Bihar Police SI Exam Date 2025 OUT: बिहार पुलिस एसआई परीक्षा तिथि घोषित, डाउनलोड करें आधिकारिक नोटिस PDF

By Vijay Pratap Singh
Dec 22, 2025, 09:35 IST

Bihar Police SI Exam Date 2025 OUT: बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर (SI) प्रारंभिक परीक्षा तिथि की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर जाकर या इस लेख में दिए गए डायरेक्ट लिंक के माध्यम से बिहार पुलिस एसआई परीक्षा तिथि 2025 का शेड्यूल पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार पुलिस एसआई परीक्षा 2025 कब आयोजित होगी, एडमिट कार्ड कब जारी किया जाएगा और सभी महत्वपूर्ण जानकारियां नीचे दिए गए लेख में उपलब्ध हैं।

बिहार पुलिस एसआई परीक्षा तिथि 2025
बिहार पुलिस एसआई परीक्षा तिथि 2025

Bihar Police SI Exam Date 2025 OUT: बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विसेज़ कमीशन (BPSSC) ने 21 दिसंबर 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर एक नोटिस जारी किया है, जिसमें परीक्षा तिथि, एडमिट कार्ड और परीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण निर्देशों की जानकारी दी गई है। जारी नोटिस के अनुसार, जिन उम्मीदवारों ने बिहार पुलिस एसआई भर्ती के लिए आवेदन किया है, उनकी प्रारंभिक परीक्षा 18 जनवरी 2026 (रविवार) और 21 जनवरी 2026 (बुधवार) को दो शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 1799 उम्मीदवारों की सब इंस्पेक्टर (SI) पदों पर नियुक्ति की जाएगी।

Bihar Police SI Exam Date 2025 Official Notice PDF

बिहार सरकार के गृह विभाग (पुलिस शाखा) ने पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती, विज्ञापन संख्या 05/2025, की प्रारंभिक लिखित परीक्षा और ई-एडमिट कार्ड नोटिस जारी किया। उम्मीदवार BPSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परीक्षा तिथि और एडमिट कार्ड की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए आधिकारिक नोटिस का PDF लिंक इस लेख में नीचे प्रदान किया गया है।

बिहार पुलिस SI परीक्षा तिथि 2025 आधिकारिक नोटिस PDF

यहां क्लिक करें

Screenshot 2025-12-22 093409

Bihar Police SI Exam Schedule 2025: बिहार पुलिस SI परीक्षा शिफ्ट और समय 

इस साल, BPSSC ने विज्ञापन संख्या 05/2025 के तहत पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) के लिए कुल 1799 वैकेंसी की घोषणा की है। इसके लिए चयन प्रक्रिया का पहला चरण लिखित परीक्षा है, जो 18 और 21 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका में परीक्षा का पूरा शेड्यूल, रिपोर्टिंग समय और परीक्षा समय देख सकते हैं।

Bihar Police SI Admit Card 2025 कब आएगा?

आधिकारिक नोटिस के अनुसार, लिखित परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के ई-एडमिट कार्ड 30 दिसंबर 2025 से BPSSC की वेबसाइट bpssc.bihar.gov.in पर उपलब्ध होंगे। उम्मीदवारों को अपना बिहार पुलिस SI एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड कर प्रिंट करना अनिवार्य है, क्योंकि बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ध्यान रहें कि डाक के माध्यम से एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवार को अपने ई-एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र (जैसे मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या पासपोर्ट) प्रस्तुत करना होगा। अगर ई-एडमिट कार्ड पर फोटो स्पष्ट नहीं है या उपलब्ध नहीं है, तो उम्मीदवार अपने साथ आवेदन फॉर्म के अनुरूप 2 पासपोर्ट साइज फोटो लाएं।

बिहार पुलिस SI डुप्लिकेट ई-एडमिट 2025 कैसे पाएं?

जो उम्मीदवार किसी कारणवश वेबसाइट से ई-एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाए, वे 09 जनवरी 2026 को सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, 5 हार्डिंग रोड, पटना-800001 में अपने आवेदन फॉर्म की पावती और एक वैध फोटो पहचान पत्र लेकर स्वयं उपस्थित होकर अपने खर्च पर डुप्लिकेट ई-एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।


Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

