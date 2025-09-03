SSC CGL Tier 1 Exam Date 2025 OUT: एसएससी सीजीएल परीक्षा शेड्यूल घोषित, यहां देखें आधिकारिक नोटिस PDF

SSC CGL Tier 1 Exam Date 2025 OUT: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर SSC CGL परीक्षा 2025 की तारीख जारी कर दी है। SSC द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, SSC CGL परीक्षा 2025 अब 12 सितंबर से 26 सितंबर, 2025 के बीच हर दिन कई शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। इससे पहले SSC CGL परीक्षा 13 अगस्त और 30 अगस्त, 2020 को होनी थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया था। SSC CGL परीक्षा की सिटी स्लिप परीक्षा से 8-10 दिन पहले जारी की जाएगी। हालांकि, SSC CGL एडमिट कार्ड 2025 परीक्षा से 3-4 दिन पहले जारी किया जाएगा।

इस साल लगभग 27 से 28 लाख Candidates ने ग्रुप B और C की केंद्रीय रिक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (CGLE) के लिए कुल 14,582 रिक्तियों का विज्ञापन दिया गया है। इनमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, सब-इंस्पेक्टर (CBI) जैसे पद शामिल हैं।