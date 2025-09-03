SSC CGL Tier 1 Exam Date 2025 OUT: एसएससी सीजीएल परीक्षा शेड्यूल घोषित, यहां देखें आधिकारिक नोटिस PDF

IBPS RRB Apply Online 2025, Direct Link
By Vijay Pratap Singh
Sep 3, 2025, 17:34 IST

SSC CGL Tier 1 Exam Date 2025 OUT: SSC CGL परीक्षा 2025 की तारीख ssc.gov.in पर जारी कर दी गई है। Tier 1 की परीक्षा 12 सितंबर से 26 सितंबर, 2025 के बीच आयोजित की जाएगी। SSC CGL Tier 1 परीक्षा में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और अंग्रेजी भाषा जैसे विषय शामिल होंगे। परीक्षा की कुल अवधि 60 मिनट है। आधिकारिक सूचना यहां देखें।

SSC CGL Tier 1 Exam Date 2025 OUT
SSC CGL Tier 1 Exam Date 2025 OUT

SSC CGL Tier 1 Exam Date 2025 OUT: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर SSC CGL परीक्षा 2025 की तारीख जारी कर दी है। SSC द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, SSC CGL परीक्षा 2025 अब 12 सितंबर से 26 सितंबर, 2025 के बीच हर दिन कई शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। इससे पहले SSC CGL परीक्षा 13 अगस्त और 30 अगस्त, 2020 को होनी थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया था। SSC CGL परीक्षा की सिटी स्लिप परीक्षा से 8-10 दिन पहले जारी की जाएगी। हालांकि, SSC CGL एडमिट कार्ड 2025 परीक्षा से 3-4 दिन पहले जारी किया जाएगा।

इस साल लगभग 27 से 28 लाख Candidates ने ग्रुप B और C की केंद्रीय रिक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (CGLE) के लिए कुल 14,582 रिक्तियों का विज्ञापन दिया गया है। इनमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, सब-इंस्पेक्टर (CBI) जैसे पद शामिल हैं।

SSC CGL Exam Date 2025 Official Notification PDF

SSC CGL Tier 1 परीक्षा की तारीखें जारी कर दी गई हैं। SSC CGL Tier 1 की परीक्षा 12 सितंबर से 26 सितंबर, 2025 के बीच आयोजित की जाएगी। Tier 1 परीक्षा में चुने गए Candidates को Tier 2 परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। SSC CGL परीक्षा तारीख 2025 के लिए नीचे दी गई आधिकारिक सूचना देखें।

SSC CGL Exam Date 2025 Official Notice PDF

SSC CGL Tier 1 Exam Date 2025 OUT

SSC CGL परीक्षा 2025 की तारीख SSC द्वारा जारी कर दी गई है। जिन Candidates ने घोषित रिक्तियों के लिए सफलतापूर्वक आवेदन किया है, वे परीक्षा से 8-10 दिन पहले SSC CGL परीक्षा सिटी स्लिप 2025 डाउनलोड कर सकेंगे। SSC CGL परीक्षा तारीख 2025 की मुख्य बातों के लिए नीचे दी गई तालिका देखें।

विवरण

जानकारी

SSC CGL का पूरा नाम

कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा

संगठन का नाम

कर्मचारी चयन आयोग (SSC)

परीक्षा का स्तर

राष्ट्रीय

SSC CGL परीक्षा तारीख 2025

12 सितंबर - 26 सितंबर

विषय

क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, अंग्रेजी भाषा

परीक्षा का मोड

ऑनलाइन (कंप्यूटर आधारित टेस्ट)

परीक्षा की अवधि

60 मिनट

नेगेटिव मार्किंग

हर गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक

परीक्षा की कैटेगरी

स्नातक स्तर के पद

परीक्षा/चयन प्रक्रिया के चरण

टियर 1, टियर 2, टाइपिंग स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन/मेडिकल परीक्षा

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

