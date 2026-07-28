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[OUT] UP TGT Cut Off 2026: यूपी टीजीटी कट-ऑफ सब्जेक्ट वाइज upessc.up.gov.in पर जारी, इस लिंक से डाउनलोड करें PDF

By Farhan Khan
Last Updated: Jul 28, 2026, 22:28 IST

UP TGT Cut Off 2026: यूपीईएसएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (TGT) परीक्षा का फाइनल रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। रिजल्ट आज यानी दिनांक 28 जुलाई 2026 को रिलीज किया गया। इसकी परीक्षा दिनांक 03 जून और 04 जून 2026 को आयोजित की गई थी। रिजल्ट के साथ कट-ऑफ लिस्ट भी जारी की गई थी। डाउनलोड लिंक नीचे टेबल में दिया गया है। 

UP TGT Cut Off 2026
UP TGT Cut Off 2026

UP TGT Cut Off 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in पर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर (TGT) परीक्षा का फाइनल रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। रिजल्ट विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, गृह विज्ञान,  सामाजिक विज्ञान, उर्दू, संगीत वाद्ययंत्र, संगीत स्वर, जीव विज्ञान, गणित,कला, अंग्रेजी,  कृषि,  शारीरिक शिक्षा और वाणिज्य आदि विषयों के लिए आज यानी दिनांक 28 जुलाई 2026 को रिलीज किया गया। 

यूपी टीजीटी की परीक्षा दिनांक 03 जून और 04 जून 2026 को आयोजित की गई थी। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से विज्ञापन संख्या 01/2022 के तहत कुल 3539 रिक्त पदों को भरा जाना है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। 

Also Check- UPESSC TGT Cut Off 2026 OUT

UPESSC TGT Cutoff 2026

यूपीईएसएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर यूपी टीजीटी परीक्षा के फाइनल रिजल्ट के साथ कट-ऑफ लिस्ट 2026 भी जारी कर दी है। कट-ऑफ लिस्ट कैटेगरी वाइज रिलीज की गई है। कट-ऑफ के लिए आप नीचे टेबल में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। 

यूपी टीजीटी कट-ऑफ 2026 लिस्ट डाउनलोड लिंक  

क्लिक करें 

UP TGT Cutoff Marks 2026  For Females

यूपीईएसएससी यूपी टीजीटी परीक्षा की कट-ऑफ महिला और पुरुष दोनों के लिए अलग-अलग जारी की गई है। आप नीचे टेबल में महिलाओं की कट-ऑफ लिस्ट देख सकते हैं। लिस्ट कुल 12 विषयों के लिए जारी की गई है।

विषय 

जनरल

ईडब्ल्यूएस 

ओबीसी

एससी 

साइंस 

342.720

330.624

322.560

258.048

हिंदी 

484.000

484.000

484.000

476.000

संस्कृत

491.904

491.904

491.904

483.840

होम साइंस 

416.000

412.000

404.000

384.000

सोशल साइंस 

400.000

392.000

384.000

388.000

गणित 

452.000

448.000

448.000

424.000

आर्ट 

476.000

476.000

476.000

फिजिकल एजुकेशन

396.000

388.000

380.000

360.000

उर्दू 

460.000

म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल  

456.000

448.000

436.000

म्यूजिक वोकल

484.000

484.000

480.000

476.000

बायोलॉजी 

432.000

UP TGT Cutoff Marks 2026  For Males

यूपीईएसएससी यूपी टीजीटी परीक्षा की कट-ऑफ महिला और पुरुष दोनों के लिए अलग-अलग जारी की गई है। आप नीचे टेबल में पुरुषो की कट-ऑफ लिस्ट देख सकते हैं। लिस्ट कुल 14 विषयों के लिए जारी की गई है। नीचे टेबल के बाद PDF भी अटैच की गई है।      

विषय 

जनरल

ईडब्ल्यूएस

ओबीसी

एससी 

एसटी

साइंस 

362.880

342.720

342.720

294.336

हिंदी 

484.000

484.000

484.000

480.000

456.000

संस्कृत

491.904

487.872

487.872

483.840

होम साइंस 

412.000

404.000

400.000

392.000

सोशल साइंस

404.000

396.000

388.000

372.000

296.000

गणित

456.000

448.000

448.000

428.000

आर्ट

480.000

472.000

476.000

468.000

कृषि 

460.000

452.000

452.000

440.000

412.000

फिजिकल एजुकेशन

392.000

376.000

384.000

368.000

कॉमर्स 

492.000

488.000

480.000

480.000

उर्दू

460.000

452.000

452.000

म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल

464.000

432.000

म्यूजिक वोकल

488.000

484.000

बायोलॉजी 

440.000

436.000

432.000

416.000

UPESSC UP TGT Cut Off 2026 डाउनलोड कैसे करें? 

यूपी टीजीटी सब्जेक्ट वाइज कट-ऑफ लिस्ट डाउनलोड करने के लिए आप नीचे दिए गए सिंंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं।

  • सबसे पहले यूपीईएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जाएं। 

  • होम पेज पर जाएं और रिक्रूटमेंट सेक्शन पर क्लिक करें। 

  • UP TGT Cut Off 2026 पर क्लिक करें। 

  • कंप्यूटर स्क्रीन पर सब्जेक्ट वाइज कट-ऑफ लिस्ट नजर आ जाएगी। 

  • कट-ऑफ लिस्ट डाउनलोड कर लें। 

 

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Farhan Khan
Farhan Khan

Executive - Editorial

    Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.

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    First Published: Jul 28, 2026, 19:56 IST

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