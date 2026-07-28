[OUT] UP TGT Cut Off 2026: यूपी टीजीटी कट-ऑफ सब्जेक्ट वाइज upessc.up.gov.in पर जारी, इस लिंक से डाउनलोड करें PDF
UP TGT Cut Off 2026: यूपीईएसएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (TGT) परीक्षा का फाइनल रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। रिजल्ट आज यानी दिनांक 28 जुलाई 2026 को रिलीज किया गया। इसकी परीक्षा दिनांक 03 जून और 04 जून 2026 को आयोजित की गई थी। रिजल्ट के साथ कट-ऑफ लिस्ट भी जारी की गई थी। डाउनलोड लिंक नीचे टेबल में दिया गया है।
UP TGT Cut Off 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in पर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (TGT) परीक्षा का फाइनल रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। रिजल्ट विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, गृह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, उर्दू, संगीत वाद्ययंत्र, संगीत स्वर, जीव विज्ञान, गणित,कला, अंग्रेजी, कृषि, शारीरिक शिक्षा और वाणिज्य आदि विषयों के लिए आज यानी दिनांक 28 जुलाई 2026 को रिलीज किया गया।
यूपी टीजीटी की परीक्षा दिनांक 03 जून और 04 जून 2026 को आयोजित की गई थी। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से विज्ञापन संख्या 01/2022 के तहत कुल 3539 रिक्त पदों को भरा जाना है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
Also Check- UPESSC TGT Cut Off 2026 OUT
UPESSC TGT Cutoff 2026
यूपीईएसएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर यूपी टीजीटी परीक्षा के फाइनल रिजल्ट के साथ कट-ऑफ लिस्ट 2026 भी जारी कर दी है। कट-ऑफ लिस्ट कैटेगरी वाइज रिलीज की गई है। कट-ऑफ के लिए आप नीचे टेबल में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।
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यूपी टीजीटी कट-ऑफ 2026 लिस्ट डाउनलोड लिंक
UP TGT Cutoff Marks 2026 For Females
यूपीईएसएससी यूपी टीजीटी परीक्षा की कट-ऑफ महिला और पुरुष दोनों के लिए अलग-अलग जारी की गई है। आप नीचे टेबल में महिलाओं की कट-ऑफ लिस्ट देख सकते हैं। लिस्ट कुल 12 विषयों के लिए जारी की गई है।
|
विषय
|
जनरल
|
ईडब्ल्यूएस
|
ओबीसी
|
एससी
|
साइंस
|
342.720
|
330.624
|
322.560
|
258.048
|
हिंदी
|
484.000
|
484.000
|
484.000
|
476.000
|
संस्कृत
|
491.904
|
491.904
|
491.904
|
483.840
|
होम साइंस
|
416.000
|
412.000
|
404.000
|
384.000
|
सोशल साइंस
|
400.000
|
392.000
|
384.000
|
388.000
|
गणित
|
452.000
|
448.000
|
448.000
|
424.000
|
आर्ट
|
476.000
|
476.000
|
476.000
|
–
|
फिजिकल एजुकेशन
|
396.000
|
388.000
|
380.000
|
360.000
|
उर्दू
|
–
|
–
|
460.000
|
–
|
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल
|
456.000
|
–
|
448.000
|
436.000
|
म्यूजिक वोकल
|
484.000
|
484.000
|
480.000
|
476.000
|
बायोलॉजी
|
–
|
–
|
432.000
|
–
UP TGT Cutoff Marks 2026 For Males
यूपीईएसएससी यूपी टीजीटी परीक्षा की कट-ऑफ महिला और पुरुष दोनों के लिए अलग-अलग जारी की गई है। आप नीचे टेबल में पुरुषो की कट-ऑफ लिस्ट देख सकते हैं। लिस्ट कुल 14 विषयों के लिए जारी की गई है। नीचे टेबल के बाद PDF भी अटैच की गई है।
|
विषय
|
जनरल
|
ईडब्ल्यूएस
|
ओबीसी
|
एससी
|
एसटी
|
साइंस
|
362.880
|
342.720
|
342.720
|
294.336
|
–
|
हिंदी
|
484.000
|
484.000
|
484.000
|
480.000
|
456.000
|
संस्कृत
|
491.904
|
487.872
|
487.872
|
483.840
|
–
|
होम साइंस
|
412.000
|
404.000
|
400.000
|
392.000
|
–
|
सोशल साइंस
|
404.000
|
396.000
|
388.000
|
372.000
|
296.000
|
गणित
|
456.000
|
448.000
|
448.000
|
428.000
|
–
|
आर्ट
|
480.000
|
472.000
|
476.000
|
468.000
|
–
|
कृषि
|
460.000
|
452.000
|
452.000
|
440.000
|
412.000
|
फिजिकल एजुकेशन
|
392.000
|
376.000
|
384.000
|
368.000
|
–
|
कॉमर्स
|
492.000
|
488.000
|
480.000
|
480.000
|
–
|
उर्दू
|
460.000
|
452.000
|
452.000
|
–
|
–
|
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल
|
464.000
|
–
|
–
|
432.000
|
–
|
म्यूजिक वोकल
|
488.000
|
–
|
–
|
484.000
|
–
|
बायोलॉजी
|
440.000
|
436.000
|
432.000
|
416.000
|
–
UPESSC UP TGT Cut Off 2026 डाउनलोड कैसे करें?
यूपी टीजीटी सब्जेक्ट वाइज कट-ऑफ लिस्ट डाउनलोड करने के लिए आप नीचे दिए गए सिंंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं।
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सबसे पहले यूपीईएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाएं।
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होम पेज पर जाएं और रिक्रूटमेंट सेक्शन पर क्लिक करें।
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UP TGT Cut Off 2026 पर क्लिक करें।
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कंप्यूटर स्क्रीन पर सब्जेक्ट वाइज कट-ऑफ लिस्ट नजर आ जाएगी।
-
कट-ऑफ लिस्ट डाउनलोड कर लें।
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Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.