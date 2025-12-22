Bihar Police SI Exam Date 2025 OUT: बिहार पुलिस एसआई परीक्षा तिथि घोषित, डाउनलोड करें आधिकारिक नोटिस PDF

Bihar Police SI Exam Date 2025 OUT: बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विसेज़ कमीशन (BPSSC) ने 21 दिसंबर 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर एक नोटिस जारी किया है, जिसमें परीक्षा तिथि, एडमिट कार्ड और परीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण निर्देशों की जानकारी दी गई है। जारी नोटिस के अनुसार, जिन उम्मीदवारों ने बिहार पुलिस एसआई भर्ती के लिए आवेदन किया है, उनकी प्रारंभिक परीक्षा 18 जनवरी 2026 (रविवार) और 21 जनवरी 2026 (बुधवार) को दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 1799 उम्मीदवारों की सब इंस्पेक्टर (SI) पदों पर नियुक्ति की जाएगी। Bihar Police SI Exam Date 2025 Official Notice PDF बिहार सरकार के गृह विभाग (पुलिस शाखा) ने पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती, विज्ञापन संख्या 05/2025, की प्रारंभिक लिखित परीक्षा और ई-एडमिट कार्ड नोटिस जारी किया। उम्मीदवार BPSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परीक्षा तिथि और एडमिट कार्ड की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए आधिकारिक नोटिस का PDF लिंक इस लेख में नीचे प्रदान किया गया है।

बिहार पुलिस SI परीक्षा तिथि 2025 आधिकारिक नोटिस PDF यहां क्लिक करें Bihar Police SI Exam Schedule 2025: बिहार पुलिस SI परीक्षा शिफ्ट और समय इस साल, BPSSC ने विज्ञापन संख्या 05/2025 के तहत पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) के लिए कुल 1799 वैकेंसी की घोषणा की है। इसके लिए चयन प्रक्रिया का पहला चरण लिखित परीक्षा है, जो 18 और 21 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका में परीक्षा का पूरा शेड्यूल, रिपोर्टिंग समय और परीक्षा समय देख सकते हैं। Bihar Police SI Admit Card 2025 कब आएगा? आधिकारिक नोटिस के अनुसार, लिखित परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के ई-एडमिट कार्ड 30 दिसंबर 2025 से BPSSC की वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर उपलब्ध होंगे। उम्मीदवारों को अपना बिहार पुलिस SI एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर प्रिंट करना अनिवार्य है, क्योंकि बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।