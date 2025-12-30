UKPSC Lecturer Vacancy 2026: उत्तराखंड में बीएड वालों के लिए निकली बड़ी भर्ती, जानें कबसे और कहाँ करें आवेदन ?

UKPSC Lecturer Vacancy 2026: उत्तराखंड के बीएड पास उम्मीदवारों के पास सरकारी नौकरी पानें का एक बड़ा मौका! उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने बी एड पास उम्मीदवारों के लिए 808 पदों पर भर्ती की घोषणा की है. ये भर्तियाँ लेक्चरर के पदों पर होनी है. कुल पदों में से पुरुषों के लिए 725 और महिलाओं के लिए 83 पद हैं. उत्तराखंड स्पेशल सबऑर्डिनेट एजुकेशन सर्विस परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 से ऑफिशियल वेबसाइट https://psc.uk.gov.in पर शुरू होगी।
पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और LT डिप्लोमा या एजुकेशन में ग्रेजुएट डिग्री (B.Ed) वाले उम्मीदवार भर्ती की सभी डिटेल्स चेक करने के लिए यहां दिए गए नोटिफिकेशन पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
UKPSC Lecturer Vacancy 2026: हाईलाइट
|
रिक्ति का नाम
|
लेक्चरर (ग्रुप C)
|
विज्ञापन संख्या
|
A-3/S-1/DR(L.I.C)/2025
|
परीक्षा निकाय
|
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC)
|
रिक्तियों की संख्या
|
808
|
आवेदन शुरू होने की तारीख
|
31 दिसम्बर 2025
|
आवेदन की आखिरी तारीख
|
20 जनवरी 2026
|
आवेदन का मोड
|
ऑनलाइन
|
ऑफिसियल वेबसाइट
|
https://psc.uk.gov.in
UKPSC Lecturer Vacancy 2026: पुरुषों के लिए रिक्तियों का विवरण
|
विषय
|
रिक्तियों की संख्या
|
हिंदी
|
78
|
अंग्रेजी
|
54
|
संस्कृत
|
62
|
फिजिक्स
|
73
|
केमिस्ट्री
|
51
|
मैथ्स
|
43
|
बायोलॉजी
|
67
|
सिविक्स
|
111
|
इकोनॉमिक्स
|
72
|
हिस्ट्री
|
42
|
जियोग्राफी
|
53
|
सोशियोलॉजी
|
13
|
आर्ट्स
|
2
|
कॉमर्स
|
2
|
एग्रीकल्चर
|
2
|
कुल
|
725
UKPSC Lecturer Vacancy 2026: महिलाओं के लिए रिक्तियों का विवरण
|
विषय
|
रिक्तियों की संख्या
|
हिंदी
|
10
|
अंग्रेजी
|
14
|
संस्कृत
|
1
|
फिजिक्स
|
7
|
केमिस्ट्री
|
3
|
मैथ्स
|
6
|
बायोलॉजी
|
4
|
सिविक्स
|
5
|
इकोनॉमिक्स
|
12
|
हिस्ट्री
|
4
|
जियोग्राफी
|
9
|
होम साइंस
|
8
|
कुल
|
83
UKPSC Lecturer Vacancy 2026: पात्रता
-
उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में मास्टर डिग्री होनी चाहिए।
-
उम्मीदवारों के पास किसी सरकारी या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट/कॉलेज से LT डिप्लोमा होना चाहिए।
-
इसके अलावा, उम्मीदवारों के पास भारत में किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से B.Ed (एजुकेशन में ग्रेजुएट डिग्री) हो सकती है।
-
लेक्चरर पदों के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की उम्र 21 से 42 साल के बीच होनी चाहिए।
UKPSC Lecturer Vacancy 2026: आवेदन प्रक्रिया
-
ऑफिशियल वेबसाइट psc.uk.gov.in या ukpsc.net.in पर जाएं ।
-
How to Apply पर क्लिक करें, विज्ञापन विवरण, महत्वपूर्ण तिथियां और निर्देश देखें, फिर Apply Now पर क्लिक करें।
-
रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डिटेल्स दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें।
-
रजिस्ट्रेशन के बाद, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर एक कन्फर्मेशन मैसेज भेजा जाएगा।
-
लॉगिन पर क्लिक करें।
-
शैक्षणिक विवरण (हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और अन्य योग्यताएं) दर्ज करें।
-
निर्देशों के अनुसार एक फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करें। यदि आवश्यक हो तो फिर से अपलोड करें।
-
अप्लाई करें और प्रिंट एप्लीकेशन का उपयोग करके प्रिंटआउट लें।
