SJVN Admit Card 2025 OUT: sjvn.nic.in से डाउनलोड करें Executive Trainee एडमिट कार्ड, ये रहा Direct Link

SJVN Admit Card 2025 OUT: एसजेवीएन ने एग्जीक्यूटिव ट्रेनी पदों के लिए एडमिट कार्ड अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। जो उम्मीदवार 11 और 14 अगस्त को निर्धारित कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) में शामिल होने वाले हैं, वे अपने रजिस्ट्रेशन क्रेडेंशियल की मदद से sjvn.nic.in से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एसजेवीएन एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक इस लेख में नीचे दिया गया है।

ByVijay Pratap Singh
Aug 7, 2025, 16:18 IST
SJVN Admit Card 2025 OUT: सतलुज जल विद्युत निगम (SJVN) ने वर्ष 2025 की Executive Trainee भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। वे सभी उम्मीदवार जिन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था और 11 अगस्त और 14 अगस्त 2025 को आयोजित होने वाली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) में शामिल होने वाले हैं, वे अब आधिकारिक वेबसाइट sjvn.nic.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

SJVN Admit Card 2025 Download Link

एसजेवीएन ने एग्जीक्यूटिव ट्रेनी पदों के लिए एसजेवीएन एडमिट कार्ड 2025 लिंक को आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव कर दिया है। जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अब अपने यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड का उपयोग करके लॉग इन करके sjvn.nic.in से अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

SJVN Admit Card Direct Link

यहां क्लिक करें

ऐसे डाउनलोड करें SJVN Executive Trainee Admit Card 2025

उम्मीदवार नीचे दिए आसान स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।

  1. पहले आधिकारिक वेबसाइट sjvn.nic.in पर जाएं।

  2. होमपेज पर दिए गए “Career” सेक्शन पर क्लिक करें।

  3. फिर “Admit Card for Executive Trainee CBT 2025” लिंक पर क्लिक करें।

  4. अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड/डेट ऑफ बर्थ दर्ज करें।

  5. एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा, उसे डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल लें।

एसजेवीएन एडमिट कार्ड 2025 में क्या-क्या होगा?

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को निम्नलिखित विवरणों को चेक अवश्य कर लेना चाहिए

  • उम्मीदवार का नाम

  • रोल नंबर

  • परीक्षा की तारीख

  • रिपोर्टिंग समय

  • परीक्षा केंद्र का पता

  • जरूरी दिशा-निर्देश

परीक्षा के दौरान इन बातों का रखें ध्यान:

परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों को निम्न बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए:

  • एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो आईडी ले जाना अनिवार्य है।

  • परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग समय से पहले पहुंचे।

  • मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्रतिबंधित हैं।

