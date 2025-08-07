SJVN Admit Card 2025 OUT: sjvn.nic.in से डाउनलोड करें Executive Trainee एडमिट कार्ड, ये रहा Direct Link

SJVN Admit Card 2025 OUT: सतलुज जल विद्युत निगम (SJVN) ने वर्ष 2025 की Executive Trainee भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। वे सभी उम्मीदवार जिन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था और 11 अगस्त और 14 अगस्त 2025 को आयोजित होने वाली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) में शामिल होने वाले हैं, वे अब आधिकारिक वेबसाइट sjvn.nic.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

SJVN Admit Card 2025 Download Link

एसजेवीएन ने एग्जीक्यूटिव ट्रेनी पदों के लिए एसजेवीएन एडमिट कार्ड 2025 लिंक को आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव कर दिया है। जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अब अपने यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड का उपयोग करके लॉग इन करके sjvn.nic.in से अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

SJVN Admit Card Direct Link यहां क्लिक करें