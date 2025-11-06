RPSC Police SI Telecom Admit Card 2025 OUT: राजस्थान पुलिस एसआई टेलीकॉम एडमिट कार्ड जारी, यहां से डाउनलोड करें हॉल टिकट

RPSC Police SI Telecom Admit Card 2025 OUT: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने पुलिस एसआई टेलीकॉम (Sub‑Inspector Telecom) 2025 भर्ती के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। उम्मीदवार अब अपना हॉल टिकटRPSC की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in और recruitment.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपनी लॉगिन डिटेल्स दर्ज करनी होंगी। परीक्षा का आयोजन 9 नवंबर 2025 को निर्धारित किया गया है। ध्यान दें कि परीक्षा केंद्र पर हॉल टिकट के साथ एक मान्य फोटो पहचान प्रमाण-पत्र (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस) लाना अनिवार्य है।

Rajasthan RPSC Police SI Telecom Admit Card 2025 Download Link

राजस्थान पुलिस एसआई टेलीकॉम एडमिट कार्ड 2025 लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव कर दिया है। उम्मीदवार अपने लॉगिन क्रेडेशियल्स दर्ज करके हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमने उम्मीदवारों की आसानी के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक भी दिया है।