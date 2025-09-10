Siddharth University Result 2025: सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी ने हाल ही में सत्र 2024-25 के लिए कई Courses के ऑड सेमेस्टर NEP Result जारी किए हैं। इनमें LLB, BBA, BCA, BSc, BA, BCom, BSc (होम साइंस), MA, MCom, MSC और MBA के रेगुलर, बैक, एक्स-स्टूडेंट, इम्प्रूवमेंट और री-अपीयर के Result शामिल हैं। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी Result 2025 की लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट- suksn.edu.in पर ऑनलाइन जारी की गई है। जिन छात्रों ने इन परीक्षाओं में भाग लिया था, वे नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक का उपयोग करके अपना suksn.edu.in Result PDF देख और डाउनलोड कर सकते हैं। छात्र अपने रोल नंबर से सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का Result देख सकते हैं। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी ऑड सेमेस्टर रिजल्ट 2025 ताजा जानकारी के अनुसार, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी ने कई UG और PG प्रोग्राम के Result जारी किए हैं। छात्र जारी किए गए सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी Result की लिस्ट यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल परीक्षा पोर्टल suksn.edu.in पर देख सकते हैं।

Siddharth University Result 2025 Direct Link सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025 कैसे देखें? Candidates यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर कई UG और PG Courses के वार्षिक/सेमेस्टर Result का नोटिफिकेशन देख सकते हैं। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी Result देखने का तरीका जानने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें। स्टेप 1: यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट - suksn.edu.in पर जाएं। स्टेप 2: मेन्यू बार में दिए गए 'स्टूडेंट्स' सेगमेंट को चुनें। स्टेप 3: वहां मौजूद 'Results' सेक्शन पर क्लिक करें। स्टेप 4: परीक्षा का प्रकार, सत्र चुनें और उस पर क्लिक करें। स्टेप 5: लिस्ट में अपना Course देखें। स्टेप 6: रोल नंबर और कैप्चा डालें और 'सबमिट' पर क्लिक करें। स्टेप 7: Result PDF स्क्रीन पर दिखाई देगा, अपना Result देखें और उसे डाउनलोड कर लें। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी Result 2025: मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक यहां अलग-अलग परीक्षाओं के लिए सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी Result की जानकारी देखने के लिए डायरेक्ट लिंक दिए गए हैं।