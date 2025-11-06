RPSC Police SI Telecom Admit Card 2025 OUT: राजस्थान पुलिस एसआई टेलीकॉम एडमिट कार्ड जारी, यहां से डाउनलोड करें हॉल टिकट

RPSC Police SI Telecom Admit Card 2025 OUT: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने पुलिस एसआई टेलीकॉम (Sub‑Inspector Telecom) 2025 भर्ती के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। उम्मीदवार अब अपना हॉल टिकटRPSC की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in और recruitment.rajasthan.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपनी लॉगिन डिटेल्स दर्ज करनी होंगी। परीक्षा का आयोजन 9 नवंबर 2025 को निर्धारित किया गया है। ध्यान दें कि परीक्षा केंद्र पर हॉल टिकट के साथ एक मान्य फोटो पहचान प्रमाण-पत्र (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस) लाना अनिवार्य है।
Rajasthan RPSC Police SI Telecom Admit Card 2025 Download Link
राजस्थान पुलिस एसआई टेलीकॉम एडमिट कार्ड 2025 लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव कर दिया है। उम्मीदवार अपने लॉगिन क्रेडेशियल्स दर्ज करके हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमने उम्मीदवारों की आसानी के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक भी दिया है।
|
RPSC Police SI Telecom Admit Card 2025 Link
RPSC Police SI Telecom Admit Card 2025: राजस्थान पुलिस एसआई टेलीकॉम एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करें?
उम्मीदवार नीचे दिए स्टेप्स की मदद से आप राजस्थान आरपीएससी पुलिस एसआई टेलीकॉम एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर सकते हैं।
-
सबसे पहले RPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
-
होमपेज पर Important Links सेक्शन में क्लिक करें।
-
वहां “Admit Card for Sub Inspector (Telecom) Comp. Exam – 2024” लिंक पर क्लिक करें।
-
लिंक पर क्लिक करने के बाद Admit Card Link Page खुलेगा, फिर से Admit Card for Sub Inspector (Telecom) Comp. Exam – 2024 लिंक क्लिक करें।
-
इसके बाद आप recruitment.rajasthan.gov.in पर रिडायरेक्ट होंगे।
-
दिए गए लॉगिन बॉक्स में अपनी आवश्यक जानकारी भरें।
- अंत में “GET Admit Card” पर क्लिक करें और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड और प्रिंट करें।
RPSC Rajasthan Police SI Admit Card 2025 पर ये उल्लिखित विवरण करें चेक
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद, अभ्यर्थी सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक जाँच लें। अगर कोई विसंगति हो, तो तुरंत आरपीएससी से संपर्क करें। एडमिट कार्ड में निम्नलिखित विवरण होंगे:
-
उम्मीदवार का नाम
-
रोल नंबर
-
पंजीकरण संख्या
-
जन्म तिथि
-
परीक्षा का नाम
-
परीक्षा की तिथि और समय
-
परीक्षा केंद्र का नाम और पता
-
उम्मीदवार की फोटो और हस्ताक्षर
-
रिपोर्टिंग समय और एंट्री बंद होने का समय
-
परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश
Comments
All Comments (0)
Join the conversation