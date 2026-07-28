[OUT] UP TGT Cut Off 2026: यूपी टीजीटी कट-ऑफ सब्जेक्ट वाइज upessc.up.gov.in पर जारी, इस लिंक से डाउनलोड करें PDF

UP TGT Cut Off 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in पर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (TGT) परीक्षा का फाइनल रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। रिजल्ट विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, गृह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, उर्दू, संगीत वाद्ययंत्र, संगीत स्वर, जीव विज्ञान, गणित,कला, अंग्रेजी, कृषि, शारीरिक शिक्षा और वाणिज्य आदि विषयों के लिए आज यानी दिनांक 28 जुलाई 2026 को रिलीज किया गया।



यूपी टीजीटी की परीक्षा दिनांक 03 जून और 04 जून 2026 को आयोजित की गई थी। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से विज्ञापन संख्या 01/2022 के तहत कुल 3539 रिक्त पदों को भरा जाना है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

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UPESSC TGT Cutoff 2026

यूपीईएसएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर यूपी टीजीटी परीक्षा के फाइनल रिजल्ट के साथ कट-ऑफ लिस्ट 2026 भी जारी कर दी है। कट-ऑफ लिस्ट कैटेगरी वाइज रिलीज की गई है। कट-ऑफ के लिए आप नीचे टेबल में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।