Siddharth University Result 2025: सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी UG-PG सेमेस्टर का रिजल्ट जारी, यहां से करें चेक

By Vijay Pratap Singh
Sep 10, 2025, 16:21 IST

Siddharth University Result 2025: सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट- suksn.edu.in पर कई UG और PG Courses के सेमेस्टर Result जारी कर दिए हैं। यहां डायरेक्ट लिंक और suksn.edu.in Result PDF डाउनलोड करने के स्टेप्स दिए गए हैं।

Siddharth University Result 2025
Siddharth University Result 2025

Siddharth University Result 2025: सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी ने हाल ही में सत्र 2024-25 के लिए कई Courses के ऑड सेमेस्टर NEP Result जारी किए हैं। इनमें LLB, BBA, BCA, BSc, BA, BCom, BSc (होम साइंस), MA, MCom, MSC और MBA के रेगुलर, बैक, एक्स-स्टूडेंट, इम्प्रूवमेंट और री-अपीयर के Result शामिल हैं। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी Result 2025 की लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट- suksn.edu.in पर ऑनलाइन जारी की गई है। जिन छात्रों ने इन परीक्षाओं में भाग लिया था, वे नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक का उपयोग करके अपना suksn.edu.in Result PDF देख और डाउनलोड कर सकते हैं। छात्र अपने रोल नंबर से सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का Result देख सकते हैं।

सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी ऑड सेमेस्टर रिजल्ट 2025

ताजा जानकारी के अनुसार, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी ने कई UG और PG प्रोग्राम के Result जारी किए हैं। छात्र जारी किए गए सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी Result की लिस्ट यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल परीक्षा पोर्टल suksn.edu.in पर देख सकते हैं।

Siddharth University Result 2025 Direct Link

सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025 कैसे देखें?

Candidates यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर कई UG और PG Courses के वार्षिक/सेमेस्टर Result का नोटिफिकेशन देख सकते हैं। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी Result देखने का तरीका जानने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।

स्टेप 1: यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट - suksn.edu.in पर जाएं।

स्टेप 2: मेन्यू बार में दिए गए 'स्टूडेंट्स' सेगमेंट को चुनें।

स्टेप 3: वहां मौजूद 'Results' सेक्शन पर क्लिक करें।

स्टेप 4: परीक्षा का प्रकार, सत्र चुनें और उस पर क्लिक करें।

स्टेप 5: लिस्ट में अपना Course देखें।

स्टेप 6: रोल नंबर और कैप्चा डालें और 'सबमिट' पर क्लिक करें।

स्टेप 7: Result PDF स्क्रीन पर दिखाई देगा, अपना Result देखें और उसे डाउनलोड कर लें।

सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी Result 2025: मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक

यहां अलग-अलग परीक्षाओं के लिए सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी Result की जानकारी देखने के लिए डायरेक्ट लिंक दिए गए हैं।

Course के नाम

रिजल्ट Link

BBA-I वर्ष (I सेमेस्टर) (NEP)

यहां क्लिक करें

BBA-II वर्ष (III सेमेस्टर) (NEP)

यहां क्लिक करें

BBA-III वर्ष (V सेमेस्टर) (NEP)

यहां क्लिक करें

BCA-I वर्ष (I सेमेस्टर) (NEP)

यहां क्लिक करें

BCA-II वर्ष (III सेमेस्टर) (NEP)

यहां क्लिक करें

BCA-III वर्ष (I सेमेस्टर) (NEP)

यहां क्लिक करें

LLB-I वर्ष (I सेमेस्टर)

यहां क्लिक करें

LLB-II वर्ष (III सेमेस्टर)

यहां क्लिक करें

LLB-III वर्ष (V सेमेस्टर)

यहां क्लिक करें

BA-I वर्ष (I सेमेस्टर) (NEP)

यहां क्लिक करें

BCom-I वर्ष (I सेमेस्टर) (NEP)

यहां क्लिक करें

BSc-I वर्ष (I सेमेस्टर) (NEP)

यहां क्लिक करें

BA-II वर्ष (III सेमेस्टर) (NEP)

यहां क्लिक करें

BA-III वर्ष (V सेमेस्टर) (NEP)

यहां क्लिक करें

BCom-II वर्ष (III सेमेस्टर) (NEP)

यहां क्लिक करें

BCom-III वर्ष (V सेमेस्टर) (NEP)

यहां क्लिक करें

BSc (होम साइंस) I सेमेस्टर (NEP)

यहां क्लिक करें

BSc (होम साइंस) V सेमेस्टर (NEP)

यहां क्लिक करें

MA (प्राचीन इतिहास) III सेमेस्टर (NEP)

यहां क्लिक करें

MA (अर्थशास्त्र) III सेमेस्टर (NEP)

यहां क्लिक करें

MA (शिक्षा) III सेमेस्टर (NEP)

यहां क्लिक करें

MA (अंग्रेजी) III सेमेस्टर (NEP)

यहां क्लिक करें

MA (इतिहास) III सेमेस्टर (NEP)

यहां क्लिक करें

MA (भूगोल) III सेमेस्टर (NEP)

यहां क्लिक करें

MA (होम साइंस) III सेमेस्टर (NEP)

यहां क्लिक करें

MA (राजनीति विज्ञान) III सेमेस्टर (NEP)

यहां क्लिक करें

MA (मनोविज्ञान) III सेमेस्टर (NEP)

यहां क्लिक करें

MA (संस्कृत) III सेमेस्टर (NEP)

यहां क्लिक करें

MA (हिंदी) III सेमेस्टर (NEP)

यहां क्लिक करें

MCom I सेमेस्टर (NEP)

यहां क्लिक करें

MCom III सेमेस्टर (NEP)

यहां क्लिक करें

MSc (बायोटेक्नोलॉजी) I सेमेस्टर (NEP)

यहां क्लिक करें

MSc (बायोटेक्नोलॉजी) III सेमेस्टर (NEP)

यहां क्लिक करें

MSc (बॉटनी) I सेमेस्टर (NEP)

यहां क्लिक करें

MSc (बॉटनी) III सेमेस्टर (NEP)

यहां क्लिक करें

MSc (केमिस्ट्री) I सेमेस्टर (NEP)

यहां क्लिक करें

MSc (केमिस्ट्री) III सेमेस्टर (NEP)

यहां क्लिक करें

MA/MSc (गणित) I सेमेस्टर (NEP)

यहां क्लिक करें

MA/MSc (गणित) III सेमेस्टर (NEP)

यहां क्लिक करें

MSc (फिजिक्स) I सेमेस्टर (NEP)

यहां क्लिक करें

MSc (फिजिक्स) III सेमेस्टर (NEP)

यहां क्लिक करें

MSc (फिजिक्स) II वर्ष (III सेमेस्टर)

यहां क्लिक करें

MSc (बॉटनी) II वर्ष (III सेमेस्टर)

यहां क्लिक करें

MCom II वर्ष (III सेमेस्टर)

यहां क्लिक करें

MBA III सेमेस्टर (NEP)

यहां क्लिक करें

MBA I सेमेस्टर (NEP)

यहां क्लिक करें

सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की खास बातें

सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। यह यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) से मान्यता प्राप्त है। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कला, वाणिज्य, विज्ञान और गृह विज्ञान जैसे कई विषयों में डिप्लोमा, UG, PG और सर्टिफिकेट प्रोग्राम चलाती है। इस यूनिवर्सिटी से उत्तर प्रदेश के छह जिलों - महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बलरामपुर, बस्ती और श्रावस्ती - के 250 से ज्यादा कॉलेज जुड़े हुए हैं।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

