप यहां प्रीलिम्स और मेन्स परीक्षा के लिए कैटेगरी के अनुसार RBI ग्रेड बी के पिछले साल के कट ऑफ भी देख सकते हैं।

RBI Grade B Cut Off 2025
RBI Grade B Cut Off 2025

RBI Grade B Cut Off 2025: भारतीय रिजर्व बैंक, Result जारी होने के बाद RBI ग्रेड बी के कट-ऑफ मार्क्स जारी करता है। अधिकारियों ने 11 नवंबर को RBI ग्रेड बी Result की घोषणा पहले ही कर दी है। 120 रिक्तियों को भरने के लिए फेज 1 की परीक्षा 18 और 19 अक्टूबर को आयोजित की गई थी। RBI अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर ग्रेड बी के कट ऑफ मार्क्स PDF फॉर्मेट में प्रकाशित करता है। कट-ऑफ वे न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, जो Candidates को परीक्षा पास करने के लिए हासिल करने होते हैं। यह आवेदकों की संख्या, परीक्षा के कठिनाई स्तर, उपलब्ध कुल रिक्तियों और पिछले साल के ट्रेंड जैसे कई कारकों के आधार पर तय किया जाता है। 

क्योंकि RBI ग्रेड बी 2025 का कट-ऑफ अभी जारी नहीं हुआ है, इसलिए Candidates अपनी सफलता की संभावनाओं का अंदाजा लगाने के लिए अनुमानित कट-ऑफ मार्क्स देख सकते हैं। आप यहां प्रीलिम्स और मेन्स, दोनों परीक्षाओं के लिए RBI ग्रेड बी के पिछले साल के कट ऑफ मार्क्स भी देख सकते हैं।

RBI Grade B Cut Off 2025: जल्द ही

RBI ग्रेड बी फेज 1 की परीक्षा 18 से 19 अक्टूबर तक हजारों उम्मीदवारों के लिए आयोजित की गई है। इसके लिए कट ऑफ मार्क्स नवंबर 2025 के आखिरी हफ्ते में जारी होने की उम्मीद है। यह परीक्षा में शामिल हुए Candidates की संख्या, परीक्षा की कठिनाई और उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर तैयार किया जाएगा।

RBI ग्रेड बी अपेक्षित कट ऑफ 2025

RBI ग्रेड बी प्रीलिम्स परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों से मिले फीडबैक के आधार पर, विशेषज्ञों ने सभी कैटेगरी के लिए अनुमानित कट ऑफ मार्क्स साझा किए हैं। इससे आप अपने क्वालिफाई होने की संभावनाओं का अनुमान लगा सकेंगे। नीचे कैटेगरी के अनुसार RBI ग्रेड बी के अनुमानित कट ऑफ मार्क्स दिए गए हैं:

श्रेणी नाम

अपेक्षित कट-ऑफ अंक

यूआर (सामान्य)

65 से 70

ईडब्ल्यूएस

65 से 70

अन्य पिछड़ा वर्ग

63 से 68

अनुसूचित जनजाति

51 से 56

अनुसूचित जाति

56 से 61

पीडब्ल्यूबीडी

52 से 57

RBI ग्रेड बी कट-ऑफ 2025 कैसे देखें?

भारतीय रिजर्व बैंक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर RBI ग्रेड बी कट-ऑफ जारी करता है। कट-ऑफ मार्क्स देखने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया यहां दी गई है।

स्टेप 1:RBI की आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर जाएं।

स्टेप 2: होमपेज पर, Result और कट-ऑफ मार्क्स डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: कैटेगरी के अनुसार कट-ऑफ स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसे डाउनलोड करें और देखें कि आप मेन्स के लिए योग्य हैं या नहीं।

RBI ग्रेड बी पिछले साल का कट ऑफ

RBI ग्रेड बी के पिछले साल के कट ऑफ का विश्लेषण करने से Candidates को परीक्षा के कठिनाई स्तर और प्रतियोगिता के ट्रेंड को समझने में मदद मिलती है। इससे इस बारे में अहम जानकारी मिलती है कि अलग-अलग कैटेगरी में कट-ऑफ कैसे बदला है, जो उम्मीदवारों को अपनी तैयारी के लिए वास्तविक लक्ष्य तय करने में मदद करती है।

RBI ग्रेड बी प्रीलिम्स कट ऑफ 2024

RBI ग्रेड बी प्रीलिम्स कट ऑफ 2024 मध्यम था। सबसे ज्यादा कट-ऑफ जनरल और EWS कैटेगरी के लिए 67.25 मार्क्स दर्ज किया गया था।

श्रेणी नाम

कट-ऑफ अंक

यूआर (सामान्य)

67.25

ईडब्ल्यूएस

67.25

अन्य पिछड़ा वर्ग

65.00

अनुसूचित जनजाति

54.00

अनुसूचित जाति

58.00

पीडब्ल्यूबीडी

53.25

आरबीआई ग्रेड बी प्रारंभिक परीक्षा कट ऑफ 2024 (सेक्शनल)

परीक्षण का नाम

सामान्य

ईडब्ल्यूएस

अन्य पिछड़ा वर्ग

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जनजाति

दिव्यांगजन

सामान्य जागरूकता

20

20

16

14.25

14.25

14.25

अंग्रेजी भाषा

7.50

7.50

6

5.25

5.25

5.25

मात्रात्मक रूझान

7.50

7.50

6

5.25

5.25

5.25

तर्क

15

15

12

10.75

10.75

10.75

कुल स्कोर/समुच्चय

67.25

67.25

65

58

54

53.25

आरबीआई ग्रेड बी मेन्स कट ऑफ 2024 

बीआई ग्रेड बी मेन्स कट ऑफ, साक्षात्कार दौर के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु आवश्यक पेपर I, II और III (300 अंकों में से) में न्यूनतम कुल अंक दर्शाता है। सबसे अधिक कट-ऑफ सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 173.50 अंक दर्ज किया गया, उसके बाद ओबीसी के लिए 169 अंक दर्ज किए गए। मुख्य परीक्षा के लिए श्रेणीवार आरबीआई ग्रेड बी पिछले वर्ष की कट-ऑफ नीचे दी गई है।

भर्ती चरण

सामान्य

अन्य पिछड़ा वर्ग

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जनजाति

ईडब्ल्यूएस

दिव्यांगजन 

साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग हेतु लिखित परीक्षा में पेपर- I, पेपर- II और पेपर- III के कुल कट-ऑफ अंक (कुल 300 अंकों में से)

173.50

169

165

161

173.50

152.50

आरबीआई ग्रेड बी फाइनल कट ऑफ 2024

सभी चरणों को पार करने के बाद, अधिकारी अंतिम कट ऑफ अंक जारी करते हैं जो इस प्रकार हैं:

भर्ती चरण

सामान्य

अन्य पिछड़ा वर्ग

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जनजाति

ईडब्ल्यूएस

दिव्यांगजन 

विज्ञापन में अधिसूचित रिक्तियों की संख्या के संदर्भ में अंतिम अनुशंसित उम्मीदवार द्वारा लिखित परीक्षा (पेपर- I, II और III) और साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंक (कुल 375 अंकों में से)।

226.75

218

212.25

214.50

206

200.50(सामान्य)

191.75(ओबीसी)

186 (एससी)

