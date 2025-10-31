CISF Driver Admit Card 2025: एडमिट कार्ड cisfrectt.cisf.gov.in पर होगा जारी, हॉल टिकट PDF डाउनलोड करें

CISF Driver Admit Card 2025: केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कांस्टेबल (ड्राइवर और DCPO) पद के लिए ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंटेशन राउंड का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। कांस्टेबल (ड्राइवर और DCPO) पद के लिए ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंटेशन राउंड 07 से 22 नवंबर, 2025 तक आयोजित किया जाएगा। हॉल टिकट डाउनलोड करने का लिंक इसकी आधिकारिक वेबसाइट- https://cisfrectt.cisf.gov.in/ पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक से इसे डाउनलोड कर सकते हैं- CISF ड्राइवर एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंटेशन राउंड के लिए चुने गए Candidates को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अपनी Registration ID और पासवर्ड की जरूरत होगी। जिन Candidates को ट्रेड टेस्ट राउंड में शामिल होना है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और उनका पालन करें। आप नीचे दिए गए लिंक से सीधे हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं-

सीआईएसएफ कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2025 यहां क्लिक करें CISF Driver Admit Card 2025: महत्वपूर्ण विवरण कांस्टेबल (ड्राइवर और DCPO) – 2024 पद पर भर्ती के लिए ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंटेशन देश भर के 9 भर्ती केंद्रों पर 07.11.2025 से 22.11.2025 तक आयोजित किया जाना है। Candidates नीचे दी गई टेबल के माध्यम से परीक्षा की तारीख से जुड़ी जानकारी देख सकते हैं- परीक्षा निकाय का नाम केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) पद का नाम कांस्टेबल (ड्राइवर और डीसीपीओ) – 2024 सीआईएसएफ कांस्टेबल फिजिकल टेस्ट 7 से 22 नवंबर, 2025 एडमिट कार्ड की स्थिति बाहर चयन दौर का नाम ट्रेड टेस्ट और दस्तावेज़ीकरण आधिकारिक वेबसाइट www.cisf.gov.in/https://cisfrectt.cisf.gov.in/ CISF ड्राइवर हॉल टिकट 2025 कैसे डाउनलोड करें? Candidates को सलाह दी जाती है कि वे कांस्टेबल (ड्राइवर और DCPO) – 2024 पद की भर्ती के ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंटेशन में शामिल होने के लिए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। इसके लिए उन्हें Registration प्रक्रिया के दौरान मिली लॉगिन जानकारी का उपयोग करना होगा। आपको नीचे दी गई चरण-दर-चरण प्रक्रिया का पालन करना होगा।

स्टेप 1 आधिकारिक वेबसाइट cisfrectt.in पर जाएं और एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें स्टेप 2 CISF की जानकारी का उपयोग करके लॉगिन करें स्टेप 3 कांस्टेबल (ड्राइवर और DCPO) पद की भर्ती के लिए ट्रेड टेस्ट राउंड के एडमिट कार्ड का लिंक डाउनलोड करें स्टेप 4 इसका एक प्रिंटआउट ले लें, क्योंकि परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड की एक कॉपी ले जाना जरूरी है। CISF Driver Admit Card 2025: एडमिट में दर्ज विवरण कांस्टेबल/ट्रेड्समैन – 2024 पद की भर्ती के लिए ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंटेशन में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड CISF भर्ती वेबसाइट यानी www.cisfrectt.cisf.gov.in पर उपलब्ध हैं। जिन Candidates को ट्रेड टेस्ट राउंड में शामिल होना है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड को अच्छी तरह से देख लें। इसमें केंद्र, समय, पता, कैंडिडेट का रोल नंबर, नाम, जन्मतिथि, अभिभावक का नाम और अन्य जानकारी दी गई होगी। आपको हॉल टिकट पर ये जरूरी जानकारियां मिलेंगी-