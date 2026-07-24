RSSB Mahila Supervisor Exam Analysis 2026: राजस्थान महिला सुपरवाइजर एग्जाम एनालिसेस, एग्जाम का कठिनाई लेवल और आसान प्रयास

RSSB Mahila Supervisor Exam Analysis 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग (ICDS) में महिला सुपरवाइजर (Woman Supervisor) भर्ती का एग्जाम आज 24 जुलाई 2026 को आयोजित किया था। यह एग्जाम ही शिफ्ट में यानी आज सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक 14 जिलों में अलग-अलग सेंटर्स पर पेन-पेपर के रूप में आयोजित किया गया था।

महिला सुपरवाइजर एग्जाम में छात्रों से अलग-अलग सब्जेक्ट जैसे हिंदी और इंग्लिश, गणित और तर्क क्षमता, सामान्य ज्ञान, प्रबंधकीय गुण और महिला एवं बाल विकास आदि से क्वश्न पूछे गए थे। इस एग्जाम के लिए भर्ती अभियान के माध्यम से आयोग का उद्देश्य महिला एवं बाल कल्याण विभाग में 72 महिला पर्यवेक्षक पोस्ट को भरना था।।

RSSB के चेयरमैन ने किया ऑफिशियल ट्वीट