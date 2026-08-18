RUHS CUET 2026 Round 3 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी, यहां से पाएं Direct Link
RUHS CUET राउंड 3 Result 2026: RUHS CUET राउंड 3 सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आज, 18 अगस्त 2026 को ऑफिशियल वेबसाइट ruhsraj.org.in पर जारी हो गया है। छात्र रोल नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके अपने सीट स्टेटस को चेक कर सकते हैं।
RUHS CUET Counselling 2026: राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (RUHS), जयपुर द्वारा नर्सिंग, पैरामेडिकल और बी.फार्म/डी.फार्म कोर्सेज में एडमिशशन के लिए आयोजित RUHS CUET 2026 काउंसलिंग राउंड 3 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आज यानी 18 अगस्त 2026 को ऑफिशियल पोर्टल पर जारी कर दिया जाएगा।
जिन उम्मीदवारों ने 12 अगस्त से 15 अगस्त के बीच इस राउंड 3 के लिए चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा किया था, वे अब अपना सीट अलॉटमेंट स्टेटस देखने के लिए ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं।
RUHS CUET Round 3 Seat Allotment Result 2026: राउंड 3 अलॉटमेंट स्टेटस को देखने के लिए छात्रों को अपने रोल नंबर और पासवर्ड का उपयोग करना होगा। साथ ही, ऑफिशियल वेबसाइट ruhsraj.org.in या काउंसलिंग पोर्टल ruhscuet2026.com पर लॉगिन कर करके इस अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करना होगा।
RUHS CUET Round 3 Counselling का इंपॉर्टेंट शेड्यूल
राउंड 3 काउंसलिंग प्रक्रिया और एडमिशन से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें।
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इवेंट
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डेट्स
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राउंड 3 रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग
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12 अगस्त – 15 अगस्त 2026
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राउंड 3 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट
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18 अगस्त 2026 (जारी)
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अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्टिंग व जॉइनिंग
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19 अगस्त – 24 अगस्त 2026
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आधिकारिक वेबसाइट्स
RUHS CUET Round 3 Seat Allotment 2026 Direct Link - यहां क्लिक करें
अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स
- RUHS की आधिकारिक वेबसाइट ruhsraj.org.in या ruhscuet2026.com पर जाएँ।
- होमपेज पर उपलब्ध "RUHS CUET 2026 Round 3 Seat Allotment Result" लिंक पर क्लिक करें।
- अपना Roll Number और Password दर्ज करें।
- 'Submit' पर क्लिक करते ही स्क्रीन पर अलॉटमेंट स्टेटस दिखाई देगा।
- अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर लें और कॉलेज रिपोर्टिंग के लिए इसका प्रिंटआउट संभाल कर रखें।
एडमिशन के समय Required Documents
जिन छात्रों को राउंड 3 में सीटें अलॉट हो गई हैं, उन्हें 19 से 24 अगस्त 2026 तक अलॉटेड कॉलेज में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर सीट को एक्सेप्ट करनी होगी। छात्र उधर इन निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स की ओरिजनल फोटो कॉपी को साथ लेकर जाएं:
- RUHS CUET 2026 सीट अलॉटमेंट लेटर
- 10वीं एवं 12वीं की मार्कशीट
- RUHS CUET 2026 का एडमिट कार्ड व स्कोरकार्ड
- कैटेगरी प्रमाण पत्र / EWS / PwD प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- ओरिजनल पहचान पत्र (Aadhaar Card / Voter ID / Driving License)
- 4 पासपोर्ट साइज फोटो
- फीस भुगतान की रसीद
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Executive - Editorial
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A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.