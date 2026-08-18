RUHS CUET Counselling 2026: राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (RUHS), जयपुर द्वारा नर्सिंग, पैरामेडिकल और बी.फार्म/डी.फार्म कोर्सेज में एडमिशशन के लिए आयोजित RUHS CUET 2026 काउंसलिंग राउंड 3 का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आज यानी 18 अगस्त 2026 को ऑफिशियल पोर्टल पर जारी कर दिया जाएगा।

जिन उम्मीदवारों ने 12 अगस्त से 15 अगस्त के बीच इस राउंड 3 के लिए चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा किया था, वे अब अपना सीट अलॉटमेंट स्टेटस देखने के लिए ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं।

RUHS CUET Round 3 Seat Allotment Result 2026: राउंड 3 अलॉटमेंट स्टेटस को देखने के लिए छात्रों को अपने रोल नंबर और पासवर्ड का उपयोग करना होगा। साथ ही, ऑफिशियल वेबसाइट ruhsraj.org.in या काउंसलिंग पोर्टल ruhscuet2026.com पर लॉगिन कर करके इस अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करना होगा।