UP Board Compartment Admit Card 2026 OUT: यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं कंपार्टमेंट एडमिट कार्ड जारी, ये रहा Direct Link
UP Board 10th, 12th Compartment Admit Card 2026 OUT: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की कम्पार्टमेंट परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जो छात्र कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले हैं, वे अब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
UP Board 10th, 12th Compartment Admit Card 2026 Download: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने कक्षा 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा 2026 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। स्कूल अब UPMSP के आधिकारिक पोर्टल upmsp.edu.in पर जाकर अपने User ID और Password की मदद से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। छात्रों के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। उन्हें अपना प्रवेश पत्र संबंधित स्कूल से प्राप्त करना होगा।
स्कूलों से मिलेगा यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं कंपार्टमेंट एडमिट कार्ड
यूपी बोर्ड ने सभी स्कूलों को पोर्टल से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पंजीकृत छात्रों को समय पर देने के निर्देश दिए हैं। कंपार्टमेंट परीक्षा में शामिल होने वाले सभी छात्रों को परीक्षा से पहले अपने स्कूल से एडमिट कार्ड लेना होगा। बिना वैध एडमिट कार्ड के किसी भी छात्र को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा।
यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट परीक्षा 2026 तिथि और समय
यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) ने इससे पहले कक्षा 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा 2026 का टाइम टेबल भी जारी किया था। बोर्ड के अनुसार, दोनों कक्षाओं की कंपार्टमेंट परीक्षाएं 28 जुलाई 2026 को अलग-अलग पालियों में आयोजित की जाएंगी। छात्र नीचे दी गई तालिका में परीक्षा की तारीख और समय देख सकते हैं।
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परीक्षा
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परीक्षा तिथि
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समय
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यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं कंपार्टमेंट परीक्षा 2026
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28 जुलाई 2026 (मंगलवार)
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सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक
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यूपी बोर्ड कक्षा 12वीं कंपार्टमेंट परीक्षा 2026
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28 जुलाई 2026 (मंगलवार)
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दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक
एडमिट कार्ड में क्या-क्या जानकारी होगी?
यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं कंपार्टमेंट एडमिट कार्ड 2026 में छात्रों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई होगी, जैसे:
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छात्र का नाम
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रोल नंबर
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कक्षा (10वीं/12वीं)
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परीक्षा केंद्र का नाम और पता
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परीक्षा की तिथि और समय
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विषय का नाम
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महत्वपूर्ण परीक्षा निर्देश
यूपी बोर्ड कक्षा 10 और 12 के छात्र इन बातों का रखें ध्यान
छात्र एडमिट कार्ड मिलने के बाद उस पर दर्ज सभी विवरण ध्यान से चेक कर लें। यदि नाम, रोल नंबर, विषय या किसी अन्य जानकारी में कोई गलती हो, तो तुरंत अपने स्कूल से संपर्क करें ताकि समय रहते सुधार कराया जा सके। परीक्षा के दिन सभी छात्र अपना एडमिट कार्ड साथ रखें और परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से पहले पहुंचें।
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.