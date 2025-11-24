BIhar STET Answer Key 2025
Focus
Quick Links

UP Deled Apply Online 2025: यूपी डीएलएड परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, ये रहा लिंक

By Sonal Mishra
Nov 24, 2025, 17:09 IST

UP Deled Apply Online 2025: यूपी डी एल एड एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया आज 24 नवम्बर से शुरू हो रही है आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिसम्बर है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जा कर 2,33,350 सीटों के लिए आवेदन कर सकते हैं.  

Add as a preferred source on Google
Join us
UP Deled Apply Online 2025: यूपी डीएलएड परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, ये रहा लिंक
UP Deled Apply Online 2025: यूपी डीएलएड परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, ये रहा लिंक

UP Deled Apply Online 2025: यूपी डीएलएड के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज 24 नवम्बर से शुरू रही है. इस प्रक्रिया के जरिये यूपी डीएलएड की 2,33,350  सीटों को भरा जाएगा. D.El.Ed या डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन दो साल का डिप्लोमा कोर्स है जो उन कैंडिडेट्स के लिए है जो प्राइमरी या अपर प्राइमरी स्कूलों में टीचर के तौर पर अपना करियर बनाना चाहते हैं। 12वीं क्लास में 55% नंबर वाले कैंडिडेट D.El.Ed के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने आज उत्तर प्रदेश के संस्थानों द्वारा संचालित डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड- द्विवर्षीय) पाठ्यक्रम में एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अभ्यर्थी डीएलएड में एडमिशन के लिए ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट updeled.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं

UP Deled Apply Online 2025

यूपी डीएलएड के लिए आवेदन लिंक आज एक्टिव हो गया है इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आज 24 नवम्बर से 15 दिसम्बर तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट updeled.gov.in पर जाना होगा.    

यूपी डीएलएड आवेदन लिंक के लिए यहाँ क्लिक करें  

यूपी डीएलएड 2025 महत्वपूर्ण तिथियाँ 

इवेंट्स 

महत्वपूर्ण तारीखें 

ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि 

24 नवम्बर 2025  

आवेदन की अंतिम तिथि 

15 दिसम्बर 2025  

आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 

16 दिसम्बर 2025  

रैंक जारी होने की तारीख 

23 दिसम्बर 2025  

यूपी डीएलएड 2025 के लिए आवेदन कैसे करें ?

उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आवेदन कर सकते हैं-

स्टेप-1: यूपी डीएलएड की ऑफिशियल वेबसाइट updeled.gov.in पर जायें।

स्टेप-2: वेबसाइट के होम पेज पर दिए गए U.P.D.El.Ed. Registration लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप-3: मांगी गई डिटेल्स दर्ज करें 

स्टेप-4: अपनी फोटो और साइन अपलोड करें 

स्टेप-5:आवेदन शुल्क जमा करें 

स्टेप-6: सबमिट बटन पर क्लिक करें    

अंत में पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म का एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।

 


Sonal Mishra
Sonal Mishra

Senior Content Writer

Sonal Mishra is an education industry professional with 6+ years of experience. She has previously worked with Dhyeya IAS and BYJU'S as a state PCS and UPSC content creator. She participated UPPCS mains exam in 2018.and is a postgraduate in geography from CSJMU Kanpur. She can be reached at sonal.mishra@jagrannewmedia.com

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News