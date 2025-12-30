UKPSC Lecturer Vacancy 2026: उत्तराखंड में बीएड वालों के लिए निकली बड़ी भर्ती, जानें कबसे और कहाँ करें आवेदन ?

UKPSC Lecturer Vacancy 2026: उत्तराखंड के बीएड पास उम्मीदवारों के पास सरकारी नौकरी पानें का एक बड़ा मौका! उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने बी एड पास उम्मीदवारों के लिए 808 पदों पर भर्ती की घोषणा की है. ये भर्तियाँ लेक्चरर के पदों पर होनी है. कुल पदों में से पुरुषों के लिए 725 और महिलाओं के लिए 83 पद हैं. उत्तराखंड स्पेशल सबऑर्डिनेट एजुकेशन सर्विस परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 से ऑफिशियल वेबसाइट https://psc.uk.gov.in पर शुरू होगी।

पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और LT डिप्लोमा या एजुकेशन में ग्रेजुएट डिग्री (B.Ed) वाले उम्मीदवार भर्ती की सभी डिटेल्स चेक करने के लिए यहां दिए गए नोटिफिकेशन पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।

UKPSC Lecturer Vacancy 2026: हाईलाइट