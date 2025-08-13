UPSC Mains Admit Card 2025 Link: यूपीएससी सीएसई मेन्स एडमिट कार्ड upsc.gov.in जल्द, देखें डाउनलोड स्टेप्स

UPSC Mains Admit Card 2025: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा 2025 की मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। UPSC मुख्य परीक्षा 2025 का आयोजन 22 अगस्त 2025 से देश भर में किया जाएगा। एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जारी किया जाएगा। जिन Candidates ने प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली है, वे नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर अपनी लॉगिन जानकारी का उपयोग करके UPSC मुख्य CSE एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।
UPSC Mains Exam Admit Card 2025 Download Link
यह परीक्षा 20 से 29 सितंबर तक सभी नौ विषयों के लिए दो पालियों में आयोजित की जाएगी। एडमिट कार्ड परीक्षा से एक सप्ताह पहले जारी किया जाता है। कॉल लेटर डाउनलोड करने का सीधा लिंक नीचे दिया गया है:
UPSC Mains Admit Card Link
UPSC Mains Exam 2025 Time Table: परीक्षा का समय
Candidates नीचे दी गई तालिका में UPSC मुख्य परीक्षा का टाइम टेबल देख सकते हैं:
परीक्षा की तारीख
सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक
दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक
22 अगस्त, 2025
पेपर-I - निबंध
23 अगस्त, 2025
सामान्य अध्ययन पेपर I
सामान्य अध्ययन पेपर II
24 अगस्त, 2025
सामान्य अध्ययन पेपर III
सामान्य अध्ययन पेपर IV
30 अगस्त, 2025
पेपर-A - भारतीय भाषा
पेपर-B - अंग्रेजी
31 अगस्त, 2025
पेपर-VI
पेपर-VII
UPSC मुख्य परीक्षा हॉल टिकट 2025 कैसे डाउनलोड करें?
यूपीएससी एडमिट कार्ड को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन संख्या का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है।
चरण 1: UPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
चरण 2: एडमिट कार्ड' सेक्शन के तहत उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें।
चरण 3: जरूरी जानकारी जैसे कि Registration आईडी और रोल नंबर दर्ज करें।
चरण 4: हॉल टिकट का प्रिंटआउट ले लें।
परीक्षा केंद्रों पर प्रतिबंधित वस्तुएं
प्रारंभिक परीक्षा में पास हुए Candidates को परीक्षा केंद्रों पर प्रतिबंधित वस्तुओं के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यह उनके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। Candidates को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा हॉल में ले जाने वाली प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची को ध्यान से पढ़ लें। कोई भी प्रतिबंधित वस्तु ले जाना आयोग द्वारा जारी परीक्षा दिशानिर्देशों का गंभीर उल्लंघन माना जाएगा। आयोग द्वारा जारी किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है, जिसमें परीक्षा से अयोग्य ठहराया जाना या उम्मीदवारी रद्द करना भी शामिल है। आपको सलाह दी जाती है कि आप नीचे दी गई वस्तुओं को परीक्षा केंद्र पर ले जाने से बचें-
मोबाइल फोन
इलेक्ट्रॉनिक उपकरण/प्रोग्राम करने योग्य डिवाइस
स्टोरेज मीडिया
संचार डिवाइस
कोई भी कीमती/महंगी वस्तुएं
