NEET Protest DU Advisory: 'जंतर-मंतर न जाएं छात्र', DU की एडवाइजरी पर राहुल गांधी ने क्या बोला?

DU Advisory Controversy on Jantar Mantar Protest: NEET-UG एग्जाम में कथित अनियमितताओं को लेकर जंतर-मंतर पर चल रहे प्रोटेस्ट के बीच दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) ने छात्रों के लिए प्रोटेस्ट से दूर रहने की एक पूरी एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) में पढ़ने वाले छात्र और काम करने वाले लोगों को इस जंतर-मंतर पर होने वाले प्रोटेस्ट में जाने की आज्ञा नहीं दी गई है।

इस एडवाइजरी को देखते हुए राहुल गांधी ने डीयू के फैसले पर अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहा कि “छात्रों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करने से रोकना और उन्हें धमकाना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।”

राहुल गांधी ने ऑफिशियल ट्वीट के माध्यम से कहां

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर दिल्ली विश्वविद्यालय की ऑफिशियल एडवाइजरी को साझा करते हुए सीधे प्रशासन के लिए लिखा - "छात्रों को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए धमकाने की हिम्मत कैसे हुई? ध्यान रहे, जब समय आएगा तो आप ही जवाबदेह होंगे।" यहां से देखें ऑफिशियल ट्वीट।