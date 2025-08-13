HP TET Result 2025 OUT: एचपी टेट जून रिजल्ट hpbose.org पर जारी, ये रहा स्कोरकार्ड लिंक

HP TET 2025 Result June: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) ने एचपी टेट रिजल्ट 2025 आज यानी 13 अगस्त 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने हिमाचल प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (HP TET) की परीक्षा दी थी, वे अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करके आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org से परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं।

HP TET परीक्षा का जून सत्र 1, 7, 8, 11 और 14 जून 2025 को सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। जो उम्मीदवार HP TET जून 2025 में सफल माने जाएंगे, उन्हें Eligibility Certificate प्रदान किया जाएगा। यह प्रमाणपत्र उम्मीदवारों के शिक्षक बनने के योग्य होने का आधिकारिक दस्तावेज होगा।

HP TET Result 2025 Scorecard Download Link

एचपी टीईटी रिजल्ट2025 को डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपनी Registration ID और पासवर्ड/Date of Birth का उपयोग करना होगा। स्कोरकार्ड लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। हमने उम्मीदवारों की सुविधा के लिए रिजल्ट और स्कोरकार्ड सीधे देखने और डाउनलोड करने के लिए नीचे डायरेक्ट लिंक भी प्रदान किया है। उम्मीदवार अपने स्कोर देखने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।