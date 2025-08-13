HP TET Result 2025 OUT: एचपी टेट जून रिजल्ट hpbose.org पर जारी, ये रहा स्कोरकार्ड लिंक

HP TET 2025 Result June: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) ने एचपी टेट रिजल्ट 2025 आज यानी 13 अगस्त 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने हिमाचल प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (HP TET) की परीक्षा दी थी, वे अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करके आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org से परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं।
HP TET परीक्षा का जून सत्र 1, 7, 8, 11 और 14 जून 2025 को सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। जो उम्मीदवार HP TET जून 2025 में सफल माने जाएंगे, उन्हें Eligibility Certificate प्रदान किया जाएगा। यह प्रमाणपत्र उम्मीदवारों के शिक्षक बनने के योग्य होने का आधिकारिक दस्तावेज होगा।
HP TET Result 2025 Scorecard Download Link
एचपी टीईटी रिजल्ट2025 को डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपनी Registration ID और पासवर्ड/Date of Birth का उपयोग करना होगा। स्कोरकार्ड लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। हमने उम्मीदवारों की सुविधा के लिए रिजल्ट और स्कोरकार्ड सीधे देखने और डाउनलोड करने के लिए नीचे डायरेक्ट लिंक भी प्रदान किया है। उम्मीदवार अपने स्कोर देखने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।
HP TET Result 2025 Download Link- Active
एचपी टीईटी परिणाम 2025 कैसे चेक करें?
HP TET 2025 परिणाम देखने और डाउनलोड करने के आसान चरण यहां से प्राप्त करें:
पहले आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाएँ।
होमपेज पर उपलब्ध TET(JUNE-2025) लिंक पर क्लिक करें।
फिर अपना रोल नंबर और आवेदन संख्या दर्ज करें और सबमिट करें।
स्क्रीन पर HP TET परिणाम 2025 दिखाई देगा।
अपना स्कोरकार्ड देखें और डाउनलोड करें।
- इसे भविष्य के संदर्भ के लिए सेव रखें।
DigiLocker से HP TET 2025 मार्कशीट कैसे डाउनलोड करें?
HPBOSE ने सभी पास उम्मीदवारों के लिए मार्कशीट और पात्रता प्रमाणपत्र (Eligibility Certificate) DigiLocker में डिजिटल फॉर्मेट में भी जारी किए हैं। एचपी टीईटी मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना एप्लीकेशन नंबर या रोल नंबर का उपयोग करना होगा। DigiLocker से डाउनलोड करने के स्टेप्स यहां से प्राप्त करें:
आप पहले DigiLocker वेबसाइट digilocker.gov.in पर जाएं या अपने मोबाइल में ऐप ओपन करें।
फिर HPBOSE द्वारा दिए गए यूजरनेम और पासवर्ड से लॉगिन करें।
इसके बाद "Issued Documents" सेक्शन में जाएं।
HP TET 2025 Marksheet और Eligibility Certificate पर क्लिक करें।
दस्तावेज़ को डाउनलोड करें और प्रिंट लें।
