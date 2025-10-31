RRB NTPC Exam Pattern 2025: CBT 1, CBT 2 और CBAT पेपर पैटर्न, मार्किंग स्कीम और कुल अंक देखें

WB HS Result 3rd Semester, Direct Link Here
By Priyanka Pal
Oct 31, 2025, 17:01 IST

RRB NTPC Exam Pattern 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने आधिकारिक नोटिफिकेशन के साथ RRB NTPC परीक्षा पैटर्न 2025 जारी कर दिया है। परीक्षा में सफलता के लिए पेपर पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। यहां RRB NTPC परीक्षा का पूरा पैटर्न और मार्किंग स्कीम देखें।

RRB NTPC Exam Pattern 2025
RRB NTPC Exam Pattern 2025

RRB NTPC Exam Pattern 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने अपने आधिकारिक नोटिफिकेशन में RRB NTPC परीक्षा पैटर्न 2025 के बारे में बताया है। इसमें 120 ऑब्जेक्टिव-टाइप मल्टीपल-चॉइस प्रश्न (MCQs) होते हैं। RRB NTPC के पेपर पैटर्न को समझने से यह पता चलता है कि हर सेक्शन में कितने नंबर के सवाल आएंगे, पेपर में कौन-कौन से विषय शामिल हैं और परीक्षा कितने समय की होगी। इस जानकारी से Candidates को तैयारी की एक अच्छी रणनीति बनाने में मदद मिलेगी, जिससे उनकी सफलता की संभावना बढ़ जाएगी।

RRB जूनियर क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क, ट्रैफिक असिस्टेंट, कमर्शियल अपरेंटिस जैसे कई पदों के लिए Candidates का चयन करने के लिए 5 जून से 24 जून, 2025 तक तीन शिफ्ट में नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (NTPC) परीक्षा आयोजित करेगा।

RRBNTPC Exam Pattern 2025: महत्वपूर्ण विवरण 

पेपर पैटर्न को समझने से Candidates को अपनी पढ़ाई की रणनीति बेहतर तरीके से बनाने में मदद मिलती है। जब Candidates को भर्ती प्रक्रिया के अलग-अलग चरणों, विषयों और अंकों के बंटवारे के बारे में पता होता है, तो वे हर चरण के लिए प्रभावी ढंग से तैयारी कर सकते हैं।

आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा पैटर्न 2025

परीक्षा मोड

ऑनलाइन

परीक्षा अवधि

90 मिनट

कुल सवाल

100

कुल मार्क

100

प्रश्नों के प्रकार

एमसीक्यू

नकारात्मक अंकन

-0.33

कागज की भाषा

अंग्रेजी और हिंदी

RRB NTPC परीक्षा पैटर्न 2025

RRB NTPC परीक्षा में, रेलवे भर्ती बोर्ड दो चरणों वाली लिखित परीक्षा प्रक्रिया अपनाता है। परीक्षा के पहले चरण को RRB NTPC CBT 1 परीक्षा कहा जाता है। जो Candidates CBT 1 परीक्षा पास करते हैं, उन्हें दूसरे चरण, यानी CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। दोनों परीक्षाओं की अवधि 90 मिनट की होगी।

परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, नवीनतम RRB NTPC परीक्षा पैटर्न 2025 के बारे में जानना जरूरी है। इससे आपको हर विषय में प्रश्नों की संख्या, सेक्शन-वाइज वेटेज और अन्य जरूरी जानकारी मिलेगी। यहां हर सेक्शन का विस्तृत ब्योरा दिया गया है। यह ब्योरा RRB NTPC सिलेबस के महत्वपूर्ण विषयों के बारे में जानकारी देता है। इससे आपको परीक्षा के लिए असरदार तैयारी की रणनीति बनाने में मदद मिलेगी।

आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा पैटर्न 2025

विषयों

प्रश्नों की संख्या

कुल मार्क्स

सामान्य जागरूकता

40

40

सामान्य बुद्धि और तर्क

30

30

अंक शास्त्र

30

30

कुल

100

100

आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 परीक्षा पैटर्न 2025

विषयों

प्रश्नों की संख्या

कुल मार्क्स

सामान्य जागरूकता

50

50

सामान्य बुद्धि और तर्क

35

35

अंक शास्त्र

35

35

कुल

120

120

RRB NTPC 2025 Marking Scheme: निगेटिव मार्किंग

RRB NTPC परीक्षा में एक सरल मार्किंग स्कीम अपनाई जाती है। हर सही उत्तर के लिए अंक मिलते हैं, और Candidates द्वारा दिए गए हर गलत जवाब के लिए दंड के तौर पर अंक काटे जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए RRB NTPC की विस्तृत मार्किंग स्कीम नीचे दी गई है।

*   हर सही उत्तर के लिए एक अंक मिलेगा।

*   हर गलत उत्तर के लिए, दंड के रूप में (1/3) अंक काटा जाएगा।

*   अगर किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाता है (खाली छोड़ दिया जाता है), तो उसके लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा।

RRB NTPC कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट (CBAT)

यह केवल ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर पदों के लिए आवेदन करने वाले Candidates पर लागू होता है।

RRB NTPC के तहत ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर पदों के लिए आवेदन करने वाले Candidates को एक अतिरिक्त दौर, यानी कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट (CBAT) में शामिल होना होगा।

इस चरण में, अपनी-अपनी कैटेगरी में कुल रिक्तियों की संख्या से आठ गुना तक रैंक लाने वाले Candidates को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। यह शॉर्टलिस्टिंग उनके दूसरे चरण के CBT स्कोर के आधार पर होती है।

