Siddharth University Result 2025: सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी ने हाल ही में सत्र 2024-25 के लिए कई Courses के ऑड सेमेस्टर NEP Result जारी किए हैं। इनमें LLB, BBA, BCA, BSc, BA, BCom, BSc (होम साइंस), MA, MCom, MSC और MBA के रेगुलर, बैक, एक्स-स्टूडेंट, इम्प्रूवमेंट और री-अपीयर के Result शामिल हैं। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी Result 2025 की लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट- suksn.edu.in पर ऑनलाइन जारी की गई है। जिन छात्रों ने इन परीक्षाओं में भाग लिया था, वे नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक का उपयोग करके अपना suksn.edu.in Result PDF देख और डाउनलोड कर सकते हैं। छात्र अपने रोल नंबर से सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का Result देख सकते हैं।
सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी ऑड सेमेस्टर रिजल्ट 2025
ताजा जानकारी के अनुसार, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी ने कई UG और PG प्रोग्राम के Result जारी किए हैं। छात्र जारी किए गए सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी Result की लिस्ट यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल परीक्षा पोर्टल suksn.edu.in पर देख सकते हैं।
Siddharth University Result 2025 Direct Link
सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025 कैसे देखें?
Candidates यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर कई UG और PG Courses के वार्षिक/सेमेस्टर Result का नोटिफिकेशन देख सकते हैं। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी Result देखने का तरीका जानने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
स्टेप 1: यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट - suksn.edu.in पर जाएं।
स्टेप 2: मेन्यू बार में दिए गए 'स्टूडेंट्स' सेगमेंट को चुनें।
स्टेप 3: वहां मौजूद 'Results' सेक्शन पर क्लिक करें।
स्टेप 4: परीक्षा का प्रकार, सत्र चुनें और उस पर क्लिक करें।
स्टेप 5: लिस्ट में अपना Course देखें।
स्टेप 6: रोल नंबर और कैप्चा डालें और 'सबमिट' पर क्लिक करें।
स्टेप 7: Result PDF स्क्रीन पर दिखाई देगा, अपना Result देखें और उसे डाउनलोड कर लें।
सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी Result 2025: मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक
यहां अलग-अलग परीक्षाओं के लिए सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी Result की जानकारी देखने के लिए डायरेक्ट लिंक दिए गए हैं।
|
Course के नाम
|
रिजल्ट Link
|
BBA-I वर्ष (I सेमेस्टर) (NEP)
|
BBA-II वर्ष (III सेमेस्टर) (NEP)
|
BBA-III वर्ष (V सेमेस्टर) (NEP)
|
BCA-I वर्ष (I सेमेस्टर) (NEP)
|
BCA-II वर्ष (III सेमेस्टर) (NEP)
|
BCA-III वर्ष (I सेमेस्टर) (NEP)
|
LLB-I वर्ष (I सेमेस्टर)
|
LLB-II वर्ष (III सेमेस्टर)
|
LLB-III वर्ष (V सेमेस्टर)
|
BA-I वर्ष (I सेमेस्टर) (NEP)
|
BCom-I वर्ष (I सेमेस्टर) (NEP)
|
BSc-I वर्ष (I सेमेस्टर) (NEP)
|
BA-II वर्ष (III सेमेस्टर) (NEP)
|
BA-III वर्ष (V सेमेस्टर) (NEP)
|
BCom-II वर्ष (III सेमेस्टर) (NEP)
|
BCom-III वर्ष (V सेमेस्टर) (NEP)
|
BSc (होम साइंस) I सेमेस्टर (NEP)
|
BSc (होम साइंस) V सेमेस्टर (NEP)
|
MA (प्राचीन इतिहास) III सेमेस्टर (NEP)
|
MA (अर्थशास्त्र) III सेमेस्टर (NEP)
|
MA (शिक्षा) III सेमेस्टर (NEP)
|
MA (अंग्रेजी) III सेमेस्टर (NEP)
|
MA (इतिहास) III सेमेस्टर (NEP)
|
MA (भूगोल) III सेमेस्टर (NEP)
|
MA (होम साइंस) III सेमेस्टर (NEP)
|
MA (राजनीति विज्ञान) III सेमेस्टर (NEP)
|
MA (मनोविज्ञान) III सेमेस्टर (NEP)
|
MA (संस्कृत) III सेमेस्टर (NEP)
|
MA (हिंदी) III सेमेस्टर (NEP)
|
MCom I सेमेस्टर (NEP)
|
MCom III सेमेस्टर (NEP)
|
MSc (बायोटेक्नोलॉजी) I सेमेस्टर (NEP)
|
MSc (बायोटेक्नोलॉजी) III सेमेस्टर (NEP)
|
MSc (बॉटनी) I सेमेस्टर (NEP)
|
MSc (बॉटनी) III सेमेस्टर (NEP)
|
MSc (केमिस्ट्री) I सेमेस्टर (NEP)
|
MSc (केमिस्ट्री) III सेमेस्टर (NEP)
|
MA/MSc (गणित) I सेमेस्टर (NEP)
|
MA/MSc (गणित) III सेमेस्टर (NEP)
|
MSc (फिजिक्स) I सेमेस्टर (NEP)
|
MSc (फिजिक्स) III सेमेस्टर (NEP)
|
MSc (फिजिक्स) II वर्ष (III सेमेस्टर)
|
MSc (बॉटनी) II वर्ष (III सेमेस्टर)
|
MCom II वर्ष (III सेमेस्टर)
|
MBA III सेमेस्टर (NEP)
|
MBA I सेमेस्टर (NEP)
सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की खास बातें
सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। यह यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) से मान्यता प्राप्त है। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कला, वाणिज्य, विज्ञान और गृह विज्ञान जैसे कई विषयों में डिप्लोमा, UG, PG और सर्टिफिकेट प्रोग्राम चलाती है। इस यूनिवर्सिटी से उत्तर प्रदेश के छह जिलों - महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बलरामपुर, बस्ती और श्रावस्ती - के 250 से ज्यादा कॉलेज जुड़े हुए हैं।
