UP Deled Apply Online 2025: यूपी डीएलएड परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, ये रहा लिंक

UP Deled Apply Online 2025: यूपी डीएलएड के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज 24 नवम्बर से शुरू रही है. इस प्रक्रिया के जरिये यूपी डीएलएड की 2,33,350 सीटों को भरा जाएगा. D.El.Ed या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन दो साल का डिप्लोमा कोर्स है जो उन कैंडिडेट्स के लिए है जो प्राइमरी या अपर प्राइमरी स्कूलों में टीचर के तौर पर अपना करियर बनाना चाहते हैं। 12वीं क्लास में 55% नंबर वाले कैंडिडेट D.El.Ed के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने आज उत्तर प्रदेश के संस्थानों द्वारा संचालित डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड- द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम में एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अभ्यर्थी डीएलएड में एडमिशन के लिए ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट updeled.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं

UP Deled Apply Online 2025

यूपी डीएलएड के लिए आवेदन लिंक आज एक्टिव हो गया है इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आज 24 नवम्बर से 15 दिसम्बर तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट updeled.gov.in पर जाना होगा.