CBA में पास होने के लिए Candidates को हर टेस्ट बैटरी में कम से कम 42 अंकों का T-स्कोर हासिल करना होगा। जिस पद के लिए आवेदन किया गया है, उसके आधार पर इस टेस्ट में पांच से छह एप्टीट्यूड सेक्शन होते हैं। इस दौर में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है।

अंतिम मेरिट लिस्ट दूसरे चरण के CBT से 70% वेटेज और CBAT से 30% वेटेज के आधार पर तैयार की जाती है।

RRB NTPC CBAT टेस्ट के हिस्से इस प्रकार हैं:

1.  इंटेलिजेंस टेस्ट

इस सेक्शन में पांच आकृतियां दिखाई जाती हैं, जिनमें से चार एक जैसी होती हैं और एक अलग होती है। Candidates को उस अलग आकृति को पहचानना होता है। इससे उनकी तार्किक सोचने और समस्या सुलझाने की क्षमता का परीक्षण होता है।

2.  सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट

यह टेस्ट जांचता है कि Candidates गैर-जरूरी चीजों को नजरअंदाज करते हुए जरूरी जानकारी पर कितना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। Candidates को संख्याओं के जोड़ों की तुलना करके यह तय करना होता है कि वे एक जैसे हैं या अलग। इससे उनकी एकाग्रता और ध्यान देने की क्षमता का मूल्यांकन होता है।

3. स्पेशियल स्कैनिंग टेस्ट

इस टेस्ट में, Candidates को सीमित समय के अंदर एक नक्शे पर दो स्टेशनों के बीच सबसे छोटा रास्ता खोजना होता है। यह उनकी स्थानिक जागरूकता, विजुअल स्कैनिंग और निर्णय लेने की गति का आकलन करता है।

4.  इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट

यह सेक्शन दिए गए नियमों या निर्देशों के आधार पर जानकारी को तार्किक रूप से व्यवस्थित करने की Candidates की क्षमता का मूल्यांकन करता है। यह उनके तर्क कौशल और क्रम पर ध्यान देने की क्षमता की जांच करता है।

5. पर्सनैलिटी टेस्ट

यह हिस्सा बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से Candidates के गुणों, पसंद और दृष्टिकोण का विश्लेषण करता है। इन सवालों का कोई सही या गलत जवाब नहीं होता है। इससे Candidates के व्यवहार और सोचने के तरीके को समझने में मदद मिलती है।

RRB NTPC टाइपिंग स्किल टेस्ट (TST)

RRB NTPC टाइपिंग स्किल टेस्ट (TST) RRB NTPC चयन प्रक्रिया का तीसरा चरण है। इस चरण के लिए केवल उन Candidates को शॉर्टलिस्ट किया जाता है जो CBT 1 और CBT 2 में पास होते हैं। टाइपिंग टेस्ट के लिए चुने गए Candidates की संख्या आमतौर पर कुल रिक्तियों की संख्या से आठ गुना होती है।

यह टेस्ट निम्नलिखित पदों के लिए आवेदन करने वाले Candidates के लिए आयोजित किया जाता है:

*   सीनियर क्लर्क सह टाइपिस्ट

*   सीनियर टाइम कीपर

*   अकाउंट्स क्लर्क

*   जूनियर टाइम कीपर

*   जूनियर क्लर्क सह टाइपिस्ट

RRB NTPC टाइपिंग स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग प्रकृति का है, जिसका मतलब है कि इस चरण के अंक अंतिम मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाते हैं। Candidates यह टेस्ट हिंदी या अंग्रेजी में से किसी भी भाषा में दे सकते हैं, और टेस्ट के दौरान किसी भी एडिटिंग टूल के इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी। नीचे दी गई तालिका में विवरण देखें:

भाषा का माध्यम

आवश्यक टाइपिंग गति

अंग्रेज़ी

30 शब्द प्रति मिनट

हिंदी

25 शब्द प्रति मिनट

पद के अनुसार RRB NTPC का संशोधित परीक्षा पैटर्न 2025

RRB NTPC परीक्षा पैटर्न 2025 हर पद के लिए अलग-अलग होता है। Candidates को उस पद के लिए परीक्षा के चरणों की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए, जिसके लिए उन्होंने आवेदन किया है। नीचे ग्रेजुएट लेवल और अंडरग्रेजुएट लेवल के पदों के लिए संशोधित पैटर्न दिया गया है।

पद का नाम

सीबीटी 1

सीबीटी 2

कौशल परीक्षण

मालगाड़ी प्रबंधक

सभी पदों के लिए सामान्य

सभी पदों के लिए सामान्य

वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट

सभी पदों के लिए सामान्य

सभी पदों के लिए सामान्य

टाइपिंग कौशल परीक्षण

जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट

सभी पदों के लिए सामान्य

सभी पदों के लिए सामान्य

टाइपिंग कौशल परीक्षण

मुख्य वाणिज्यिक सह टिकट पर्यवेक्षक

सभी पदों के लिए सामान्य

सभी पदों के लिए सामान्य

स्टेशन मास्टर

सभी पदों के लिए सामान्य

सभी पदों के लिए सामान्य

कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षा

वाणिज्यिक सह टिकट क्लर्क

सभी पदों के लिए सामान्य

सभी पदों के लिए सामान्य

लेखा लिपिक सह टाइपिस्ट

सभी पदों के लिए सामान्य

सभी पदों के लिए सामान्य

टाइपिंग कौशल परीक्षण

जूनियर क्लर्क सह टाइपिस्ट

सभी पदों के लिए सामान्य

सभी पदों के लिए सामान्य

टाइपिंग कौशल परीक्षण

ट्रेन क्लर्क

सभी पदों के लिए सामान्य

सभी पदों के लिए सामान्य

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

